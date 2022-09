Seceta cumplită și criza alimentară. Fermier din Bărăgan: „Procesatorii și-au făcut stocuri de cereale ieftine din Ucraina”

Seceta cumplită aduce fermierii în sapă de lemn. Agricultorii spun că au randamente mici la hectar, astfel că producțiile totale vor fi și cu peste 25% sub cele de anul trecut și cu peste 10% mai mici decât media ultimilor cinci ani. Lipsa ploilor a uscat câmpuri întregi.

În Bărăgan, lipsa precipitațiilor a uscat câmpuri întregi, iar agricultorii spun că în acest an fost dezastru, dar puțin mai bine decât în alte zone din țară.

Fermierul Nicolae Sitaru cultivă cereale în trei judeţe, pe o suprafaţă de aproximativ 3.000 de hectare în Ialomiţa, Călăraşi şi Buzău.

El a avut o suprafaţă de 840 de hectare cultivată doar doar cu porumb. Foloseşte hibrizi cu care nu a dat greş în niciun an. Aceştia s-au dovedit potriviţi pentru clima din Bărăgan, iar recolta a fost pe măsură. Niciodată mai puţin de 10 tone/hectare. Până în acest an care s-a dovedit a fi foarte dificil.

De altfel, Nicolae Sitaru a fost ani la rând câştigătorul trofeului „Porumbul de aur“ pentru producţiile-record pe care le obţinea.

Avem stocuri suficiente din import

În acest an a obținut între 1,5 și 6 tone la hectar. „Încă nu am terminat culesul, dar pot să vă spun că sunt colegi fermieri care nu au adunat un bob de porumb de pe câmp. Așa că mă consider un caz fericit. A fost o medie cam de 4 tone la hectar, însă mai avem de recoltat”, a explicat Nicolae Sitaru.

Acesta dă asigurări că vom avea faină de grâu și mălai pentru mămăligă la iarnă, deoarece procesatorii și-au făcut stocuri de cereale ieftine din Ucraina.

„La acest capitol sunt sigur că nu vom avea o problemă cu mâncarea. La câte sunt, nu e cazul să ne mai speriem și de acest lucru. Sunt stocuri suficiente pentru populație, pentru că s-a exportat foarte puțin”, a spus fermierul.

2.400 de hectare, afectate în județul Călărași

Sitaru explică faptul că o comisie în cadrul Ministerului Agriculturii inventariază terenurile afectate de secetă.

„La această oră sunt 2.400 de hectare de porumb afectate de secetă, 800 de ha de grâu și 300 de ha de rapiță, afectate în proporție de 30 și 100% care pot fi verificate. Aceasta nu este suma totală, până la jumătatea lunii octombrie o să avem imaginea întregului dezastru provocat de seceta pedologică în care ne aflăm, se pare că cea mai mare din ultimii 50 de ani”, a explicat Virgil Diaconu, subprefectul Călărașiului.

Irigațiile, singura salvare

Singura salvare a fermierilor rămân irigațiile, însă în județul Călărași abia din 2027 vor fi operaționale.

Deputatul călărășean Emil Florian Dumitru, vicepreședinte al Comisiei pentru agricultură, a anunțat că Guvernul a inclus, printr-o Hotărâre privind Programul național de reabilitare a infrastructurii de irigații, patru noi amenajări principale de irigații din Călărași în rândul celor de utilitate publică pentru a fi modernizate până în anul 2027.

„Acum avem o hotărâre de Guvern în care avem patru noi amenajări de irigații în județul Călărași, care la momentul 2020, când eram secretar de stat, nu făceau parte din obiectivele de investiții, de modernizare a infrastructurii principale de irigații. Este vorba de Mostiștea II, Mostiștea VI,Terasa Călărași și Unirea-Jegălia-Gâldău. Practic sunt niște canale de irigații cu infrastructură principală care deservesc, după calculele mele, undeva la aproape 200.000 de hectar", a declarat Dumitru.

Peste 1,5 milioane de hectare vor fi irigate în 2027

Emil Dumitru mai este de părere că în 2027, cel puțin 1,7 milioane de hectare vor beneficia „la cheie“ de sisteme de irigații.

„După cunoștințele mele, avem undeva la 980 de milioane de lei, în momentul de față, bani decontați în diverse stadii de lucrări în modernizarea infrastructurii principale de irigații. Pot să vă spun că acolo unde au fost deficiențe, nu s-au semnat recepțiile și nici nu o să se semneze, dacă lucrurile nu sunt conform proiectului tehnic.

În 2027 vom avea cel puțin 1,5 milioane de hectare irigate în România la cheie, cu toate echipamentele. Dacă e să calculăm, să zicem că punem pe 1,5 milioane de hectare cultura de porumb, unde se pot realiza producții de 15 tone, România va fi jucătorul numărul 1 la nivel european pe producția de porumb“, este de părere deputatul de Călărași Emil Florian Dumitru.