Francezul de la Renault devenit salvator montan voluntar în România: „Poporul român este mai respectuos decât cel din Franța“

Un inginer francez, care lucrează pentru grupul Renault, își desfășoară activitatea și ca salvator montan, în timpul liber, în cadrul Salvamont Argeș. Pasiunea pentru munte a descoperit-o chiar în România, în urmă cu 15 ani.

Julien Berquez, în vârstă de 43 de ani, s-a născut în nordul Franței, în regiunea Normandia, lângă mare, dar viața l-a făcut să iubească muntele.

Primii săi pași în România au fost în 2008, atunci când lucra pentru grupul francez Renault, fiind trimis să colaboreze cu cei de la Uzina Dacia de la Mioveni. A învățat limba română luând cursuri particulare, iar acum se descurcă foarte bine. După mai mulți ani petrecuți în Argeș, a continuat activitatea în cadrul Centrului Tehnic de la Titu (Dâmbovița), fiind inginer specializat în dezvoltarea de motoare auto.

Acum locuiește în București, dar vine frecvent în Argeș, în timpul liber, pentru că face parte din echipa Salvamont Argeș. A luat parte la acțiuni mai întâi ca aspirant, iar din 2021, după absolvirea mai multor etape de evaluare, a obținut diploma de calificare în profesia de salvator montan ca voluntar.

A devenit salvator montan din plăcere

Julien a reușit să combine cele două profesii, de inginer cu cea de salvator montan: „Din punct de vedere tehnic este diferit, din punct de vedere uman este identic. Vorbim de colaborare între oameni, în echipă”, spune francezul.

Acesta este de mai mulți ani salvator montan voluntar, integrându-se cu succes în inimioasa echipă a Salvamont Argeș. Pentru el a fi salvator montan este ca un hobby: „E pur și simplu o alergere. Unii se duc la cinema sau la o petrecere, eu mă duc să ajut pe colegii de la Salvamont”.

Julien a descoperit muntele în România. Înainte de a veni în țară, singurul contact cu muntele erau ședințele de schi cu familia în Franța. „Am început să practic muntele în România. Am început să fac drumeții, apoi să mă cațăr cu niște colegi. Din activitatea aceasta am cunoscut mai multe persoane din Salvamont și am legat o relație de prietenie”, povestește acesta.

→ Imaginea 1/4: Julien Berquez Foto: Munții României jpg

Intervențiile pe munte durează și 12 ore

În cei 15 ani de când locuiește în România, Julien a observat o creștere a persoanelor care se bucură de frumusețea peisajelor oferite de munte.

„Acum muntele a devenit la modă, echipament se găsește peste tot. Rețelele de socializare l-au popularizat, iar peisajele frumoase au atras oamenii. Dar au apărut și oameni care cred că pot să facă orice pe munte, pe orice vreme, iar din cauza asta avem parte de incidente”, spune francezul.

Iar incidentele, în mod general, sunt provocate de lipsa de echipamente, de pregătire, și de neadaptabilitatea la diferența de altitudine. „Trebuie să te duci pe munte în siguranță, să te uiți la prognoza meteo în avans, să te pregătești, să ai mereu la tine ceva cald etc. A evoluat practica montană și acum avem de toate. Avem oameni foarte pregătiți care se duc pe munte, până la turiști care vor să urce și ei pe vârf”, spune Julien.

Ca salvator montan a luat parte la multe acțiuni de intervenție. Julien a dat exemplu de o intervenție de sezon, petrecută în mijlocul iernii: „Era iarnă și era o victimă sub vârful Negoiu. A fost un eveniment destul de mare care a deplasat foarte mulți salvatori montani pe munte noaptea când viscola. Am ajuns la victimă, iar aceasta a fost transportată în targă toată noaptea. Avea afecțiuni la membul inferior, după o alunecare de iarnă. L-am lăsat la ambulanță la 5 dimineața. Am fost 20 de salvatori care s-au deplasat pe munte pentru a salva un singur om. A rezistat extraordinar, pentru că a durat foarte mult”.

Iar intervențiile sunt dificile pe munte atât pentru salvamontist, cât și pentru victimă. „Este greu pentru noi, dar la fel este și pentru victimă să stai imobilizată într-o targă timp de 10-12 ore. Putem să salvăm oameni pe munte, dar nu este ceva agreabil pentru victimă în general”, spune salvamontistul.

Premiat de Consiliul Județean Argeș

Pentru profesionalismul, operativitatea și spiritul civic de care a dat dovadă, Julien Berquez a fost premiat, în octombrie 2022, de Consiliul Județean Argeș, alături de Silviu Valentin Dina, Robert Marian Năstase, alți doi colegi ai Serviciului Public Salvamont Argeș.

Salvamontiști au restituit o borsetă cu bani, acte și telefon unei persoane care o pierduse pe drum în fața Bazei Salvamont Argeș, de la Cota 2000. Femeia, cetățean israelian, făcea parte dintr-un grup de motocicliști care au traversat Transfăgărășanul. Salvamontiștii au reușit să o identifice cu ajutorul propriului telefon, dar și prin alertarea motocicliștilor din zonă care treceau spre Bâlea Cascadă, acolo unde ajunsese și proprietara borsetei, care nici măcar nu sesizase pierderea ei. Totul s-a terminat cu bine, iar femeia și-a recuperat bunurile.

„România este o țară foarte simplă și frumoasă, dar și foarte sigură”

Julien Berquez susține că traiul din România este asemănător cu cel din Franța. „Nu trebuie să credem că toată lumea din Franța este foarte bogată și trăiește foarte bine. Există și extreme, ca oriunde. În România acum este clasa medie care urcă mai mult, atunci când în Franța clasa medie era destul de sus. Poporul român este foarte flexibil”, spune acesta.

Francezul nu exclude posibilitatea de a rămâne pentru totdeauna în România. „Pot să trăiesc foarte bine în România, adică nu am nicio problemă. Nu pot să zic că îmi e dor de Franța atât de tare. Îmi place România! Este o țară foarte simplă și frumoasă, dar și foarte sigură. Poporul român este destul de respectuos, aș zice chiar mai respectuos decât cel din Franța”, susține Julien Berquez, inginerul francez salvamontist în Argeș.