Finalul celui mai așteptat scrutin - alegerile prezidențiale - plasează PSD într-una dintre cele mai complicate situații din ultimii ani: să asigure stabilitate la guvernare, așa cum promite din 2021 încoace, sau să se retragă pentru a încerca să se recupereze. La guvernare se confruntă cu decizii grele, iar în Parlament sunt concurați în mod direct de AUR, al doilea partid cu cei mai mulți parlamentari.

PSD se confruntă cu cel mai complicat moment din istoria sa, punctează consultantul politic Adrian Zăbavă. Principala problemă a partidului nu este dilema intrării la guvernare, ci situația în plan electoral, după ce ultimele alegeri au arătat că partidul a eșuat în a-și atrage electoratul țintă, cel din mediul rural.

„Cu siguranță este cel mai important, cel mai dificil moment prin care PSD trece, pentru că, după părerea mea, până în momentul de față, partidul nu a trecut niciodată printr-o criză existențială de genul celei pe care o trăiește și nu a fost niciodată amenințat cu adevărat de o altă forță politică cu potențial de a-i lua bună parte din votanții. Iar acea forță politică este AUR, bineînțeles. E adevărat, PSD a trecut cu bine peste alte crize. În 2019, după perioada Dragnea, PSD era portretizat ca un rău suprem, iar nemulțumirea socială la adresa partidului sau nemulțumirea la adresa partidului a bună parte din societate era foarte importantă, dar era un alt tip de criză, nu precum cea de astăzi.

Deci PSD astăzi are cu adevărat un competitor și un competitor care pare mai credibil în rândul oamenilor sau aparte din oameni. (…) PSD trece printr-o criză existențială și pentru că are un competitor în ceea ce privește parte din segmentele electorale pe care le-a dominat până în momentul de față. Și cred că această criză va avea repercusiune asupra partidului și dacă partidul intră acum la guvernare și dacă nu”, punctează Adrian Zăbavă.

Până acum, PSD a făcut un obicei din a rămâne în opoziție, de unde a revenit cu forțe noi de fiecare dată la următoarele alegeri parlamentare, amintește Ion M Ioniță, redactorul-șef Historia.

„PSD ar fi favorizat să fie în opoziție, pentru că se spală pe mâini de fosta guvernare care le-a aparținat și nu trebuie să ia măsuri de reducere a cheltuielilor bugetare, de creșteri de taxe și impozite. Așa a făcut întotdeauna. După toate guvernările la care a participat s-a dat înapoi și după aia a revenit. Acum singurul risc pentru ei este să nu mai revină. Adică ieșirea de la guvernare, trecerea în opoziție, să îi slăbească, pentru că nu au nici claritate ideologică și să direcționeze o parte din membrii de partid către alte partide, Ponta sau AUR. Dacă rămân la guvernare, trebuie să ia măsuri de reformă.

Și aici depinde de ce va hotărâ partidul. Rămâne același partid care a fost în ultimii ani sau încearcă să se reformeze, să aducă figuri noi. Și aici va fi marea problemă a PSD. Dacă nu reușește să se reformeze și crede că va merge aceeași politică pe care a făcut-o până acum, își va pierde relevanța de partid importat”, explică Ion M. Ioniță.

Decizia, între amenințări și beneficii

Potrivit consultantului politic Adrian Zăbavă, orice variantă va alege PSD pentru guvernare, este o sabie cu două tăişuri. "Chiar dacă PSD intră la guvernare astăzi, are timp de berechet să și iasă de la guvernare și să intre în următoarele alegeri din opoziție. Se pot întâmpla multe în trei ani. Există posibilitatea ca următorul guvern, cel puțin pe o anumită perioadă, să aibă o doză de încredere bună rândul populației în funcție de rezultatele guvernării. Și poate PSD să beneficieze și de pe urma asta. (…) Și să nu uităm, rămânerea la guvernare înseamnă conectarea partidului cu resursele”, subliniază Adrian Zăbavă

Pe de altă parte, „toate partidele care asumă guvernare acum sunt conștiente că pot avea o pierdere, dată fiind situația economică extrem de dificilă și măsurile care vor fi luate”.

„Intrarea la guvernare ar aduce după sine, bineînțeles, o pierdere a identității. Pentru că ar fi parte a unui guvern de alianță, totodată sub un președinte pe care PSD nu-l are și cel mai probabil sub un premier care n-ar veni din Partidul Social-Democrat”, mai explică Adrian Zăbavă.

De partea cealaltă, „rămânând în opoziție, Partidul Social-Democrat, normal, va reuși întrucâtva să-și dezlipească imaginea de actuala situație economică dezastruoasă, în ciuda faptului că a fost la guvernare în toată perioada care a generat această situație. Deci, din acest punct de vedere, un plus. Dar, în același timp, va fi într-o competiție pentru opoziție cu alți actori care se comportă mult mai bine în opoziție, partidele populiste-extremiste”.

Contre în partid

„Există voci care încearcă să dezbine Partidul Social Democrat. Dar am mai trecut prin astfel de situații și PSD a rămas un partid serios și coeziv”, prevestea Florin Manole. Constantin Toma, primarul social-democrat din Buzău, îl contrazice și vine cu un punct de vedere mai pesimist: PSD „va fi înghițit de AUR, de POT și de SOS” în opoziție.

Daniel Băluță, prim-vicepreședintele care a pierdut în fața lui Sorin Grindeanu alegerea în funcția de șef interimar, susține că este „extrem de important ca PSD să intre la guvernare”. Actualul lider interimar, Sorin Grindeanu a spus însă că, în opinia sa, unii încearcă să plaseze partidul într-o poziție nefavorabilă, deși îi invită la guvernare: „«haideți la guvernare că trebuie să reparați niște lucruri pe care le-ați făcut voi în acești trei ani și jumătate». Nu vreau și nu vrem să fim folosiți pe post de sac de box cum încearcă să ne folosească unii și pe post în a invoca greaua moștenire. Nu am fost singuri în această guvernare”.

Un avertisment pentru social-democrați a venit și de la colegii de guvernare de până acum. Fostul preşedinte PNL Valeriu Stoica a declarat, vineri, la Digi24 că dacă intră în opoziţie, „PSD va fi fagocitat de AUR”.