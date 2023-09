Zmeură pe săturate. Plătești intrarea în plantație și mănânci cât poți. Ideea aparține unor IT-iști din Galați

Ideea aparține unor tineri IT-iști, Ionuț și Gabriela, care au înființat în urmă cu doi ani o plantație de zmeură, la 30 de kilometri distanță de orașul Galați.

Sătui de munca de birou, cei doi tineri IT-iști și-au dorit să aibă o activitate fizică, așa că s-au apucat de agricultură. La marginea localității Slobozia Conachi, în județul Galați, au înființat, în urmă cu doi ani, o plantație de zmeură pe care au numit-o „Boabe Dulci”.

„Noi muncim în domeniul IT și ne doream de mult să facem altceva, să plecăm din oraș. Știam în ce constă viața la țară, am copilărit la țară. Ne-am gândit să înființăm această plantație de zmeură. În primul an muncit foarte mult, a fost greu. Nu am avut nicio zi de concediu. Ne-am și speriat un pic din cauza volumului de muncă. În al doilea an a fost mai bine, am reușit să punem la punct sistemul de irigație”, povestește Ionuț.

Deși au fost doi ani grei, Ionuț și Gabriela au început încet-încet să culeagă și roadele muncii lor. Zmeura produsă de ei este la mare căutare, fiind apreciată de gălățeni. Ionuț este cel care distribuie caserolele cu delicioasele fructe, la domiciliul cumpărătorilor.

Zmeură pe săturate, contra unui preț modic

Pentru a-și atrage cât mai mulți clienți, dar și pentru a arăta oamenilor ce înseamnă o plantație de zmeură adevărată, cei doi au lansat o invitație publică greu de refuzat.

Astfel, oamenii pot intra pe plantaţie ca să mănânce câtă zmeură vor, contra unei sume modice, respectiv 15 lei. Ei pot să ia acasă fructele, în caserole în care încap 600 grame de zmeură, contra unui preț de 10 lei. Copiii intră gratuit.

„Vă așteptăm în număr cât mai mare în vizită să vă culegeți singuri fructele, la o gură de aer curat în afara orașului. Taxa intrare adult - 15 lei, fără limita de timp. Copiii intră gratuit. Taxăm doar ceea ce ajunge în caserolă, nu și ce ajunge în burtică. Prețul este de 10 lei pentru caserolă de 550-600 gr. Caserolele le primiți de la noi”, este mesajul postat de cei doi tineri, pe pagina de Facebook „Boabe Dulci”.

Feedback-ul a fost pe măsura așteptărilor, spune Ionuț. Zeci de părinți, copii și bunici au venit din Galați pentru a-și culege singuri fructele preferate.

„Au venit din oraș foarte mulți oameni cu copii mici. Au fost foarte încântați să-și culeagă zmeura. S-au bucurat că pot petrece câteva ore în natură, într-o plantație de zmeură. A fost foarte frumos. Pe viitor, ne dorim să dezvoltăm plantația, să amenajăm și un loc de relaxare, de recreere”, spune, încrezător, Ionuț.