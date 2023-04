Nicuşor Dan: Există o împărţire defectuoasă a veniturilor între PMB şi primăriile de sector. Plafonul de împrumut, insuficient

Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, a atras atenţia asupra problemelor cu care se confruntă Municipiul Bucureşti din punct de vedere al finanţării, menţionând că există o împărţire „defectuoasă” a veniturilor între PMB şi primăriile de sector, dar şi că plafonul de împrumut pentru Primăria Municipiului Bucureşti este „total insuficient”.

Declaraţiile au fost făcute cu ocazia deschiderii oficiale dedicate listării unei noi emisiuni de obligaţiuni a Municipiului Bucureşti pe Piaţa Reglementată a bursei, potrivit Agerpres.

„Sunt câteva probleme în ce priveşte finanţarea Municipiului Bucureşti, care sunt de cel puţin 20 de ani. Există o împărţire defectuoasă a veniturilor între Municipiul Bucureşti şi veniturile primăriilor sectoarelor; aceasta este o chestiune politică; defectuoasă faţă de responsabilităţile pe care fiecare dintre noi le avem. După aceea, avem o problemă tehnică, pe care încă Ministerul de Finanţe nu a rezolvat-o. Municipiul Bucureşti este o structură mare şi are mai multe administraţii cu personalitate juridică proprie, cum sunt Administraţia Străzilor, Administraţia Spitalelor, Administraţia pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic şi încă nu s-a găsit mecanismul prin care Primăria să se poată împrumuta şi prin acest împrumut să transfere, astfel încât investiţiile să fie făcute de aceste administraţii, ceea ce este o chestiune absolut logică şi firească. Nu s-a găsit mecanismul. Astfel noi, toate investiţiile pe care le facem prin aceste subordonate trebuie să le facem prin transferuri de la bugetul local, nu din împrumuturi”, a spus Nicuşor Dan.

„O altă problemă o reprezintă plafonul de împrumut pentru Municipiul Bucureşti, care a fost de 100 de milioane de lei până anul trecut şi a ajuns la 150 de milioane de lei în 2023. Nicuşor Dan a menţionat că o astfel de sumă poate fi „suficientă” pentru un municipiu de dimensiune medie, dar este „total insuficientă” pentru necesităţile de dezvoltare pe care le are Municipiul Bucureşti.

Acesta este motivul pentru care - pentru a nu ne limita la cei 150 de milioane de lei pe care legea plafoanelor ni-i acordă - mergem şi pentru refinanţarea celor aproximativ 170 de milioane de lei care reprezintă rate pe care le avem de plătit de la jumătatea anului încolo, bani cu care vrem să mergem în acele investiţii pe care le fac Parcurile, Străzile, Administraţia de Consolidări şi aşa mai departe. Deci nu este un semn de slăbiciune, ci o încercare de a optimiza banii pe care să îi ducem în investiţii”, a declarat Nicuşor Dan.

El a menţionat că a fost subscrisă suma de 870 de milioane de lei, utilizată pentru refinanţarea împrumutului contractat în anul 2020 de la BERD, care refinanţa un împrumut scadent contractat în 2005. Primarul general a mulţumit BERD pentru ajutorul acordat Municipalităţii „într-un moment dificil”, în anul 2020.

„Prin subscripţia şi plata pe care am făcut-o, ieri am acoperit acel împrumut de 555 de milioane pe care BERD l-a oferit Municipalităţii în anul 2020. (...) Faptul că am avut subscripţii de 870 de milioane dovedeşte încă o dată că suntem serioşi. Faptul că Fitch ne-a îmbunătăţit rating-ul individual dovedeşte că suntem serioşi, că am recâştigat încrederea pieţei de capital şi a pieţei, în general, cred eu. O să ieşim în curând cu alte două împrumuturi, dar aşa cum este planul în momentul acesta, o să ieşim cu un împrumut clasic, nu cu emisiune de obligaţiuni: 150 de milioane de lei pentru investiţii şi aproximativ 170 de milioane de lei pentru refinanţarea unor rate pe care le avem de plătit", a spus Nicuşor Dan.