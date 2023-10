Milionarul indian care a renunțat la un job plătit regește după ce s-a îndrăgostit de o româncă și de România

Ajay Naqvi a renunțat la postul de director al Coca Cola pentru Asia de Sud în favoarea unei românce din Făgăraș. Mutat aici, a dezvoltat o afacere cu sucuri naturale cu care vrea să cucerească lumea

Un indian a renunțat la jobul de director pentru Asia de Sud al celebrei companii Coca Cola ca să cultive afine la Făgăraș. Câte 6 ore în fiecare zi este pe plantația în jurul căreia a creat o afacere care îi permite o viață nu la fel de luxoasă cum a fi dus în India, dar mult mai liniștită și, totuși, lipsită de griji materiale.

Ajay Naqvi a ajuns la Făgăraș deoarece s-a îndrăgostit de o româncă, așa cum s-a întâmplat în cazul multor străini care s-au stabilit în țara noastră. Pe vremea când era director executiv responsabil de creativitate la Coca-Cola India, ocupându-se de activitatea gigantului în toată zona de sud a Asiei, a cunoscut-o pe Ramona, fata cu care avea să se logodească nu la foarte multă vreme.

Ca un tânăr bine crescut și cu o educație aleasă, Ajay Naqvi a venit la Făgăraș să-i cunoască pe părinții fetei de care se îndrăgostise și să o ceară de soție. Se gândea să stea doar puțin în România, după care să se întoarcă în India, la stilul de viață pe care credea că l-a ales pentru totdeauna.

Primele zile în România - cea mai frumoasă perioadă din viață

„Cele câteva zile petrecute în România prima dată când am venit aici, în 2008, au fost cea mai frumoasă perioadă din viaţa mea. Am mers în Delta Dunării, am fost în zona de munte, dar, deşi îmi plăcea totul, nu mă gândeam să mă mut aici“, a dezvăluit indianul într-un podcast.

De altfel, după ce a gustat puțin din frumusețile României, Ajay Naqvi și proaspăta sa soție s-au întors în India, unde au avut și un copil și și-au continuat viața așa cum o începuseră împreună. Totul a durat doar până în 2012, când Ramona a decis să revină în țară, împreună cu fiul lor, astfel că relația a devenit una la distanță.

În timpul unei vacanțe la Euro Disneyland, fiul i-a cerut tatălui să se mute cu familia, în România. Ajay Naqvi nu i-a putut refuza cererea și a decis să renunțe la jobul din India, chiar dacă i-a fost greu și lui, și celor de acolo. A ajuns în 2014 în România, fără o idee clară despre ce avea să facă mai departe.

Greu de ales drumul

În anul următor au călătorit mult prin țară, însă Ajay Naqvi nu a luat vreo decizie asupra direcției pe care o va urma. După un an a primit o propunere să se întoarcă în India pentru șase luni, a acceptat și a rămas un an. La întoarcerea în Făgăraș a cumpărat o plantație de afini în satul făgărășean Toderița și, deși nu știa nimic la început despre acest domeniu, a ajuns să iubească ce face și să se ocupe de plantația de afini.

Plantația denumită Dealul cu Afini l-a făcut să învețe limba română, ca să poată discuta mai ușor atât cu cei cu care colaborează, cât și cu cei cu care conviețuiește, astfel că acum, după ce ne-a învățat limba, se pregătește să obțină și cetățenia română.

Cu o producție de cel puțin 30.000 de kilograme de fructe bio în fiecare an, Ajay Naqvi a lansat Blue Renaissance, etichetă sub care produce un suc natural de afine. Afacerea și producția au crescut, astfel că unitatea de procesare din Valea Ursului, Iași, îmbuteliază 250.000 de sticle într-o jumătate de an.

Indianul vrea să acceseze fonduri europene ca să mărească și mai mult producția și capacitatea unității de procesare și să se extindă la nivel global. Chiar și așa, familia și prietenii din India rămân uimiți când văd ce a realizat acesta în România.