Miza vizitei lui Nicușor Dan în Republica Moldova. Avertismentul venit de la cel mai înalt nivel

Nicușor Dan a efectuat prima sa vizită în Republica Moldova. Contextul și semnificațiile acestei călătorii sunt multiple subliniază analiștii. La baza legăturii dintre cele două state nu stă doar istoria, ci și interesul de ambele părți.

Șeful Statului și-a exprimat încă din campania electorală dorința de a vizita statul vecin între primele sale călătorii oficiale. În turul II al alegerilor prezidențiale Nicușor Dan a fost votat de 138.320 de basarabeni cu cetățenie română, adică a primit 88% dintre sufragii, în timp ce contracandidatul său, George Simion, a obținut un număr de voturi de peste șapte ori mai mic, adică aproximativ 18.870 de voturi (12%).

În cadrul vizitei la Chișinău, președintele României, Nicușor Dan, a făcut baie de mulțime în centrul, unde a fost întâmpinat de sute de basarabeni și a subliniat că este nevoie de o consolidare a relației bilaterale.

,,Dacă Moldova ar cădea pe mâna Rusiei, nu doar Chișinăul ar fi amenințat. Ci și Bucureștiul”- Maia Sandu, președinta Republicii Moldova.

La rândul său, în cadrul declarațiilor comune, președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a avertizat că ,,dacă Moldova ar cădea pe mâna Rusiei, nu doar Chișinăul ar fi amenințat. Ci și Bucureștiul”.

Relația strânsă dintre România și Republica Moldova

„Toți președinții României au căutat în primele lor vizite să meargă la Chișinău, deci este un gest normal, firesc din partea președintelui României. În condițiile în care agenda președintelui României cuprinde Summitul NATO de la Haga din 24-25 iunie, se deplasează la Odesa, a participat la summit-ul B9, în care s-a discutat problematica Flancului Estic. Cred că cu atât mai pertinent este demersul său de a vizita Republica Moldova. Fără îndoială că se discută și despre Summit-ul NATO, se discută și de aderarea Republicii la Uniunea Europeană și parcursul Republicii Moldova, se discută de cooperare economică, se discută despre cooperarea politică, dar este și o vizită, am putea spune, de curtoazie, de mulțumire a președintelui României pentru votul în ființa de cetățenii Republicii Moldova”, explică analistul de politică externă Ștefan Popescu pentru „Adevărul”

În același timp, acesta subliniază că în relația dintre cele două state, interesul este împărțit de ambele părți și depășesc granița istorică. Pentru România parcursul european al statului vecin este unul strategic: „Ne interesează un regim prietenos cu care să putem construi proiecte de infrastructură, proiecte economice. Există de asemenea un interes al României, dar nu numai al României, cred că și al Republicii Moldova, și al Ucrainei. Pentru ca atunci când se va pune problema demarării reconstrucției Ucrainei, Republica Moldova să fie unul din beneficiari sau cel puțin să intre alături de România în acel hub logistic”, arată analistul.

În ce privește Republica Moldova, există un interes major pentru cooperarea cu România, pentru că România este singura țară membră a Uniunii Europene și a NATO care are frontiere cu Republica Moldova, mai punctează el. „România este de asemenea cea mai importantă piață de export pentru produsele din Republica Moldova și România ajută foarte mult Republica Moldova cu o resursă umană, pregătită, care contribuie la reformele necesare pentru apropierea de Uniunea Europeană”, potrivit acestuia.

Amenințarea ingerințelor rusești în alegeri

Premierul de la Chișinău, Dorin Recean, a avertizat recent că Rusia vrea să intervină în alegerile parlamentare care vor avea loc în luna septembrie în țara sa. Potrivit oficialului Kremlinul speră că un Guvern mai prietenos va permite desfășurarea unui număr mai mare de soldați în regiunea separatistă transnistreană.

În context, redactorul-șef Historia, Ion M. Ioniță, subliniază că „în ambele state, atât în Republica Moldova cât și în România, ne-am confruntat cu ingerințe puternice din partea Federației Rusiei pentru influențarea alegerilor. Republica Moldova a căpătat deja o experiență mare în acest domeniu pentru că a avut ingerințe la alegerile prezidențiale trecute și la referendum-ul privind integrarea în Uniunea Europeană. Această experiență a folosit foarte mult pentru contracararea acestor fenomene și a folosit și în România, pentru că Republica Moldova știe foarte bine la ce se aștepte în momente electorale”.

De altfel, „Republica Moldova este într-o situație dificilă și din cauza faptului că ea nu aparține NATO și Uniunii Europene, deci este mai puțin protejată din acest punct de vedere. Se bazează pe sprijin, este în procesul de aderare, a deschis negocierile, astfel încât cele două state se pot sprijini foarte mult unul pe celălalt, inclusiv în contracararea fenomenelor de dezinformare, de manipulare, de influențare a alegătorilor”, explică Ioniță.

Rusia încearcă să influențeze și are nevoie într-adevăr de guverne prietenoase în orice țară, mai ales în Republica Moldova, în țările de la frontiera Uniunii Europene și a NATO, spune redactorul-șef Historia. „Pentru că are nevoie să spargă solidaritatea țărilor europene și solidaritatea NATO, are nevoie de guverne care să oprească ajutorul pentru Ucraina și în Republica Moldova în mod special, pentru că în regiunea separatistă sunt trupe ruse, regiunea nu este sub controlul guvernului de la Chișinău, deci ar putea spera că dacă obține o guvernare pro-rusă la Chișinău, atunci ar putea să-și aducă mai multe trupe în regiunea transnistreană și să amenințe de acolo securitatea Ucrainei, pentru că, practic, Ucraina s-ar trezit cu o lovitură venită din spate. În acest moment, din regiunea transnistreană nu există un pericol real iminent”, mai arată Ion M. Ioniță.

Amenințarea din regiunea transnistreană

Analistul militar Ion Petrescu explică cu privire la avertismentul lansat de premierul din Republica Moldova, că în prezent „Federația Rusă nu are cale aeriană de acces spre Tiraspol, deoarece există spațiul aerian ucrainian controlat de forțele aeriene ucrainiene. (...) Deci, pe cale aeriană Federația Rusă nu poate trimite militari. Cu atât mai puțin nu poate trimite militari nici pe cale terestră. Pentru că ar trebui să parcurgă o cale ferată sau o șosea pe teritoriul Ucrainei”.

Astfel, în momentul de față, trupele rusești din această regiune nu pot fi înlocuite, punctează analistul. „Republica Moldova, în momentul de față, conform estimărilor oficiale recunoscute de autoritățile competente, are în jur de 8.500 de militari. Ceea ce este mai puțin decât efectivul pe care e în stare să-l mobilizeze autoritățile separatiste de la Tiraspol, care sunt în stare să aducă sub armă 12.500 de cetățeni care trăiesc în Tiraspol. Și dacă ar mai reuși să vină 10.000 de militari ruși, atunci vă dați seama de aportul de forțe între răsăriteni și apărătorii Republicii Moldova”, mai arată Ion Petrescu.

Vizita președintelui Nicușor Dan la Chișinău are o semnificație de sigilare al interesului național al României pentru spațiul istoric dintre Prut și Nistru, continuă expertul. „Acolo au fost în perioada interbelică județele României regale de Est. Și actuala familie regală a efectuat vizite recente în Republica Moldova. (…) Pericolul există, dar, prin voturile lor lucide, cetățenii Republicii Moldova pot îndepărta această perspectivă a reîntoarcerii la ceea ce a fost odată. (…) Voturile exprimate de cetățenii Republicii Moldova care au și cetățenie română au demonstrat orientarea lor clară spre arealul european”, punctează Ion Petrescu.

Amenințarea de la București

Nu toată lumea a privit evenimentul cu ochi buni. Președintele AUR, George Simion, a lansat un apel către românii care au și cetățenie moldoveană să se mobilizeze la alegerile parlamentare din Republica Moldova pentru a o înfrânge politic pe președinta Maia Sandu.

„Dragii mei, victoria noastră a fost furată prin metode specifice. E timpul să ne luăm revanșa. E timpul ca, de exemplu, Maia Sandu, prietena lui Macron, prietena lui Nicușor, să fie și ea înfrântă politic. Și de asta, o să vă rog pe fiecare să mergeți la vot dacă aveți cetățenia Republicii Moldova (…). E nevoie de aproximativ 100.000 de voturi pentru ca Maia Sandu să nu mai câștige”, a declarat Simion într-un videoclip postat pe Facebook.