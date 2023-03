Șacalii au atacat în Dolj: „Au făcut prăpăd! Zbierau la 3 dimineața“

Șacalii au intrat în curțile localnicilor din comuna Călărași din județul Dolj și au ucis zeci de animale.

Sorin Sandu, primarul comunei, a anunțat că șacalii și-au părăsit habitatul obișnuit și au atacat sălbatic în sat, în curtea omului. „De vină, ca de obicei, toată lumea. Deci, fără terenuri cultivate în totalitate, cu pârloage peste tot și cu gunoaie alimentare în jurul satului, Șacalii sunt și vor fi invitații noștri. Nu numai că vor ataca oriunde, dar pot să ne aducă și ceea ce au adus porcii mistreți, adică boli”, a scris primarul pe Facebook.

„Am auzit zgomote, zbierau, pe la 3 și am ieșit cu lanterna și când am venit aici am găsit făcut praf tot. Și au fugit, n-am apucat să văd bine că fiind beznă, negură. Dar au făcut prăpăd, prăpăd. M-a distrus. Asta e!”, a declarat un fermier pentru Digi24.

Primarul comunei, Sorin Sandu a declarat că au fost demarate acțiuni în vederea limitării și prevenirii producerii unor astfel de incidente. Localnicii spun că stau cu frică de ani buni, pentru că în fiecare noapte aud șacalii care dau târcoale satului, însă este prima dată când le atacă animalele din curte.

O haită de şacali din Delta Dunării a atacat și ucis, în noaptea de 22 spre 23 februarie, o vită de aproximativ 500 de kilograme, între localităţile C.A.Rosetti şi Periprava, din județul Tulcea.

Ministrul Tanczos Barna a aprobat acum câteva săptămâni extracţia a 400 de şacali de pe întreg cuprinsul Deltei Dunării, în timp ce numărul şacalilor este de ordinul miilor și continuă să se înmulțească în mod necontrolat.