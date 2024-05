Vremea rece face ravagii în stupinele din România. Albinele fie nu mai ies la cules, fie mor în zbor

Mierea românească va fi din ce în ce mai puțină. Avertismentul vine de la apicultorii autohtoni, care, sătui să contabilizeze numai pagube, spun că ocupația lor este pe cale de dispariție. Vremea capricioasă din acest an se adaugă numeroaselor probleme pe care crescătorii români de albine le tot încasează de câțiva ani încoace.

Din cauza frigului, albinele nu mai ies din stupi ca să culeagă nectarul florilor. Potrivit lui Mihăilă Prahoveanu, , președintele Asociației Apicultorilor Profesioniști Buzoieni, nici plantele melifere nu s-au dezvoltat anul acesta, așa cum se întâmplă într-un sezon normal. Fagurii pe care ni-i arată apicultorul buzoian sunt parțial încărcați cu miere.

„Aici este fagure, aici este căpăcit, în zona de sus, în partea cealaltă este necăpăcit. Altfel spus, nu au ajuns să umple celulele de așa natură încât să căpăcească. Normal, extracția se face când toată rama e căpăcită”, declară Mihăilă Prahoveanu, președintele Asociației Apicultorilor Profesioniști Buzoieni.

Mihăilă Prahoveanu este șeful apicultorilor din tot județul și crește albine de peste 40 de ani. Rar i s-a mai întâmplat, ca în acest an, să nu aibă ce extrage din stupi. Asta, deoarece vremea rece a ținut albinele departe de flori.

„Salcâmul pare, cât de cât, că ar fi bun de cules, însă albina nu iese din stup. Floarea de salcâm este sensibilă și nu secretă nectar decât la o anumită temperatură, atât ziua cât și noaptea. Deci, chiar dacă albina ar ieși, timid așa, din stup, nu ar găsi nectar în floare”, declară apicultorul buzoian.

Mihăilă Prahoveanu apreciază că producția de miere naturală românească va fi mai mică anul acesta. Asta, deoarece salcâmul a înflorit mai devreme, când e încă frig atât ziua cât și noaptea, dar și pentru că celelalte plante melifere au dispărut repede ori nu au înflorit deloc.

„La culesul de rapiță, în zona noastră, a Buzăului, la fel, temperaturile scăzute au făcut ca producția să fie foarte slabă, sau la unii apicultori să fie zero”, spune Mihăilă Prahoveanu, șeful apicultorilor buzoieni

Mai grav este că frigul le este fatal albinelor, care sunt nevoite să caute nectar la distanță mare de stupină. Unele nu se mai întorc de la cules.

„Dacă ne uităm în jur, vedem albină multă căzută, datorită curenților reci. Ne dăm seama că sunt pierderi mari pentru că ne mai uităm și în stupi și vedem că din ce era ieri nu mai este astăzi. Am avut la 700 de membri la nivelul asociației dar se vede o scădere, de la an la an, a membrilor. Ei nu pot să mai continue activitatea, fiind pe deficit”, menționează președintele Asociației Apicultorilor Profesioniști Buzoieni.

Nu doar vremea capricioasă dă bătăi de cap apicultorilor. Prețul actual al mierii convenționale polifloră a scăzut la aproape jumătate, pe fondul importurilor din Ucraina, atrage atenția Asociația Apicultorilor Profesioniști.