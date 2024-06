Alegeri locale 2024. Candidatul PSD la președinția CJ Vrancea, huiduit în stradă. Acuzat că a intrat ilegal într-o secție de votare unde s-au găsit peste 150 de buletine suspecte VIDEO

Nicușor Halici, președinte PSD Vrancea, a fost huiduit luni seara, la Focșani, după ce a intrat într-o secție de votare unde se numărau voturi. Există suspiciuni că a manipulat votul.

Scandal mare luni seara la Secția de votare 21 din Focșani, deschisă în incinta Colegiului „Valeriu Cotea”. Fostul prefect Nicușor Halici și președinte al PSD Vrancea, dar totodată candidat la președinția Consiliului Județean, a fost huiduit în stradă pentru că s-a implicat în procesul electoral în care este vizat după închiderea urnelor.

Totul a plecat de la faptul că unii membri ai secției de votare 21 din Focșani au anunțat că refuză să semneze procesele verbale după ce în urne s-au regăsit aproape 150 de voturi mai multe decât cei care au semnat în liste.

Poliția și jandarmeria au ajuns acolo pentru a cerceta incidentul, mai ales că în incinta secției și-a făcut apariția șeful PSD, Nicușor Halici, candidat la Consiliul Județean Vrancea, momentan favorit în câștigarea cursei. Electorale. El a venit însoțit de mai mulți oameni de la partid și au intrat ilegal în secția de votare, lucru absolut interzis pentru a face presiuni asupra membrilor comisiei de votare să încheie mai repede procele verbale cu care comisia nu era de acord.

Nu ieșea „cheia” nici la primar, nici la președinte de CJ, la nimic. Chiar și judecătoarea Măndica Badiu, președinta Biroului Electoral Municipal Focșani i-a spus lui Nicușor Halici că este ilegal ceea ce face, dar șeful PSD nu a vrut să înțeleagă.

În zonă și-au făcut apariția și candidatul PNL la președinția Consiliului Județean Vrancea. Dragoș Ciobotaru, care este despărțit de contracandidatul său de câteva sute de voturi.

”În această secție și în alte secții sunt mari provâbleme. Sunt mai multe buletine în urne decât pe liste, s-au făcut mai multe procese verbale iar domnul,președinte PSD Halici le ia la rând să-i forțeze să încheie procesele verbale. Halici este în interior cu zece pesediști. Diferența în Vrancea este foarte mică, sub 1% și aceste secții sunt esențiale pentru a câștiga alegerile. Am făcut apel la 112 , am făcut demersuri la Ministerul de Interne”, spune Dragoș Ciobotaru.

La rândul său, viceprimarul municipiului Focșani spune că a primit sesizare despre comportamentul neadecvat a lui Halici în secția de votare de la reprezentantul partidului său în comisia de votare.

”Eu am încercat să ajut delegatul meu din secția de votare să nu capoteze, după atâta stres și presiune. Am sesizat Biroul Electoral Municipal, unde am trimis sesizările în copie, doamna judecător a fost sunată din secție că este o problemă, iar domnul Halici a fost somat să nu mai încalce legea!, a spus viceprimarul Alexandra Tătaru.

Ce spune poliția

„Având în vedere informațiile vehiculate în spațiul public, Compartimentul de Relații Publice al Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea este abilitat să comunice următoarele: La data de 10 iunie a.c., în jurul orei 16.10, Inspectoratul de Poliție Județean Vrancea a fost sesizat, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, în interiorul secției de votare nr 21, se află un bărbat, fără a avea acest drept. La fața locului, s-au deplasat polițiști din cadrul Poliției Municipiului Focșani, care au constatat faptul că secția de votare se află în incinta unei unități școlare, iar pe holul imobilului se afla bărbatul semnalat.

Facem precizarea că persoana în cauză nu se afla în interiorul secției de votare, ci așa cum am precizat anterior, se afla pe holul imobilului, fără a influența procesul electoral.

Polițiștii se află la fața locului în prezent, pentru clarificarea situației de fapt”, anunță IPJ.

Halici nu a avut nicio reacție luni seara, după acest incident.