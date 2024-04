Despăgubirea primită de primarul care a dat România în judecată. A cerut 10 milioane de euro pentru doi ani de închisoare

În urma unei sentințe CEDO, instanța românească l-a achitat pe edilul din Râmnicu Vâlcea, Mircia Gutău, în dosarul „Mită la primărie”, iar acesta a dat Statul Român pentru umilințele suferite și a fost despăgubit.

În esență, primarul din Râmnicu Vâlcea a reușit să obțină de la CEDO șansa ca una dintre cele două sentințe de condamnare pentru corupție să fie rejudecată, după ce a stat în închisoare doi ani.

În urma rejudecării, a fost achitat, dar în 2019 a chemat Statul Român în judecată, solicitând o despăgubire de 10,5 milioane de euro, daune morale și materiale, pentru perioada în care s-a aflat după gratii și a stat în judecată.

Procesul s-a încheiat de curând, după cum chiar edilul a anunțat, creându-se, din nou, un precedent - este primul edil condamnat pentru corupție și achitat și este prima despăgubire oferită de Statul Român în urma unui astfel de proces.

Doar că, în ciuda sumei imense cerută, primarul a primit în total daune de doar 46.000 de euro în urma unei sentințe definitive a Înaltei Curți de Casație și Justiție.

46.000 de euro despăgubiri, în loc de 10,5 milioane euro

Primarul Mircia Gutău a fost condamnat, în 2010, la trei ani și șase luni de închisoare, de Înalta Curte de Casație și Justiție pentru luare de mită și a mai primit o condamnare cu suspendare pentru achiziționarea unor locuri de joacă la suprapreț, ambele fapte petrecându-se în primul său mandat.

Instanța a decis să contopească dosarele și să facă închisoare doar pentru cea mai gravă dintre acuzații - mita.

Edilul a explicat pentru „Adevărul” cum a reușit să scape de închisoare în cea de-a doua condamnare, cea legată de achiziționarea la suprapreț a locurilor de joacă: „A fost o condamnare cu suspendare care s-a contopit cu cealaltă (în care a fost achitat și pentru care a cerut și primit despăgubiri – n.r.). Rămâne la dosar (condamnarea - n.r.), ce să faci! O minciună ordinară! M-a obligat (instanța de judecată - n.r.) să dau contravaloarea locurilor de joacă. Mi-am vândut apartamentul!”. Acesta a considerat și că: „A doua oară m-au condamnat de frică”.

Pentru mită, a stat doi ani după gratii, iar apoi a făcut apel la CEDO și a câștigat dreptul de rejudecare a sentinței, pe motiv că nu a avut parte de un proces corect și echitabil. Instanța din România, în final, l-a achitat, motiv pentru care primarul Mircia Gutău a dat Statul Român în judecată cerând despăgubiri 10,5 milioane de euro pentru perioada în care a fost închis, respectiv cei 12 ani de procese.

„Sunt primul care a primit despăgubiri pe baza unei soluții dată de Statul Român”

Printr-o sentință definitivă, s-a stabilit că are dreptul la 10.000 de euro și 180.000 de lei reprezentând daune morale și materiale.

Legat de acest aspect, edilul din Râmnicu Vâlcea a declarat: „M-am luptat în instanță și am câștigat. Sunt primul care a primit despăgubiri pe baza unei soluții date de Statul Român. Normal că nu sunt mulțumit de sumă, dar mă bucur că totuși am primit totuși despăgubiri. Au mai existat persoane despăgubite de CEDO, dar nu de o instanță din România, de Înalta Curte de Casație. Sunt primul și am această satisfacție”.

Trei ani de zile a durat procesul la Tribunalul Vâlcea, care în primă instanță a fost de acord cu 100.000 de euro daune morale și aproximativ 200.000 de lei daune materiale, apoi dosarul a ajuns la Curtea de Apel Pitești care a scăzut pretențiile pentru daune morale la 10.000 de euro.

„După 18 ani, s-a terminat cu toată povestea aceasta”

Ulterior, Înalta Curte de Casație și Justiție a menținut soluția Curții și a respins recursurile DNA și Statului Român: „Așa au considerat. Respect decizia. Important e și un euro, demonstrează că am câștigat. După 18 ani, s-a închis, s-a terminat cu toată povestea aceasta”.

Primarul Mircia Gutău este la al patrulea mandat, din partea PER (Partidul Ecologist) și va candida, din nou, de această dată din partea PSD (Partidul Social Democrat). Primul mandat l-a avut din partea PD (Partidul Democrat, care ulterior a fuzionat cu PNL).

Între timp, a mai fost implicat și în alte scandaluri, printre care cele legate de modul în care nora sa a ajuns șefa Fondurilor Europene din cadrul Consiliului Județean Vâlcea, iar fiul său a ajuns dezvoltator imobiliar în Râmnicu Vâlcea, cu un salariu de consilier parlamentar.