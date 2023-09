O biserică-unicat de acum șapte secole, lăsată în ruină și ajunsă groapă de gunoi. „Am primit doar promisiuni”

Realizată în secolul al XIV-lea într-un stil bizantin unic, biserica Sân Nicoară, din Curtea de Argeş, se ruinează pe an ce trece, iar instituțiile statului român nu au făcut nimic până acum pentru a schimba situația. Dacă nu va fi introdusă într-un proiect de reabilitare, biserica riscă să dispară.

Ruinele bisericii Sân Nicoară se află chiar în centrul orașului regal Curtea de Argeș, la doar 300 de metri de Biserica Domnească, un alt monument unic în România. Din vechea biserică de odinioară, aflată într-o zonă pitorească, pe un deal, înconjurată de zeci de copaci, au mai rămas doar câteva ziduri și o parte dintr-un turn. În incintă sunt aruncate constant gunoaie, iar pe unul dintre ziduri mai mulți tineri au scris cu graffiti acum câțiva ani. După mai multe acte de vandalism, Primăria Curtea de Argeș a pus un gard metalic de jur-împrejurul ruinelor. Gardul are două porți ce sunt deschise pe parcursul zilei, iar în curte intră constant tineri, unii dintre ei făcând curse cu bicicletele sau ascultând muzică în incinta fostei biserici.

Monumentul este proprietatea Primăriei Curtea de Argeş, însă se află în administrarea Arhiepiscopiei Argeşului şi Muscelului din 2000. Primăria nu a făcut însă până acum pași concreți pentru reabilitarea monumentului, deși Arhiepiscopia a întocmit un proiect foarte bun de restaurare încă de acum șapte ani.

„Conform Legii 422/2001, proprietarii sunt obligați să-și întrețină monumentele. Dacă proprietarii nu sunt cunoscuți sau sunt în litigiu, este treaba Primăriei. Cât despre proiect, nu există nimic concret până acum”, spune Cristian Cocea, directorul Direcţiei pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Argeș.

Arhimandritul Caliopie Ichim a confirmat pentru „Adevărul” că monumentul este în proprietatea Primăriei și că Arhiepiscopia Argeșului a primit în administrare ruinele de la Primărie.

„În 2016, am întocmit proiectul de restaurare, însă pentru obținerea autorizației de construire era și este nevoie de dovada proprietății, așa că ne-am adresat proprietarului, respectiv Primăria, să ne pună la dispozitie titlul de proprietate și cadastrul, apoi am predat proiectul Primăriei. Proiectul se află de șapte ani pe masa primarului. Am făcut numeroase adrese la Primăria Curtea de Argeș și mereu ni s-a spus că se va rezolva, însă până acum nu s-a făcut nimic. Am primit doar promisiuni. Trebuie multă răbdare. Ca să intrăm în proprietatea monumentului, ar trebui să dăm în judecată Primăria, așa cum am făcut și cu Biserica Domnească. Teoretic, acea administrare este in picioare, dar e nulă în lipsa actului de proprietate”, a explicat arhimandritul Caliopie Ichim.

„Adevărul” a încercat să ia legătura cu Constantin Panţurescu, primarul oraşului Curtea de Argeş, pentru a afla dacă autoritățile intenționează să facă ceva pentru salvarea bisericii-unicat, însă acesta nu a răspuns mesajelor trimise până la ora redactării acestui articol.

Ruinele Bisericii Sân Nicoară, aflate în parcul cu acelaşi nume din Curtea de Argeş, păstrează tainele unei lăcaş din secolele XIII-XIV, care s-a vrut catolic, dar care s-a ales cu o arhitectură ortodoxă.

Conform celei mai cunoscute legende despre sfântul lăcaş, biserica ar fi fost ridicată din porunca Doamnei Clara Dobokay, mama vitregă a voievodului Vlaicu Vodă.

Salvată de Alexandru Odobescu

Conform legendei, spune profesorul de istorie Constantin Vasilescu, într-o perioadă în care Vlaicu Vodă participa alături de regele Ludovic la o luptă cu oști ale sultanului Murad și țarului de Târnovo Ivan Alexandru, doamna Clara a dat ordin să se ridice o biserică având o arhitectură catolică la Curtea de Argeș și a adus inclusiv mai mulți preoți catolici în zonă.

„După mai multe săptămâni, Vlaicu Vodă a aflat despre planurile mamei sale vitrege și s-a întors, dorind să o alunge sau să o ucidă. Doamna Clara i-a aflat intențiile, strângându-și averea într-un car tras de boi și fugind spre Transilvania via Câmpulung. Numai că, în comuna Domnești, boii au fugit spre râu și au răsturnat carul, iar Doamna Clara s-a înecat. Și apa curgătoare poartă de atunci numele Râul Doamnei. Biserica a fost ulterior terminată, însă pentru cultul ortodox”, mai spune profesorul de istorie Constantin Vasilescu.

Biserica are o arhitectură ortodoxă, întâlnită şi la biserici din Vidin, Nesebăr (Messembria) şi chiar la Bogdan-Saray, din Constantinopol. Turnul-clopotniţă al vechiului lăcaş a rezistat vreme de mai multe secole. Ruinarea turnului s-a produs târziu, în secolul XIX. Scriitorul Alexandru Odobescu, venind de la Râmnicu Vâlcea, i-a găsit într-o zi pe câţiva locuitori în frunte cu un preot demontând biserica. La cererea sa, Guvernul a trimis jandarmi să protejeze monumentul pentru a nu fi dărâmat complet. Astfel, Alexandru Odobescu a salvat biserica Sân Nicoară de la demolare.

Săpăturile arheologice întreprinse în zonă acum aproape un deceniu au scos la iveală resturi de ceramică smălţuită, bucăţi de cahle, olane pentru acoperiş, fragmente de frescă, vase de sticlă, monede de argint şi aramă şi bijuterii de argint din secolul XIV-XV.