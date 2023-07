Transformarea unui conac din anii '30, în mâinile unui neamț stabilit în România VIDEO

Un conac din Ținutul Buzăului a ajuns un reper printre turiștii care caută rafinament autohton. Fosta proprietate a moșierului Grigorescu din Rătești (Buzău) a fost transformată în pensiune agroturistică de un neamț și soția sa româncă.

Thorsten Kirschner este expert în atragerea de fonduri pentru dezvoltare locală, iar jobul l-a purtat în toată lumea. Țara noastră l-a oprit însă definitiv, după ce și-a cunoscut jumătatea, pe Juranda.

„Bine ați venit în Geoparcul Ținutul Buzăului, ne aflăm la conacul Grigorescu, construit în 1930. Mie îmi place arhitectura clădirii, îmi place foarte mult și poziția, adică noi suntem bine poziționați aici; mai este încă o casă aici, apoi începe pădurea”, spune Thorsten la întâmpinarea în curtea conacului.

Construit în 1930 de boierul Constantin Grigorescu, moșier din zona Buzaului, conacul era locul de întâlnire al bogaților vremii. Reședința boierului a ajuns spital pentru soldații răniți în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. După război, familia boierului Grigorescu a abandonat conacul.

Familia Kirschner a cumpărat fostul conac boieresc cu 35.000 de euro, în urmă cu 11 ani, după care a continuat să extindă complexul pentru a-l transforma în pensiune agroturistică. Inclusiv o piscină a fost amenajată de curând în curtea proprietății.

Fostele anexe ale moșiei Grigorescu au devenit pe rând căsuțe pentru oaspeți, iar restaurantul și apartamentele luxoase se află în vila principală a proprietății, care a fost clădită în urmă cu aproape un secol.

„Am respectat stilul vechi al casei, însă am refăcut camerele altfel, am făcut sala de mese altfel. O parte e nou făcut, o parte renovat și am ținut cont să facem într-un stil care are legătură cu anii 1930”, descrie Thorsten Kirschner, proprietarul agropensiunii din satul Rătești, comuna Berca.

Conacul boieresc din Rătești are cinci apartamente, iar căsuța bunicilor este printre cele mai apreciate de către oaspeții care vin din toată lumea. Este utilată cu mobilier găsit în conac și recondiționat de Thorsten.

„Toată mobila e veche, cred că are o sută de ani. Tăblia patului este făcută din poarta de intrare în conac, din anii 1930, pentru nu mai aveam ce altceva să facem cu ea. În fața patului avem un fel de canapea pentru o persoană, unde stai în liniște și îți auzi gândurile”, spune bavarezul stabilit pe meleaguri buzoiene.

Fostul conac din Rătești ajuns pe mâinile neamțului îndrăgostit de țara noastră este renumit deja printre turiști pentru mâncărurile unice. De bucătărie se ocupă Juranda, soția lui Thorsten, care permanent inventează bunătăți din produse tradiționale, combinate cu ciuperci, trufe, ierburi și condimente exotice.

„Am reinterpretat una dintre rețetele de bază ale Italiei, spaghetele bologneze, și am făcut un ragu de ied, așa cum fac ragu-ul, făcut tot la cuptor. Gusturile se îmbină foarte bine între ele”, arată Juranda Kirschner, care pregătește bucatele pentru turiști.

Cazarea la conacul boieresc din Rătești, aflat la 22 de kilometri distanță de Buzău, costă de la o sută de euro în sus pe zi, pentru un apartament. De aici, turiștii ajung repede la Vulcanii Noroioși, așezările rupestre și Muzeul Chihlimbarului de la Colți.