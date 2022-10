Vremea caldă din România, pe placul exoticelor plantații de kiwi, curmal, kaki și rodie

Anomalii precum înflorirea pomilor fructiferi de două ori într-un an sunt mai dese în ultima perioadă, din cauza vremii în continuă schimbare. Potrivit cercetătorilor în horticultură, clima de la noi devine din ce în ce mai prietenoasă cu soiurile exotice, precum smochinele, curmalii, kiwi sau rodiile.

Schimbările climatice care se manifestă în România în ultimii ani dau peste cap lumea plantelor.

În Buzău, câțiva meri au înflorit pentru a doua oară în acest an, datorită căldurii excesive și a secetei. Horticultorii susțin că astfel de evenimente sunt mai dese în ultima perioadă, iar lumea vegetală pe care noi o cunoaștem, inclusiv pomii fructiferi din ograda bunicilor, este dată peste cap de vremea în continuă schimbare.

De fapt, clima de la noi devine din ce în ce mai prietenoasă cu soiurile considerate a fi exotice. „Trebuie să luăm în considerare faptul că ne vom putea bucura de fructe considerate exotice până la momentul acesta. Vorbim de kiwi, de banana nordului. De altfel, cred că am constatat cu toții, cultura de smochine din țara noastră a atins cote impresionante și cu toții ne bucurăm de valorile acestor fructe”, declară Camelia Bratu, cercetător la Banca de Resurse Genetice Vegetale Buzău.

Pe fondul condițiilor climatice favorabile, culturile de smochine încep să se dezvolte în România. Cultivat pe scară largă în Turcia, Grecia, Italia și Portugalia, fructul regilor a prins adepți în ultimii ani și la noi în țară. În urmă cu doar două, trei decenii, plantele aduse din sudul cald al Europei nu rezistau prea mult timp în sol românesc.

„Din păcate, ele nu reușeau să treacă peste iernile noastre geroase. Chiar și brumele le puneau mari probleme și astfel necesitau o replantare, dar cu toții știm că sunt specii care au nevoie de mai mulți ani pentru a rodi și nu reușeam să ajungem la o finalitate. În schimb, acum putem să îmbogățim flora României”, spune cercetătoarea Camelia Bratu.

Provocată de schimbările climatice, Stațiunea de Cercetare Pomicolă Istrița de Jos, județul Buzău, a început să aclimatizeze mai multe specii exotice de pomi fructiferi, care par deja a se comporta perfect sub condițiile meteo în schimbare de la noi.

Unul dintre fructele aclimatizate în staţiunea buzoiană care deja dau semne că pot fi cultivate cu succes în România este kaki. Fructul devine portocaliu la coacere și nu diferă mult de cel pe care-l găsim acum în supermarketuri.

Pe un lot din plantaţia experimentală, care se întinde pe o suprafaţă de peste o sută de metri pătraţi, crește curmalul chinezesc. Fructele sunt cât o prună de mari, iar la gust seamănă cu cel de măr ușor caramelizat.

Ferite de soare, sub o folie menită să le protejeze, plantele de Asimina, mai cunoscute sub denumirea de Pawpaw, sau „banana nordului", sunt în al treila an de viață. Planta a fost adusă din Ohio de niște români care au aruncat semințele în grădină și au fost surprinși să vadă că s-au prins.

Arbuștii au început de anul acesta să producă fruct. „Are un gust interesant, foarte exotic, cum am mânca în același timp mango, vanilie, pepene galben, iar cu cât fructul se postmaturează devine maro. Sunt gusturi noi, dar pentru cine consumă fructe tropicale sigur i-ar plăcea și acest fruct”, declară Andrei Tabacu, cercetător Stațiunea Pomicolă Istrița de Jos.

De doi ani, în livada experimentală de la poalele dealului Istriţa rodesc primii butaşi de baby-kiwi. La gust se aseamănă cu kiwi-ul pe care-l știm cu toții, dar fructele sunt mai mici și mult mai dulci.

Toate aceste specii de plante nu sunt de vânzare până nu se încheie perioada de cercetare. Clienţii trebuie să aibă la dispoziţie nu numai materialul săditor, ci şi setul complet de informaţii despre creşterea speciilor exotice.