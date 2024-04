Legea Anastasia folosită în cazul unui șofer-pericol public. „Mi-am văzut tatăl într-o situație... o moarte cumplită!” VIDEO

În urma unei tragedii produse pe bulevardul principal din Râmnicu Vâlcea, la finele săptămânii trecute, șoferul responsabil de producerea accidentului mortal a fost reținut și apoi arestat pe baza Legii Anastasia.

Un om a murit, iar alte patru persoane au ajuns la spital, în urma unui carambol produs vineri seara, 19 aprilie 2024, pe Calea lui Traian, în zona de nord a reședinței județului Vâlcea. Un vitezoman s-a urcat la volanul unui BMW seria X6, cu soția și doi copii mici în mașină, sub efectul băuturilor alcoolice (0,48 mg/l alcool pur în aerul expirat) și posibil drogat (rezultatul analizelor de sânge încă nu este cunoscut). A circulat cu peste 100 km/h prin oraș, pe drumul cu două benzi pe sens și a intrat pe contrasens izbind în plin o mașină care circula regulamentar. Șoferul acesteia, Culiță Petcan (58 ani, din Ionești - Vâlcea), a murit pe loc.

Conducătorul auto care a provocat întreaga tragedie, Francezu Sîrbu (poreclă, de etnie romă, în vârstă de 28 ani) a ajuns la spital împreună cu soția și copiii, cu diverse traumatisme. El este cunoscut ca având un comportament haotic și agresiv la volan, existând și înregistrări video care demonstrează că este pericol public pe șosele.

A fost arestat duminică, 21 aprilie, după cum au menționat și procurorii, o zi mai târziu, fiind reținut inițial 24 de ore pentru ucidere din culpă și conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanțe. Ulterior, încadrarea juridică a fost schimbată în omor. A fost anonimizat, la solicitarea judecătorului de drepturi și libertăți, potrivit unui răspuns din partea conducerii Tribunalului Vâlcea pentru „Adevărul”.

Într-o postare pe Facebook, șoferul responsabil de tragedie a dat vina pe „neatenție și prostie”.

„Adevărul” vă prezintă întregul fir al evenimentelor, cu mărturii, dintre care unele în premieră și un colaj de imagini tulburătoare care surprind atât accidentul, cât și evenimente care aveau să prevestească acest deznodământ (VEZI COLAJUL VIDEO).

→ Imaginea 1/9: Accident produs în Râmnicu Vâlcea cu cinci victime dintre care una a murit Sursă ISU Vâlcea

Imagini și mărturii cutremurătoare

Imaginile surprinse de camerele de supraveghere arată cum un BMW de culoare albă rulează cu viteză pe contrasens pe o distanță de mai bine de 100 de metri, făcând triplare, înainte de a intra în coliziune cu un Logan care circula regulamentar din direcția opusă.

Impactul dintre cele două mașini a fost atât de violent încât bolidul de lux a fost proiectat într-o altă mașină care staționa pe marginea drumului, primele două autoturisme fiind avariate total.

Accidentul s-a soldat cu cinci victime. Șoferul nevinovat a rămas încarcerat. Un martor ocular a povestit: „Accidentul a avut loc lângă mine. Am avut puterea de a scoate din BMW cele patru persoane, (dintre care) doi copii - unul era pe locul din dreapta față, al doilea era cu mama lui pe bancheta din spate. Erau cât de cât bine. Pe șofer l-am scos foarte repede, pentru că nu avea centura de siguranță, și nici copilul din față nu o avea. Ulterior, am alergat la cea de-a doua mașină, dar în urma impactului șoferul a decedat pe loc. Era încarcerat la picioare... Am sunat la 112...” .

Justificarea conducătorului auto responsabil de tragedie

Șoferul responsabil de producerea tragediei a încercat să se justifice în mediul online, dar ulterior a șters postarea, însă au rămas capturile de ecran: „Bună ziua, numele meu este Sîrbu Francezu și în data de 19.04.202... din neatenție și din prostie, m-am aplecat să iau telefonul mobil și am apăsat din greșeală accelerația în loc să apăs frâna, moment în care am tras stânga de volan și am accidentat un domn care ulterior a decedat. Pe această cale țin să transmit condoleanțe familiei, îmi pare nespus de rău pentru cele întâmplate. În momentul accidentului am fost în mașină cu soția și cu doi dintre copiii mei. Nu am fost și nu sunt un drogat, așa cum se vehiculează... nu am fost un om cu antecedente penale...”.

Imaginile camerelor de supraveghere arată însă cu totul altceva decât susține conducătorul auto.

Încercare de intimidare și amenințare, sub pretextul discriminării

Fiica șoferului ucis a denunțat online comportamentul rudelor și amicilor acuzatului, de intimidare la adresa familiei sale, în încercarea de a se minimiza vinovăția lui Sârbu Francezu: „... Dar prezența a 100 de rromi la spital?! Au comentat în plină stradă despre un om nevinovat... Trebuiau să se gândească acei indivizi adunați că unul de-al lor a omorât un om ce venea acasă încet și liniștit... O adevărată tragedie pentru mine. Eu mi-am văzut tatăl într-o situație, o moarte cumplită... n-a avut nici o șansă... Și problema este de discriminare sau că... Dacă era de-al vostru mort, acum erați la toate televiziunile... Am citit un text în care era vorba, chipurile, de un telefon căzut pe jos și pedala apăsată din greșeală pe accelerație... Dar ce căuta în depășire, pe linie dublă continuă... Lungă și căutarea telefonului... Iar rezultatul indică valoarea de 0,48 mg/l alcool pur în aerul expirat...”.

În mediul online a pornit o adevărată revoltă în urma acestui incident rutier, din care nu lipsesc injuriile, amenințările și cuvintele jignitoare, atât din partea celor care cer luarea măsurilor care se impun, cât și din partea susținătorilor șoferului vinovat. Cei din urmă încearcă să abată atenția de la gravitatea faptelor, acuzând că etnia din care face parte și inculpatul se află într-un amplu proces de discriminare rasială în urma acestui eveniment. Au fost aduse acuzații chiar și la adresa anchetatorilor, în acest sens.

Dovezi privind comportamentul agresiv la volan și cu alte ocazii

Tot în mediul online au apărut și alte imagini care demonstrează comportamentul haotic și agresiv la volan al lui Sîrbu Francezu.

Președintele Centrului pentru prevenirea accidentelor de circulație și de muncă, Bogdan Țigaret, a postat o filmare (VEZI COLAJUL VIDEO) în care același șofer este surprins conducând cu viteză și luându-se la întrecere cu alte mașini tot pe Calea lui Traian din Râmnicu Vâlcea, chiar în zona în care a provocat accidentul mortal. Acesta a solicitat și o întrevedere cu prefectul de Vâlcea pentru a se asigura că se iau toată măsurile care se impun în această situație.

De ce a Tribunalului Vâlcea numele șoferului vinovat

Pe portalul instanțelor, numele lui Sîrbu Francezu apare anonimizat. La solicitarea „Adevărul”, președintele Tribunalul Vâlcea a explicat acest demers prin faptul că: „Măsura arestării publice a fost dispusă în cursul urmăririi penale, iar această procedură este nepublică.”

Apoi a menționat normativele pe baza cărora se procedează la secretizarea numelor celor implicați în diverse cauze penale (Hotărârea nr. 600 din 13 mai 2021 a Consiliului Superior al Magistraturii și Decizia nr. 84/23 octombrie 2023 a președintelui Tribunalului Vâlcea), dar și situațiile în care se aplică această procedură. Printre acestea se numără „toate cauzele cu minori”, dar și o serie de infracțiuni precum: violența în familie, uciderea sau vătămarea non-născutului de către mamă, sclavia, traficul de persoane, supunerea la muncă forțată, proxenetismul, cerșetoria, prostituția, violul, agresiunea sexuală, coruperea sexuală a minorilor și racolarea lor, hărțuirea sexuală, transmiterea SIDA, pornografia infantilă. La toate acestea se adaugă și „cauzele de competența judecătorului de drepturi și libertăți”.

Dar nu toate instanțele de judecată procedează în acest mod. A se vedea cazul Vlad Pascu, tânărul drogat care a ucis doi studenți în accidentul petrecut în stațiunea 2 Mai Constanța în vara anului trecut.

Victima a fost înmormântată, iar acuzatul arestat preventiv

Parchetul de pe lângă Tribunalul Județean Vâlcea a făcut publică luni, 22 aprilie 2024, decizia de arestare preventivă, menționând că ancheta penală continuă: „În urma propunerii de arestare preventivă adresată judecătorului de drepturi și libertăți de la Tribunalul Vâlcea, a fost emis pe numele inculpatului un mandat de arestare preventivă pe 30 de zile”.

Procurorii au mai precizat că, în urma dovezilor pe care le-au strâns până acum, a reieșit că, „inculpatul, fiind sub influența băuturilor alcoolice, în timp ce conducea pe Calea lui Traian, pe banda 2, a efectuat manevra de depășire neregulamentară, încălcând marcajul dublu continuu și circulând pe contrasens, a intrat în coliziune frontală cu autoutilitara marca Dacia Logan, condusă de victimă pe banda 1”.

Tot luni, 22 aprilie, a avut loc și înmormântarea victimei, Culiță Petcan. Curtea casei plină de coroane mortuare demonstrează cât de iubit era acesta de familie și de comunitate.