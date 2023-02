Elevi suprinși la „păcănele” pe calculatoarele școlii. Director: „Bine că n-au fost și alte site-uri!”

O fotografie care ar fi trebuit să arate că la o școală din județul Olt cadrele didactice sunt preocupate de siguranța elevilor a evidențiat, de fapt, la ce folosesc elevii calculatoarele școlii.

Școala Gimnazială nr. 1 Balș din Olt a efectuat, miercuri, 15 februarie, un exercițiu de reacție la cutremur, având în vedere cutrremurele cu magnitudinea 5,2, respectiv 5,7 pe scara Richter înregistrate în Oltenia în această săptămână și care s-au resimțit și în județul Olt.

Conform scenariului, cutremurul i-a surprins pe elevi în pauză, în diverse locuri din școală, fiind testată reacția acestora și a cadrelor didactice.

Fotografiile surprinse în diverse clase au fost ulterior postate pe contul oficial al școlii. Printre acestea, și o fotografie, ulterior retrasă, din cabinetul de Informatică al școlii.

În fotografie se văd elevii adăpostiți sub bănci, iar pe bancă sunt calculatoarele deschise. Profesorii care au postat imaginea nu au observat că elevii aveau deschise calculatoarele pe un site de jocuri online, elevii jucând „Burning hot”.

Un portal de jocuri a salvat imaginea înainte ca aceasta să fie ștearsă de pe Facebook, ulterior fotografia fiind preluată de Mediafax.

„I-a lăsat pe copii, în pauză, să acceseze, până începe, ora ce voiau ei”

Confruntați cu o situație deloc confortabilă, profesorii care conduc Școala Gimnazială nr. 1 Balș au încercat să explice cele întâmplate.

Dascălii spun că, deși e grav că elevii au astfel de preocupări, și cu atât mai mult că accesează site-uri de jocuri chiar de la școală, în fapt intenția profesoarei de Informatică a fost să-i atragă la școală, frecvența fiind o problemă la această unitate.

Deși conducerea consideră că profesoara de Informatică a greșit, aceasta nu va fi cercetată disciplinar.

Nici aplicarea anumitor sancțiuni elevilor nu ar fi o soluție, mai crede directoarea școlii, pentru că ar putea zădărnici eforturile de până acum făcute de cadrele didactice pentru a-i aduce și a-i ține la școală pe copii.

„Este ușor să creăm senzațional. Noi am încercat să facem o simulare de cutremur într-o pauză, în pauza dintre ora 10,00 și ora 11,00, în intervalul 10,50 – 11,00. Doamna profesor - care consider că, într-adevăr, a greșit, am luat legătura cu dumneaei, i-am atras atenția, am zis că nu este cazul pentru atâta lucru să convocăm comisia de disciplină, promițându-mi că nu se va mai repeta – i-a lăsat pe copii, în pauză, să acceseze până începe ora ce voiau ei. Bine că n-au fost și alte site-uri! Asta a fost tot ce s-a întâmplat. Copiii noștri sunt din comunități defavorizate, când au și ei acces la Internet, odată pe săptămână, profită la maxim...”, a declarat directoarea școlii, prof. Simona Butoi, contactată de „Adevărul”.

Prof. Butoi admite că nu poate găsi scuze pentru cele întâmplate, însă explică mai departe că profesoara de Informatică a încercat, de-a lungul timpului, să-i apropie pe copii de școală, permițându-le să acceseze și Internetul, însă evident că era vorba de cu totul alte site-uri pe care copiii aveau voie să navigheze.

„Este greșit, într-adevăr, ceea ce a făcut doamna profesor, însă doamna profesor este un cadru didactic foarte apropiată cu elevii. Noi încercăm să-i atragem la școală, fac parte din comunitatea romă, au o frecvență foarte redusă, și încercăm pe toate căile, și cu proiecte, și cu masă caldă, să fim și foarte apropiați de ei, încercăm să-i atragem la școală, să reușim să-i integrăm în societate, să încercăm să facem și noi ceva din ei”, a mai spus directoarea Butoi.

Clasa respectivă ar fi una dintre cele care nu au creat probleme, iar frecvența este chiar bună, a mai spus directoarea Simona Butoi.

„Vom trimite luni o echipă acolo”

Inspectorul școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Olt, prof. Adrian Bărbulete, spune că direcorul școlii și-a anunțat imediat superiorii despre situația creată, iar dispozițiile acestora au fost să se înceapă o verificare la nivelul școlii.

„M-a sunat directoarea de la Școala nr. 1 și mi-a spus de chestiunea aceasta. I-am spus să demareze procedurile pentru verificarea aspectelor acestora. Și noi, ca Inspectorat, o s-o facem. Voi trimite luni o echipă să verifice”, a declarat inspectorul general Bărbulete, pentru „Adevărul”.

Acesta a precizat, de asemenea, că se va consulta și cu inspectorul de Informatică în privința identificării unor soluții care să prevină astfel de situații, soluții care să fie aplicate în toate școlile din județ.