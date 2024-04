Eleva de top care a câștigat un premiu râvnit: „Vreau să-mi ajut țara. Este unul dintre scopurile mele“

Andra Gabriela Cîrstoiu, elevă în clasa a X-a la Colegiul Național „Tudor Vladimirescu“ din Târgu Jiu, a primit premiul „Dean' List Finalist“, care i-a oferit oportunitatea de a fi în elita mondială a performanței școlare.

Competiția de robotică oferă aproximativ 20 de premii și are mai multe secțiuni. Nu este doar o luptă între roboți, ci sunt premiate și alte aspecte, cum ar fi motivarea comunități locale să se apropie de domeniul roboticii și al acestui concurs, dar și cum sunt făcute cunoscute valorile acestei competiții.

În fiecare an, patru tineri români primesc distincția „Dean' List Finalist“, care vor merge și vor reprezenta România la Campionatul Mondial de Robotică. „Acest premiu se acordă elevilor care dau dovadă de lidership, care inspiră tinerii din comunitatea locală și nu numai, care se implică în activități de voluntariat și care reușesc să aibă o prestanță academică, să aibă rezultate foarte bune atât la școală, cât și la olimpiade“, a spus Andra Gabriela Cîrstoiu.

„Andra este inima echipei“

Eugen Nodea, profesor de Informatică și mentorul echipei de robotică de la Colegiul Național „Tudor Vladimirescu“, a spus că tânăra este inima echipei.

„Este o altă competiție în cadrul concursului de robotică. Noi am pregătit din timp această competiție. Am făcut un eseu în toamnă în care am motivat de ce am propus-o pe Andra și de ce eu o susțin în această competiție. S-a făcut o primă selecție. În urma primei selecții, au rămas 53 de candidați, iar dintre aceștia, în urma unui interviu pe care l-au susținut în fața unui juriu format din reprezentanți din alte țări. Andra este inima echipei. Coagulează copiii și este liderul echipei. Interacționează cu membrii echipei“, arată profesorul Nodea.

Liceanca a primit în cadrul interviului întrebări complexe. „Întrebările au fost diverse, de la ce probleme am întâmpinat și până la modul în care abordăm diferite scenarii și probleme sau unde ne vedem peste zece ani. Întrebările diferă foarte mult și nu este un tipar“, a povestit Andra.

„Unul dintre scopurile mele este să ajut România“

Cei care câștigă premiul „Dean' List Finalist“ sunt acceptați la aproape toate universitățile din Europa și din Statele Unite ale Americii cu o bursă completă.

„În momentul de față, am opțiunea să intru fără admitere la majoritatea universităților din Europa și SUA. Procesul de aplicare este unul mai dificil și îndelungat. Opțiunea mea este Universitatea Berkeley din SUA, pentru că are un profil de științe, matematică și tehnologie și inteligență artificială. Vreau ca după terminarea universității să revin în România, pentru că îmi doresc să întorc țării mele tot ceea ce acumulez acolo. Unul dintre scopurile mele este să ajut România, să meargă pe un drum mai bun. Intenția mea este să acumulez experiență“, a povestit Andra Gabriela Cîrstoiu.