Calea ferată spre stațiunile din Valea Jiului, cuprinsă de junglă. A funcționat aproape 130 de ani VIDEO

Una cele mai vechi căi ferate din România a devenit o junglă. Pe ea urmau să circule „trenurile zăpezii” spre stațiunile montane din Valea Jiului.

Vegetația luxuriantă și rugina au cuprins calea ferată Petroșani – Lupeni din Hunedoara, una dintre cele mai vechi linii feroviare ale României, închisă circulației trenurilor de persoane din 2016.

Imaginile publicate de Iosif Bodo, pe pagina sa de Facebook, arată situația dezolantă în care a ajuns, în Lupeni (video), traseul feroviar de circa 20 de kilometri dintre Petroșani și Lupeni.

Unii localnici cred că ruta feroviară ar fi putut aduce turiști în stațiunea montană Straja, învecinată municipiului Lupeni, însă a rămas dezafectată.



Calea ferată din Valea Jiului

Calea ferată Petroșani – Lupeni a fost inaugurată în anul 1892 și se număra printre puținele căi ferate din România care treceau prin centrul unui oraș, Lupeni (20.000 de locuitori).

La construcția sa, era privită ca o mare realizare, fiind necesară pentru transportul cărbunilor de la minele deschise la sfârșitul secolului al XIX-lea.

„Valea Jiului, care până acum era părăsită şi necunoscută de lumea din afară, devine din anul prezent începând unul dintre foculariile (n.r. locuri bogate în materii prime pentru foc) cele mai frecventate de către străini. Fiind înzestrată de la natură cu cel mai bun cărbune de piatră, cu lemne de fag şi brad, precum şi cu piatră de var şi de clădit de toată soiala, nu a putut să nu atragă atenţiunea diverselor societăţi de exploataţiune, cu deosebire acum, când materialul de foc prin ţările străine Germania, Anglia, Belgia etc. a început a se împuţina. Comuna Lupeni, care până acum ocupa un modest loc în şirul celorlalte sate de pe Valea Jiului, are să devină o colonie montană importantă, or pe lângă ea şi celelalte sate vor fi alterate mai mult sau mai puţin în starea lor”, informa Gazeta Transilvaniei, în 1891.

În anii următori, o reţea tot mai vastă de linii uzinale, construite de societățile miniere s-a dezvoltat în în jurul ei, pentru a o conecta la minele de cărbune.

Valea Jiului, cu trenuri doar până în Petroșani

Reţeaua feroviară din Valea Jiului a ajuns la apogeu în anul 1989, când căile ferate au fost folosite la transportul a peste 11 milioane de tone de cărbune extrase din bazinul minier.

Minele au intrat în declin abrupt, la fel şi reţeaua de transport feroviar a Văii Jiului, dar și orașele Lupeni (video), Vulcan, Aninoasa și Uricani care beneficiau de calea ferată.



Calea ferată Petroșani Lupeni a mai fost folosită pentru transportul călătorilor până în 2016.

În anii următori, trenurile de marfă au circulat tot mai rar pe ea. În cele două gări din Lupeni, una aflată în centrul vechi al orașului, iar cealaltă în zona Bărbăteni la ieșirea din Lupeni spre Uricani, trenurile nu au mai ajuns.

În anii 2000, calea ferată Petroșani (Livezeni) – Lupeni era folosită de turiștii care ajungeau în orașele Vulcan și Lupeni, pentru a urca apoi în stațiunile Pasul Vulcan și Straja.

Autoritățile și unii politicieni din Valea Jiului au solicitat statului român ca „trenurile zăpezii”, cu care turiștii să poată circula mai ieftin spre stațiunile montane, să fie folosite pe această rută.



În ultimii ani, drumurile spre stațiunea montană Straja și spre Pasul Vulcan au fost modernizate, însă orașele de la poalele lor au rămas fără transport pe calea ferată.

Dintre cele șase orașe din Valea Jiului, doar Petroșani mai este traversat de o cale ferată pe care circulă trenurile de călători, magistrala care leagă Ardealul de Oltenia, prin Defileul Jiului.

Căi ferate dispărute în Hunedoara

În anii ´80, rețeaua feroviară a județului Hunedoara cuprindea aproape 350 de kilometri de cale ferată, pe care circulau trenuri de călători și de marfă.

În prezent, trenurile de călători nu mai circulă pe ruta Hunedoara – Simeria (18 kilometri), inaugurată în 1884; pe ruta Subcetate (Hațeg) – Caransebeș (80 de kilometri), deschisă în 1908; pe calea ferată îngustă Hunedoara – Ghelari (18 de kilometri), inaugurată în jurul anului 1900; pe ruta Deva – Brad (40 de kilometri), finalizată în 1987; pe ruta Petroșani – Lupeni (18 kilometri), inaugurată în 1892; pe calea ferată forestieră Orăștie – Costești - valea Grădiștii (circa 30 de kilometri), deschisă la începutul secolului trecut, pe calea ferată îngustă Petrila – Lonea (video), inaugurată în jurul anului 1870.

Alte sectoare feroviare mai mici folosite pentru exploatările miniere și forestiere, au dispărut și ele începând din anii ’70.