Confirmare oficială: lemnul descăcarcat în curtea Poliției Arbore era fără acte

Polițiștii de la Inspectoratul de Poliție Suceava au confiscat lemnul de foc fără documente de proveniență, care a fost descărcat în curtea postului de Poliție Arbore.

Este vorba despre 6 mc de fag. Bărbatul care a efectuat transportul este din localitatea suceveană Voitinel. El a fost amendat cu suma de 4.000 de lei.

Așadar, Inspectoratul de Poliție Suceava confirmă sesizarea activistului de mediu Daniel Bodnar, care, în urmă cu două zile, a sunat la 112 pentru a reclama că un șofer descarcă lemne de proveniență ilegală în curtea postului de Poliție Arbore.

Lemnele erau pentru șeful de post, care locuiește la etajul sediului Poliției Arbore.

Oamenii legii au inițiat procedura de cercetare prealabilă a șefului de post. Din informațiile pe care le avem, el neagă că ar fi comandat lemnele.

„Camionul a fost depistat pe drum public. Nu avea aviz și l-am lăsat să vedem unde îl duce. Când am ajuns în zonă, porțile erau deschise, iar șoferul a început să descarce. Noi am așteptat să vedem dacă apare avizul în SUMAL. După jumătate de oră am sunat la 112. Aici sunt 7-8 mc de lemn de foc fag”, a declarat Daniel Bodnar.