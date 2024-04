Mărturii cutremurătoare din tragedia de la 2 Mai. Prietena Robertei: „Sebi era în fața mea, mergeam în șir indian“. Ce a făcut Pascu după impact VIDEO

O fată care a supraviețuit teribilului accident de la 2 Mai (Constanța), produs de șoferul drogat Vlad Matei Pascu, a povestit ce s-a întâmplat în acele clipe fatidice.

Fata, colegă cu Sebastian Olariu la Facultatea de Geografie de la Universitatea București, a relatat că veniseră împreună la mare, într-un grup de studenți de la Geografie. Toți erau colegi de an, cu excepția Robertei Dragomir, prietena ei cea mai bună, mai mică decât ei cu un an.

„Am mers pe trotuarul amenajat, apoi știam că vine porțiunea mai îngustă. Am mers unul după altul, eu eram ultima, mă ghidam după ceilalți. Înaintea mea se afla Sebi. Cu el am vorbit ultima oară, înainte să intrăm pe drum“, a povestit ea.

Studenta spune că momentul accidentului a fost șocant, un șoc din care te trezești abia după ce s-a petrecut. „Era noapte, era liniște, se auzeau doar mașinile care treceau...“, a memorat ea.

S-a dezmeticit după impact, era lovită, probabil cu oglinda retrovizoare a Mercedesului lui Vlad Pascu. Prietenul ei a venit în fugă să vadă dacă este bine. „Apoi l-am văzut pe Sebi...“, își amintește ea, apoi glasul i se frânge.

Sebastian a avut parte de o moarte cumplită. Mercedesul lui Pascu l-a secționat practic, pe din două, de la brâu în jos. Aceasta este imaginea care nu-l mai lasă pe tatăl lui Sebastian Olariu să aibă liniște, până când nu-l va vedea pe Vlad Pascu condamnat la ani grei de închisoare, pe măsura faptelor.

În amintirea fiului, Valentin Olariu și-a tatuat pe brațul drept chipul lui Sebi, o rolă de film - pasiunea de cinefil a lui Sebi, care și-ar fi dorit să devină regizor, ochii albaștri ai mamei lui Sebi și mesajul în engleză „I will always wonder who you would become“ - „O să mă întreb întotdeauna cine ai fi devenit“.



Familiile studenților uciși, Roberta Dragomir și Sebastian Olariu, împreună cu cei trei supraviețuitori ai accidentului, rude și prieteni, au mers la locul unde Vlad Pascu le-a schimbat viețile pentru totdeauna. Ei au aprins lumânări, au pus flori și s-au recules la cele două troițe ridicate în amintirea Robertei și a lui Sebastian.

Vlad Pascu încă își așteaptă pedeapsa. Era drogat cu un puternic cocktail de stupefiante și totuși conducea un automobil, de colecție, cu care a făcut prăpăd, cu îngăduința Poliției Rutiere. După accidentul de la 2 Mai, supraviețuitorii au declarat că Pascu a oprit în mijlocul drumului, a întors mașina, apoi a plecat spre Vama Veche - ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. „Am lovit o vrabie“, a spus el senin polițiștilor, când a fost prins.

Ce se întâmplă cu procesul

La termenul de joi, 18 aprilie 2024, la audierea martorilor care au supraviețuit accidentului cumplit din 2 Mai (Constanța), a fost o încleștare teribilă pentru acordarea unui nou termen. Judecătoarea este amenințată cu suspendarea de către Consiliul Superior al Magistraturii.

Instanța a decis acordarea unui nou termen de judecată pentru data de 9 mai 2024. Acesta a fost dat pentru că judecătoarea Ioana-Ancuța Popoviciu a declarat că se va abține în acest caz. Ea aprobase cererea familiilor victimelor și a firmei asigurătoare pentru amânarea procesului, până la judecarea suspendării sale (a magistratului) de către CSM.

Familiile victimelor au cerut la unison amânarea procesului, avocatul firmei asigurătoare nu a venit și a depus cerere de amânare, dar procuroarea s-a opus ideii de a fi acordat un nou termen. Magistratul de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Mangalia a fost practic de aceeași parte cu apărarea lui Vlad Pascu, care dorește ca procesul să meargă mai departe cu această judecătoare contestată chiar de breasla ei.

Cei trei tineri răniți în accidentul cumplit din 2 Mai, martori la moartea prietenilor lor, au fost chemați joi, 18 aprilie 2024, la audieri, de judecătoarea amenințată cu suspendarea de către Consiliul Superior al Magistraturii.

La termenul de joi, 18 aprilie 2024, pe lista de martori care să fie audiați apar nu doar tinerii care făceau parte din grupul lovit cu mașina de Vlad Matei Pascu, dar și părinții celor doi tineri omorâți în accident, Roberta Dragomir și Sebastian Olariu, precum și un tânăr care îl cunoaște pe inculpatul Vlad Matei Pascu.

Toți ar urma să fie audiați, pentru a se soluționa partea civilă, daunele cuvenite victimelor, după ce, pe latura penală, deja judecătoarea Ioana-Ancuța Popoviciu a admis ca Pascu să fie judecat în procedura simplificată, ceea ce îi reduce din start sentința cu o treime și din care se va deduce și perioada petrecută în arest preventiv.

Apărătorul familiei Dragomir, Adrian Cuculis, a anunțat însă că va cere amânarea procesului, din cauza anchetei disciplinare a Inspecției Judiciare îndreptată împotriva judecătoarei, mai ales că inspectorii au solicitat Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) suspendarea acesteia din funcție, pe perioada desfășurării anchetei disciplinare.

Tatăl lui Sebastian, Valentin Olariu, consideră că judecarea va fi amânată până la soluționarea CSM și spune că are puterea să lupte până la capăt pentru pedepsirea lui Pascu.

Valentin Olariu, tatăl lui Sebastian, la Judecătoria Mangalia VIDEO Antonia Ispas

CSM nu a analizat această cerere miercuri, 18 aprilie 2024, așa cum era programat, întrucât judecătoarea a înaintat o cerere de amânare, pentru a putea participa la audiere. Noul termen în cazul audierii judecătoarei a fost stabilit pentru data de 24 aprilie 2024.

În aceste condiții, avocatul Adrian Cuculis spune că nu este benefic că ședința de joi, 18 aprilie 2024, să se desfășoare așa cum era programat, ci ar trebui amânată până la decizia CSM.

În cazul în care CSM ar accepta suspendarea judecătoarei, dosarul ar urma să fie repartizat unui alt judecător, iar întregul proces ar trebui luat de la capăt și să se instrumenteze din nou probele din anchetă.

Familia Robertei crede că procesul are o șansă să fie judecat mai bine, corect, dacă judecătoarea Ioana-Ancuța Popoviciu este înlăturată din dosar. „Ce se întâmplă aicea, cu această judecătoare, dă o palmă pentru întreaga justiție. Această persoană a fost atât de importantă încât și-a permis să nu meargă ieri la CSM“, a spus tatăl fetei ucise în accident, Cătălin Dragomir.

Cătălin Dragomir, tatăl Robertei, la Judecătoria Mangalia VIDEO Antonia Ispas