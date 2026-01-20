Caz revoltător în Maramureș: fetiță de doi ani, filmată fumând o țigară electronică. A fost anunțată Protecția Copilului

Un caz șocant a stârnit reacții puternice în mediul online, după ce o fetiță de doi ani și șapte luni din județul Maramureș a fost filmată în timp ce fumează o țigară electronică, imaginile fiind postate pe o rețea de socializare. Poliția s-a autosesizat și a sesizat Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC).

În imaginile apărute online, care ulterior au fost șterse după ce au provocat un val de reacții negative, se vede cum copila, aflată în brațele surorii sale mai mari, trage dintr-o țigară electronică, închide ochii și începe să tușească. Adolescenta care o ține în brațe este, la rândul ei, minoră, scrie news.ro.

Polițiștii din cadrul Poliției orașului Șomcuta Mare s-au sesizat din oficiu în data de 19 ianuarie, după apariția materialului video pe rețelele de socializare. „Verificările efectuate au condus la identificarea celor două persoane, din localitatea Finteușu Mic, surori de 15 ani, respectiv 2 ani și 7 luni”, a transmis, marți, Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș.

Cazul a fost adus în atenția DGASPC Maramureș și a Serviciului de Asistență Socială din cadrul Primăriei Satulung, în vederea dispunerii măsurilor necesare pentru protecția copilului.

„Siguranța copiilor nu este un joc și nici o sursă de divertisment pentru rețelele de socializare. Facem apel ca, în momentul în care vizualizați astfel de materiale, să informați de îndată poliția pentru a se putea lua măsurile necesare de protecție a minorilor”, au transmis reprezentanții Poliției.