Lădița cu delicii românești, cadou de Sărbători. Ideea unui neamț din Ținutul Buzăului, ca alternativă la coșul „tradițional“ cu panettone

Producătorii din Geoparcul UNESCO Ținutul Buzăului vin cu o idee inedită pentru cadouri de sărbători. Astfel, ambalate în cutii de lemn, sunt oferite produse locale preparate artizanal, exclusiv din ingrediente locale.

Un grup de producători locali din Buzău s-au asociat pentru a oferi publicului larg o gamă de cadouri inedite în această perioadă festivă.

Au creat lădițe care pot fi oferite în dar, fiecare producător contribuind cu produsele care i-au făcut cunoscuți atât în țară, cât și peste hotare. Din aceste cutii de cadouri nu lipsesc mierea naturală, zacusca de trufe, toată gama de dulcețuri, berea artizanală, miedul, dar și cărți cu rețete românești sau produse meșteșugărești din lemn și lână.

Inițiativa a aparținut unui cetățean german stabilit de mulți ani în România. Thorsten Kirchner afirmă că sunt 15 producători implicați în proiect.

„Am văzut în Italia, în Franța, în Spania, în Germania, dar pentru fiecare chestie trebuie timpul potrivit. Acum am văzut că se mișcă bine lucrurile în Ținutul Buzăului, cum avem acum și geoparc UNESCO, și au apărut și niște producători locali. Noi am lucrat foarte mult cu produse naturale, sezonale, și ne-am gândit să ne punem împreună și să ne ajutăm reciproc”, declară Thorsten Kirschner, antreprenor.

Fiecare preparat este atent aranjat în lăzi comandate special pentru a fi oferite cadou. Din aceste cutii nu lipsesc vinul de mure, dulcețurile preparate în casă, mierea cu fructe, sarea cu trufe, brânzeturi nobile, berea artizanală și multe altele.

Fiecare ladă de cadouri a primit un nume.

„Am optat pentru trei lădițe, la alegere. Aceasta este lădița Evantaiul Buzoian, în care se găsesc diferite produse făcute aici la Buzău. Licoarea Buzoiană este făcută mai mult pentru domni, pentru că se regăsesc vinurile bio, berea artizanală, miedul, și Gourmetul Carpatin care reprezintă câte un pic din fiecare produs natural”, spune Juranda Kirschner, proprietar de pensiune.

Producătorii locali din Geoparcul UNESCO Ținutul Buzăului au realizat că doar împreună pot avea succes și au lansat un brand local numit Buzăul Artizanal, pe care doresc să-l promoveze în perioada următoare.

„Este ceva nou, o idee nouă pentru Crăciun; altceva decât panettone sau alte coșuri clasice de cadou. Este ceva prin care știi că susții producția locală. Pentru producători avantajul cel mare este că ne promovăm reciproc, adică fiecare producător promovează pe alți producători. Lucrăm să ne promovăm reciproc”, este de părere Thorsten.

Fiecare producător contribuie la această asociație cu produsele lor de top. Unul dintre cele mai inedite produse este sarea cu trufe, un condiment inventat în Ținutul Buzăului.

„Nu este ceva foarte complicat. Pur și simplu am cumpărat sare de la salină, am avut trufe proaspete pe care le-am curățat, le-am ras înăuntru, după care am așteptat cam o săptămână ca sarea să tragă umezeala din trufă și să se aromatizeze de una singură”, declară Juranda Kirschner.

Prețurile cutiilor de cadouri variază în funcție de produsele incluse și se situează între 289 și 389 de lei. Toate produsele oferite în dar sunt ecologice și preparate exclusiv din ingrediente locale.