Imagini noi de pe primul drum expres din România. Lucrările la tronsonul 1 al Autostrăzii Ford au depășit 75% VIDEO

Direcția Regională de Drumuri și Poduri Craiova a postat noi imagini de pe primul drum expres construit în România. Tronsonul 1, primul început însă abandonat de primul constructor, este realizat în proporție de peste 75% și ar putea fi dat în folosință până la sfârșitul anului.

„A început livrarea parapetelui de protecție pe tronsonul 1 al DEx12, Craiova-Pitești. Mobilizarea Antreprenorului este bună, acesta fiind mobilizat pe toate tipurile de lucrări rămase de executat.

De la ultima prezentare a santierului, au fost livrate primele transporturi cu parapete, zilele astea va începe montarea și s-a început montarea stâlpilor de iluminat”, au anunțat reprezentanții DRDP Craiova.

Constructorul care execută lucrarea, asocierea OZALTIN INSAAT TICARET VE SANAYI AS – STRADE BAUUNTERNEHMUNG SRL – VISIO CONSTRUCTION WORKS SRL, a preluat contractul în august 2023, după rezilierea contractului cu italienii de la Tirrena Scavi. Noul constructor a ajuns la 44,25% lucrări executate din cele contractate, însă per total proiect, pe tronsonul de 17,7 km (Craiova - Robănești), stadiul fizic depășește 75%. Termenul asumat prin contract de finalizare a lucrărilor este primăvara anului viitor, dar constructorul s-a angajat să încheie lucrările până la finele acestui an, astfel încât, cel mai probabil, Drumul Exprse Craiova-Pitești va putea fi dat în folosință integral.

Tronsonul 1 al DEx 12 (primul drum expres dat în construcție în România), cel mai scurt dintre cele patru tronsoane care însumează 121,25 km, este primul început. Lucrările au evoluat lent pe cei 17,7 km, pentru ca la un moment dat să fie complet abandonate de constructorul italian Tirrena Scavi.

În construcție la acest moment se află și ultimul tronson, tronsonul 4 Colonești - Pitești, pe care îl construiește, așa cum s-a întâmplat și cu tronsoanele 2 și 3, constructorul român UMB. Tronsoanele 2 și 3 sunt deschise circulației, iar până la finele acestui an se speră ca întregul drum expres Craiova-Pitești să fie finalizat, astfel încât drumul de la Craiova și până la mare să poată fi parcurs pe autostradă.