Mii de gălățeni au rămas fără apă din cauza unei avarii. Operatorul regional nu știe când va fi din nou apă la robinete

O avarie la conducta magistrală a lăsat fără apă potabilă mai multe cartiere din orașul Galați. Operatorul Apă Canal susține că „nu se știe când va fi din nou apă la robinete”.

Potrivit operatorului regional Apă Canal, este vorba de o avarie la conducta magistrală care traversează bulevardul George Coșbuc în zona intersecției cu strada Aurel Vlaicu. Sunt afectați de oprirea apei potabile consumatorii din: Zona Traian Nord –Bariera Traian, delimitată de străzile Traian, Tunelului, Al. Măcelaru, Ștefan cel Mare, Arcașilor, Metro, inclusiv Spitalul de Boli Infecțioase; bulevardul G. Coșbuc-tronson străzile A. Vlaicu-Al. Măcelaru; Shopping City, bloc Italian Residence, Patinoarul Galați.

Mai multe echipe au fost trimise în zonă petru a remedia problema, dar nu se poate da un termen de finalizare.

„Personalul Apă Canal a fost mobilizat în zonă și execută operațiunile specifice pentru remedierea avariei. Nu putem estima încă un termen de finalizare. În funcție de evoluția lucrărilor, vom reveni cu precizări suplimentare”, a transmis operatorul regional Apă Canal.

Pentru situații deosebite, Apă Canal anunță că va pune la dispoziție cisterne cu apă. Cererile pot fi făcute la Dispeceratul societății.

„Ne cerem scuze pentru disconfortul creat consumatorilor afectați de sistarea apei potabile, mulțumim pentru înțelegere și vă asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea acestora și reluarea furnizării apei potabile într-un interval cât mai scurt de timp”, au mai precizat reprezentanții Apă Canal.

Protest pe caniculă față de prețul apei la Galați

Un nou protest în stradă a avut loc la Galați, pe 25.07.2023, din cauza prețurilor mari la apa potabilă. Oamenii spun că locuiesc în orașul înconjurat de ape, însă sunt nevoiți să plătească printre cele mai mari tarife din țară pentru serviciul de apă potabilă și canalizare.

Zeci de gălățeni s-au adunat marți, 25 iulie 2023, la ora 10.00, în fața Prefecturii Galați, nemulțumiți de tarifele mari pe care sunt nevoiți să le plătească pentru serviciul de apă potabilă și canalizare.

Inițiativa aparține unei femei de 62 de ani, Lenuța Crafcenco, care a publicat un anunț pe rețelele de socializare, iar în câteva ore de la apariție, mesajul a strâns numeroase aprecieri și a fost distribuit de sute de cetățeni. Cu toate acestea, la protestul de astăzi nu au venit atât de mulți oameni.

„Am făcut primul protest în fața sediului Apă Canal, însă nu s-a rezolvat nimic. Am fost dezamăgiți, iar astăzi (n.r. 25 iulie 2023) am ieșit din nou în stradă. Pe nimeni nu interesează că nu avem cu ce plăti facturile. Cetățenii dau doar din gură, dar nu vin aici ca să să-și ceară drepturile. Din păcate, mulți se mulțumesc doar să dea un like pe Facebook și să scrie comentarii. Veniți în stradă să vă cereți drepturile! Prețul la apă e foarte mare, deși orașul este înconjurat de ape. Plătim canalizarea la fel ca apa potabilă. Nu mi se pare corect”, a spus femeia.