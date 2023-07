Vasile Bănescu, despre reacția lui IPS Teodosie în scandalul „azilelor groazei”: „Cum arată o imixtiune cu iz politic”

Purtătorul de cuvânt al Bisericii Ortodoxe Române a comentat într-o emisiune reacția Arhiepiscopului Teodosie de a apărarea cuplului Firea-Pandele.

ÎPS Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, i-a aparat pe soții Firea-Pandele în scandalul azilelor groazei, dar și pe Marius Budăi, ministrul Muncii, precizând că aceștia nu trebuie să își dea demisia.

Despre primarul din Voluntari, acesta a spus că este un om care face mult bine.

Vasile Bănescu, purtătorul de cuvânt al Bisericii Ortodoxe Române a comentat declarațiile lui Teodosie, considerând că au un puternic iz politic

”Iată cum arată o imixtiune cu iz politic. Nu a mea, cum am fost acuzat. Eu nu am avut niciun fel de trimitere politică, dacă ați citit textele mele. Sunt textele unui teolog lucid și implicat, așa cum e firesc să fiu. Reacția despre care faceți amintire nu ne mai surprinde. Lăsați-mă să spun doar atât! Atunci când intervii favorabil sau defavorabil în legătură cu niște oameni politici, firește că reacția poate să fie interpretată astfel. Nu suntem în contextul Aristotel și Platon să vorbim acum de animalul politic care e în fiecare dintre noi. Dar atunci când te ridici în apărarea, și nu mă refer doar la aceste persoane menționate acum, dar când te ridici în general în apărarea unor formule de dictatură precum cea care a provocat războiul la care asistăm cu toții ... s.a.m.d. Eu am denunțat inclusiv radicalismul unor astfel de formule: Bănescu s-a dezlănțuit, Bănescu atacă dur, BOR atacă dur. Sunt lucruri pe care dvs nu le-ați opera. E nedrept să încarci niște titluri suprarealiste. Eu nu atac pe nimeni, dar aceste formule sunt consacrate. Nu e vorba de un atac. E vorba de o distanțare igienică din punct de vedere moral față de excese care au ajuns să dezechilibreze societatea românească”, a spus Vasile Bănescu.