Ce spune tânăra care a fost accidentată de un primar din județul Gorj aflat sub influența substanțelor psihoactive VIDEO

Tânăra în vârstă de 24 de ani care a fost accidentată de primarul comunei Stejari, din județul Gorj, a povestit cum s-a întâmplat incidentul.

Aceasta a relatat, la Antena 3, că era cu copilul în brațe în momentul în care a fost lovită cu oglinda mașinii la volanul căreia se afla primarul Robert Păiuși: „Mergeam pe partea stângă alături de grup și l-am văzut venind din față. Flutura în mână bani. Dintr-o dată a intrat în mână. Am fost lovită în cot și în coste. A dat să oprească, dar a plecat. Am și acum dureri și nu am putut să dorm de dureri. O să depun o plângere“.

În urma testării cu aparatul drug test, primarul a ieșit pozitiv la o substanță. „În urma testării șoferului cu aparatul din dotare, au reieșit indicii cu privire la posibila prezență a substanțelor psihoactive“, au spus reprezentanții Poliției Gorj.

Primarul recunoaște că ia Xanax

Robert Păiuși spune că se află sub tratament cu Xanax: „Este vorba din cauza faptului că iau Xanax. Cu acești indivizi nu ai cum să dormi noaptea decât cu Xanax. Săptămâna asta chiar am avut o infecție în gât, o răceală, de la vreme, de la apă. Am luat nurofen. Din ce am înțeles de la cei poliție apare pozitiv testul atunci când iei pastile. Este vorba de o scurtă perioadă de timp când îmi voi recăpăta permisul. S-a demonstrat că nu consum cocaină sau alte prafuri interzise“, a precizat primarul Păiuși la Antena 3.

Cercetat pentru comiterea a două infracțiuni

Primarul Robert Păiuși este cercetat în prezent pentru comiterea a două infracțiuni. „Din primele verificări efectuate de polițiștii ajunși la fața locului, a reieșit faptul că un bărbat, în vârstă de 39 de ani, din comuna Stejari, în timp ce conducea un autoturism în satul Băcești, a acroșat cu oglinda laterală un pieton (femeie), în vârstă de 24 de ani din aceeași localitate, părăsind locul producerii evenimentului rutier. În urma accidentului a rezultat rănirea pietonului, care a fost transportat la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale de specialitate. Conducătorul auto a fost identificat la scurt timp de polițiști și testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar de cercetare penală, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ștergerea urmelor acestuia“, potrivit Poliției Gorj.

Primarul comunei Stejari are un comportament ciudat. Acesta s-a declarat admirator a lui Nicolae Ceaușescu, deși avea trei ani în 1989, și a lui Putin. Acesta are pe birou căni cu chipurile celor doi dictatori imprimate. Mai mult, primarul s-a asemănat cu Batman, Omul Păianjen sau Superman.

„Cu ai mei cetățeni din Stejari în preajmă … sunt Omul Păianjen care vă împiedică să o luați razna. Cu ai mei cetățeni din Piscoiu sunt Batman care vă dă fiori! Cu ai mei cetățeni din Baloșani sunt Nemuritorul (Nr.: Highlander) care vă perturbă somnul! Cu ai mei stejăreni cumsecade de-a stânga și de-a dreapta sunt Supermanul care face dreptate pentru Stejari!“, a spus acesta.

Acesta este cercetat penal în alte dosare penale, fiind acuzat că și-a alimentat autoturismul personal cu cantități uriașe de combustibil, deși Primăria nu dispune de o mașină.