Povestea tinerei rome doctorand în Sociologie: „Nu ne putem accepta, încă vedem diferența de culoare!”

Nu îi este rușine cu etnia sa și spune că a simțit discriminarea de la o vârstă fragedă. Nu a renunțat niciodată pentru că a fost educată să fie echitabilă și să ofere ajutor celor năpăstuiți de soartă.

Alexandra Tabă, de etnie romă, are 30 de ani, este doctorand în Sociologie și expert județeean în servicii sociale la Ministerul Muncii. A absolvit Facultatea de Sociologie și Asistență Socială din cadrul Universității București și un master cu specializarea Grupuri de Risc și Servicii Sociale de Suport.

De-a lungul timpului,a fost implicată activ în diferite organizații cu profil de integrare socială și profesională. În prezent, Născută la Fetești, în județul Ialomița, Alexandra a știut încă din copilărie ce vrea să facă în viață. A simțit că trebuie să îi ajute pe cei mai puțin norocoși și nu a stat o clipă pe gânduri.

„De pe la 7 ani îmi plăcea să ajut. Aduceam toți copiii de pe stradă în casă și le împărțeam mâncarea, care nu era foarte multă. Încă de atunci mi-am dat seama că a oferi reprezenta ceva frumos pentru mine. Însă, prin 2014 am început să lucrez la Romani CRISS unde am interacționat cu comunitățile de romi și dificultățile cu care aceștia se confruntă în viața cotidiană. Din acel moment am știut că fiecare acțiune de a mea este despre și pentru oameni.

Când am înființat cabinetul individual de asistență socială am fost extrem de fericită. Am știut că astfel, prin activitățile pe care le voi întreprinde dar și cu ajutorul ședințelpr de consiliere socială, voi fi mai aproape de oameni și nevoile acestora. Știam că îi pot înțelege mult mai bine și, în felul acesta, voi acționa punctual în beneficiul lor”, povestește Alexandra despre începuturile carierei sale.

Familia a inspirat-o în alegerea profesiei

În alegerea profesiei, Alexandra a fost inspirată de unul dintre unchii săi. Activitatea lui Marius, faptul că era continuu implicat în viața comunității, activitățile alături de oamenii defavorizați, au determinat-o să își dorească o carieră în asistența socială.

„Împărțim aceeași iubire pentru domeniul social, în speță, asistenta sociala. Mai am mulți pași de urmat pâna a ajunge la performanță, dar fiecare pas se îndreaptă într-acolo. Îmi fac meseria din suflet, ceea ce cred că este foarte important. Atunci când înțelegi omul, când ajungi să te pui în locul lui, când îl vezi fericit pentru o clipă, știi cu siguranță că ți-ai atins scopul”, spune tânăra din Fetești.

De 12 ani oferă ajutor romilor defavorizați

De la 18 ani, Alexandra a ales drumul asistenței sociale. În decursul a 12 ani a activat în diferite organizații nonguvernamentale, pentru drepturile omului, în general și al minorităților rome, în special. S-a implicat activ în diferite organizații cu profil de integrare socială și socio-profesională, iar în prezent lucrează în cadrul Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, având funcția de expert județean servicii sociale.

„Urmând același fir profesional, prin Cabinetul Individual de Asistență Socială am desfășurat diferite activități de integrare socială a grupurilor dezavantajate. Prin colaborarea cu alte instituții de profil, dar și organizații nonguvernamentale, am reușit să sprijinim tinerii institutionalizați, copii și tinerii cu dizabilități, tinerii NEET’s și persoane vârstnice.

Toate proiectele mele sunt despre ceea ce numim incluziunea socială a grupurilor dezavantajate, pentru că acesta este scopul principal al activităților pe care le desfășor”, egalitatea, a explicat Alexandra Tabă.

A plâns de fericire alături de ei

De la cei cu care a lucrat, tânăra a învățat în fiecare zi câte o lecție despre: modestie, bunătate, suferință, neajunsuri și chiar durere. Când a reușit să le aducă zâmbetul pe față, a plâns de fericire împreună cu ei. Alexandra spune că fiecare reușită pe care o are se datorează oamenilor pe care i-a întâlnit.

„De la ei mă inspir zilnic, ei sunt puterea mea de schimbare în bine. O muncă asidua dar și un succes a fost atunci când am reușit, împreună cu alte organizații pentru respectarea drepturilor omului să implementam acțiuni în ceea ce privește emiterea actelor de identitate pentru comunitatea Glina. Mulți etnici romi nu dețineau acte de identitate, deși se aflau la o vârstă adultă. Fără act de identitate nu exiști, asta s-a întâmplat cu oamenii și drepturile acestora. Așa cum spuneam, ei sunt entuziasmul meu creator pentru care îmi doresc să fiu un om mai bun, în fiecare zi”, spune tânăra din Fetești.

"Nu mi-a fost rușine cu etnia mea niciodată"

Chiar dacă a întâmpinat situații în care a fost discriminată, Alexandra Tabă a știut să meragă mai departe, cu fruntea sus. Încă din copilărie s-a lovit de prejudecăți și de remarci nelalocul lor din cauza etniei din care face parte. Aceste întâmplări au fost însă compensate de bunătatea altor oameni pe care i-a întâlnit.

„Da, am simțit discriminare de la o vârstă fragedă, pe atunci nu înțelegeam acest fenomen și efectele sale. Sunt un om norocos care până acum a avut parte și de oameni minunați care se ghidează după acțiunile pe care le faci, fără să îi intereseze culoarea pielii. Acest lucru m-a bucurat foarte mult și mi-am dat seama că privirile răutăcioase ori vorbele urâte nu mă pot afecta în niciun fel. Am găsit această putere în mine să merg mai departe. Nu, nu mi-a fost rușine cu etnia mea niciodată. De la familia mea am învățat să fiu un om echitabil, astfel, toate cuvintele peiorative despre etnie trec pe lângă mine, rămânând doar dorința de schimbare a acestor prejudecăți”, explică tânăra.

Mentalitatea are ramuri adânc înrădăcinate

La acest capitol, Alexandra crede că societatea mai are de învățat și că nu va putea fi schimbată prea ușor. În mentalul colectiv rămâne întotdeauna ceva care iese la suprafață când te aștepți mai puțin.

„Am trecut și vom trece prin pasajele sociale ale modernismului, ale vitezei și ale esteticului. Cu toate acestea, nu ne putem accepta, încă vedem diferența de culoare a pielii ca pe o anormalitate. Consider că mentalitatea are ramuri adânc înrădăcinate, nu se schimbă, poate doar se pliază pe variantele pro și contra. Știm că întotdeauna vor exista aceste două categorii. Ce îmi doresc eu de fapt este să ajut mai mulți oameni să se alăture taberei pro, să înțeleagă că toți suntem oameni, indiferent de etnie, religie sau orientare sexuală”, e de părere tânăra.

Familia, cel mai important sprijin

Forța de a-și urma țelul în viață și a depăși orice neplăcere a venit însă din familie. Alexandra are un frate, Tudor, care este mai mare decât ea cu doi ani. Spune că el este minunea din viața sa, sprijinul necondiționat, omul de la care a învățat tot ce știe.

„Îmi amintesc că, înainte de a începe școala, el m-a învățat ceasul, să scriu, să citesc și tabla înmulțirii. Pe lângă toate acestea, el este tabloul meu de fapte bune pe care îl am în minte în fiecare zi. Noi suntem o familie mare și pe toți verișorii mei îi consider frățiori, am copilărit împreună, ne susținem și ne ajutăm ori de câte ori este nevoie. Cred că familia mea mă vede exact așa cum sunt. Sunt mândri de mine, de tot ceea ce am realizat până acum, mă susțin și îmi dau putere de munca și dorința de schimbare. Cel mai important lucru pe care l-am învățat de ei a fost încrederea și solidaritatea", spune Alexandra Tabă.