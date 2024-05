Pistă de bob în locul cu cea mai frumoasă priveliște din țară. Două comunități ce împart un domeniu schiabil se întrec în proiecte FOTO

La începutul veacului trecut, județul Vâlcea se mândrea cu prima pistă de bob din țară, pe Dealul Capela din Râmnicu Vâlcea. Era celebră la vremea aceea. Un secol mai târziu, se vorbește din nou despre bob, dar de vară, pentru zona montană a aceluiași județ.

Două comunități care împart Domeniul Schiabil Transalpina Voineasa se întrec în proiecte. Au demarat primii pași în implementarea unor proiecte pentru piste de săniuș și schi de vară pe pârtiile deja existente sau în continuarea acestora, în golurile alpine. Este vorba de Voineasa și Vaideeni.

→ Imaginea 1/6: Bob de vară pe pârtiile de la Transalpina un proiect al administrației din Voineasa Vâlcea Foto Gabriel Năstăsescu

Alternativă la turismul sezonier cu fonduri europene sau guvernamentale

Domeniul Schiabil Transalpina, din județul Vâlcea, este împărțit între două comunități, datorită suprafețelor pe care a fost amplasat, dar administrat doar de una dintre ele - Voineasa. De câțiva ani, există o rivalitate între acestea, care își are rădăcinile în trecut, dar se manifestă din ce în ce mai aprig.

Și dacă ani de zile s-au războit în instanță pentru terenurile domeniului, acum se întrec în proiecte turistice grandioase ca alternativă la turismul sezonier, pentru a transforma zona într-una atractivă nu doar pe timpul iernii, ci și pe timpul verii.

Inițiativele deși au puncte comune, sunt gândite separat. Spre exemplu, administrația publică locală din Voineasa își dorește să construiască o pistă pentru bob, pe cea mai lungă dintre pârtii, dar și alte trei pârtii de schi prin pădure.

În schimb, cei din Vaideeni au în plan un Adventure Park, în continuarea pârtiilor existente, în golul alpin, care să cuprindă pe lângă pârtii de schi de vară și un Alpine coaster, piste pentru kart-uri și trotinete, tiroliene, covoare rulante cu sistem tubing etc.. Totul în ideea de a transforma zona în „kilometrul zero al turismului montan românesc”.

Cei din urmă menționau în urmă cu doi ani, pentru „Adevărul”, că au nevoie de 10 milioane de euro pentru implementarea unui astfel de proiect, pe care sperau să-i obțină pe fonduri europene.

Șeful administrației din Voineasa, însă, a menționat tot pentru „Adevărul” că s-a identificat deja modalitatea de finanțare – de la Ministerul Turismului prin programul „Schi în România”. Dar că, deocamdată, proiectul se află în faza de prefezabilitate și se cunoaște doar prețul echipamentului / instalațiilor necesare – 2 milioane de euro, dar și de unde poate să fie achiziționat.

Pistă de bob pe sub telegondola 1 pe cea mai mare dintre pârtii

„Sania de vară este un proiect pentru care, deocamdată, mai avem de lucru, un pic, la proprietate. După ce vom obține dreptul asupra unui gol alpin, pentru care ne judecăm cu o obște, vor demara discuțiile la nivel de minister”, a menționat primarul stațiunii montane Voineasa Vâlcea, Gabriel Năstăsescu, pentru „Adevărul”.

„Până atunci, ce pot să vă spun este că intenționăm ca pe Domeniul Schiabil Transalpina să implementăm un proiect pentru sanie de vară, pentru care am realizat deja studiul de prefezabilitate. Mai bine spus bob de vară, pentru că este pe o singură șină. Pe lângă bobul de vară, care va exista pe pârtia-mamă, deja existentă, mai vrem să construim încă trei pârtii de schi. Ele vor fi de-o parte și de alta a pârtiei-mamă ce pornește de la baza domeniului, dar prin pădure. Și mai este încă un drum neamenajat”, a mai explicat aceeași sursă.

Pentru a se realiza acest proiect, însă, este nevoie de diligențele pe lângă cei de la Romsilva pentru scoaterea suprafețelor necesare din fondul forestier și schimbarea destinației lor: „Cu această ocazie îi vom da o funcționalitate suplimentară și gondolei nr. 1 de deasupra pârtiilor. Ne dorim ca vară-iarnă să avem turism în zonă”.

Ideea și echipamentul, via Austria

Între timp, s-au identificat și sursele de finanțare: „Fonduri intenționăm să obținem de la Ministerul Turismului care are buget special pentru așa ceva, pe programul «Schi România». Nu pot să vă spun exact la cât se ridică investiția, până nu discutăm cu cei care se ocupă de studiul de prefezabilitate. Vă pot spune că doar instalația pentru bobul de vară este undeva la aproximativ două milioane de euro”.

Instalația ar urma să fie achiziționată din Austria, țară care a stat ca inspirație și în privința inițiativei.

„Mai există în țară astfel de investiții, dar ce ne dorim noi aici este un pic diferit față de ce se oferă în România. Am pornit de la o informație și am vorbit direct cu reprezentanții firmei. De acum doi ani de zile tot ducem tratative. Atunci am primit o ofertă de costuri, dar am realizat că fiind destui bani la mijloc nu am avea nici o șansă de a face singuri investiția, pentru că nu-i puteam aloca din bugetul localității. Așa că am căutat calea cea mai sigură, la Ministerul Economiei Antreprenoriatului și Turismului”, a mai precizat prim-gospodarul din Voineasa.

Vaideeni și Voineasa se află de-o parte și de alta a munților. Mai exact, Vaideeni este amplasat la poalele sudice ale Munților Căpățânii, în timp ce pârtiile Transalpina sunt în partea nordică a Munții Lotrului, în Voineasa. Între ele se află Munții Latoriței. Toate aceste masive parte din Grupa montană Parâng.