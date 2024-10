Un bărbat dependent vrea să i se interzică accesul în sălile de jocuri de noroc. „Am luat decizia să mă opresc”

Un bărbat din Prahova, dependent de jocurile de noroc, este nemulțumit de faptul că autoritățile statului îl lasă în continuare să intre în aceste locații, desi a depus o cerere pentru a i se interzice accesul.

Bărbatul mărturisește că ar vrea să renunțe la acest viciu pentru că în ultimii ani și-a văzut mulți prieteni care au fost distruși de jocurile de noroc. I

„Eu joc la pariuri, la loto, dar și în cazinouri, de când mă știu, dar de vreo 6-7 ani o fac foarte de des. Am împlinit 50 de ani și am luat decizia să mă opresc. Nu o fac doar pentru bani, că nu am pierdut foarte mulți, ci pentru că îmi fură timpul. La pariuri sportive de exemplu, pentru un bilet, stau ore în șir să fac calcule”, a mărturisit ploieșteanul pentru Observatorul Prahovean.

Iar o metodă prin care să renunți la acest viziu este, conform legii în vigoare, autoexcluderea. Aceasta este demersul voluntar prin care o persoană solicită interzicerea accesului în locațiile specializate în care se desfășoară activități de jocuri de noroc.

Cererea, care poate fi descărcată de pe site-ul Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN), poate fi depusă fie la sediul instituției, fie direct la operatorii de jocuri de noroc. Organizatorii au obligația de a transmite aceste cereri către ONJN într-un interval de două zile lucrătoare de la înregistrare.

Deși a completat și a trimis o cerere de autoexcludere, care ar trebui să-i interzică accesul în spațiile unde se desfășoară activități specifice jocurilor de noroc, acest lucru nu se întâmplă.

„De atunci am intrat în mai multe agenții de pariuri sportive, din cartierul Nord, (…) și chiar la o agenție Loto, unde, după verificarea buletinului, m-au lăsat să joc. Chiar i-am întrebat dacă figurez în baza de date a autoexclușilor și au ridicat din umeri”, a mai povestit acesta pentru sursa citată.