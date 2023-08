„Urzeala tronurilor“ la Arhiepiscopia Tomisului. Cum s-a încercat demiterea lui Vasile Bănescu

Conform unor stenograme publicate de Dobrogea Live, la Arhiepiscopia Tomisului s-au purtat discuții despre demiterea lui Vasile Bănescu, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, devenit persona non grata la Tomis.

La Arhiepiscopia Tomisului s-au țesut planuri de îndepărtare a lui Vasile Bănescu, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, care a sancționat în mai multe rânduri luări derapajele ierarhului constănțean.

Conform unor dialoguri înregistrate și publicate de Dobrogea Live, Eugen Tănăsescu, fostul purtător de cuvânt al Arhiepiscopiei Tomisului, vorbește despre influența pe care Aneta Badiu, fost consul, o are asupra ierarhului Tomisului, și despre modul în care s-a dorit și s-a încercat demiterea lui Vasile Bănescu.

„Ea (Aneta Badiu n.red.) a venit de la București să vorbească … dar a zis ca să fiu și eu de față ca să vorbim despre chestia asta: mesajul patriarhului și scandalul cu Bănescu. Am zis: Doamnă, am senzația că patriarhul chiar nu știe ce e cu Bănescu. El, acolo, e băgat cu Baconschi, cu (…), poate e cazul… Și a zis: da, foarte bine. Hai să-i scriem. Te rog să-i faci o scrisoare imediat. …. A mai avut o idee, dar am zis nu. Ei sunt frați, să se ducă înaltul (IPS Teodosie n.red.) la patriarh, să-și vorbească ca frații. Să discute, să lămurească problema. Este sub demnitatea lui să comunice cu patriarhul prin alții. Între ierarhi nu există intermediari. Foarte bună ideea, a zis. I-a zis lu’ înaltu’: vă duceți la ăsta… Înaltu’ a zis: mă duc. Înaltu’ era ca un copil. Probabil l-a ajutat foarte mult că de aici i se trage influența … că un om care te ajută, asculți de el. Dar mai scapă și ea prin porumb”, ar fi spus Eugen Tănăsescu.

Scrisoarea însă n-a mai fost transmisă patriarhului. „Am scris scrisoarea, am dat-o ca să afle patriarhul ce hram poartă Bănescu. Altceva nu aveam ce să zic. Era o scrisoare din partea înaltului în care el era nemulțumit de faptul că, deși pare că el l-a atacat pe Bănescu, de fapt cel atacat a fost el. Și că Bănescu este cu două fețe și a avut niște luări de poziție de care nu s-a dezis, iar în concluzie, patriarhul să dispună. Poate patriarhul nu știe ce a zis Bănescu.”

Mai departe, Eugen Tănăsescu vorbește despre faptul că Vasile Bănescu „a atacat chiar ierarhia când a fost vorba de Catedrala Mântuirii. Și acum este articolul pe Revista 22. I-am trimis articolul, i-am făcut draftul de Bănescu…. dacă ea (Aneta Badiu n.red.) nu a mușcat-o cum trebuie, treaba lor, nu e treaba mea. Dacă nu i-a plăcut, să fie sănătoasă, să facă ea una mai bună. Ea e convinsă că o să zboare Bănescu. Ideea e să-l zboare la sinod, va veni sinodul de acum din iunie.”

Avocatul Arhiepiscopului Tomisului, Adrian Cuculis, afirmă că nu există şi nu a existat o relaţie de colaborare instituţională între Înalt Prea Sfinţitul (ÎPS) Teodosie şi persoana din înregistrările apărute în spaţiul public, susţinând că s-a încercat o decredibilizare a lui ÎPS Teodosie şi a Arhiepiscopiei prin prezentarea unor înregistrări trunchiate.

„Nu există şi nu a existat niciodată o relaţie de colaborare instituţională între Înaltpreasfinţitul Teodosie şi persoana din înregistrările apărute în spaţiul public. Fără a face publice date care pot influenţa ancheta internă în desfăşurare, putem afirma totuşi că, fără ştirea conducerii Arhiepiscopiei Tomisului, interlocutoarea fostului purtător de cuvânt din înregistrările apărute în spaţiul public a exercitat, cel mai probabil din iniţiativă proprie, o formă de voluntariat, ajutând, ocazional, la Radio Dobrogea pe probleme tehnice de IT şi promovarea activităţilor Arhiepiscopiei.

De asemenea, apreciem că, având în vedere că serviciile acesteia nu au mai fost solicitate, s-a încercat o decredibilizare a Înaltpreasfinţitului Teodosie şi a Arhiepiscopiei prin prezentarea unor înregistrări trunchiate şi posibil şi modificate, activitate generată în scop de răzbunare pentru faptul ca nu i-au mai fost solicitate serviciile.

Facem această precizare bazându-ne pe faptul că înregistrările trunchiate au fost făcute după întreruperea relaţiilor dintre fostul purtător de cuvânt şi colaboratoarea sa“, a transmis avocatul Cuculis.

Săptămâna trecută, purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei Tomisului, Eugen Tănăsescu, și-a dat demisia din funcția de purtător de cuvânt al Arhiepiscopiei Tomisului după ce în presa locală a apărut o convorbire telefonică în care preotul lasă să se înțeleagă că o clarvăzătoare face legea în Arhiepiscopie și că îl influențează pe IPS Teodosie. „Mie nu-mi place atitudinea ei, genul ăsta de om îmi repugnă. O văd cum stoarce informații“, spune despre ea Tănăsescu.

Aneta Badiu este fost consul coordonator al Secției Consulare din cadrul Ambasadei României la Tel Aviv (2009 – 2014). Ulterior a devenit consul la Ambasada României în Republica Moldova, până în 2020. Anterior activității din ambasade, Aneta Badiu a fost consilier parlamentar al Grupului Parlamentar al PRM, apropiată a lui Vadim Tudor, președintele partidului. În 2008, Cotidianul a relatat că Vadim Tudor se folosește de serviciile clarvăzătoarei Aneta Badiu. Informația a fost preluată de multe ziare centrale și locale.

În ianuarie 2020, apărea un material în presa națională privind un scandal pe vremea când Aneta Badiu era consul la Tel Aviv. Între 2013 și 2017, atunci când Andreea Păstârnac a fost ambasadorul României în Israel, s-ar fi petrecut mai multe nereguli. „Aneta Badiu, actualul consul al României de la Chișinău, dar și ambasador la Bruxelles, a lăsat în urmă în Israel un scandal de fals neelucidat până în prezent. Acuzațiile vin din partea fostului consul Liviu Câmpanu“, potrivit Libertatea.