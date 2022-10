Camion cu lemne fără acte găsit în curtea Poliției dintr-o localitate din Suceava

Doi activiști de mediu din județul Suceava au sunat la 112 pentru a reclama că un camion cu lemne fără proveniență legală este descărcat în curtea postului de Poliție din comuna Arbore.

Situația halucinantă în județul cu cea mai mare suprafață împădurită din țară și totodată fruntaș la ilegalități cu masă lemnoasă.

Activiștii de mediu Daniel Bodnar și Mihai Prutean au depistat un camion care transporta lemn fără documente de provenință. Au urmărit camionul și au constatat că a intrat în curtea postului de Poliție Arbore. Lemnul a fost descărcat, iar un bărbat a început să îl taie.

„Camionul a fost depistat pe drum public. Nu avea aviz și l-am lăsat să vedem unde îl duce. Când am ajuns în zonă, porțile erau deschise, iar șoferul a început să descarce. Noi am așteptat să vedem dacă apare avizul în SUMAL. După jumătate de oră am sunat la 112. Aici sunt 7-8 mc de lemn de foc fag”, a declarat Daniel Bodnar.

Oamenilor din localitate nu le vină să creadă că un transport de lemn ilegal ar putea ajunge chiar în curtea Poliției. Ei spun că în aceiași clădire în care funcționează postul de poliție din Arbore, la etaj locuiește șeful de post. E posibil, așadar, ca lemnul să fi venit pentru el.

Purtătorul de cuvânt al IPJ Suceava, comisar șef Ionuț Epureanu, a declarat că s-au dispus de îndată verificări prin structura de control intern pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii evenimentului și stabilirea modului în care materialul lemnos a fost transportat și depozitat în curtea postului de poliție.

Verificările vizează atât aspectele privind respectarea legalității activităților cât și cele privind etica și deontologia profesională. Totodată, IPJ Suceava precizează că, prin Serviciul Logistic, au fost alocate toate cantitățile de material lemnos necesare încălzirii sediilor care utilizează lemnul pentru încălzirea cu sobe, fără a fi înregistrate probleme sau lipsuri în acest sens.

„În funcție de rezultatele verificărilor efectuate cu privire la acest caz IPJ Suceava va sesiza și celelalte organe competente, inclusiv structura de parchet competentă. Subliniem încă o data că respectarea normelor deontologice este o prioritate a Poliției Române, iar prin structurile abilitate vom dispune toate măsurile necesare ca instituția noastră sa fie perceputa la adevărata dimensiune”, a spus comisar șef Ionuț Epureanu.