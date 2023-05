Mai multe organizații spun că legea de prevenire a separării copilului favorizează, de fapt separarea

Legea prevenirii separării copilului de familie are lacune care pot crea un pericol, după cum spun mai mute organizații. Principala problemă pare să fie modul în care legea este aplicată

Tot mai multe organizații atrag atenția că, așa cum a fost adoptat de Parlament, PL-x nr.145/2023, noul Proiect de Lege privind organizarea activităţii de prevenire a separării copilului de familie, lasă loc pentru abuzuri.

„Cum se pregătește Statul Român să vă ia copiii din familie? Un proiect de Lege aiuristic, subiectiv, abuziv și aberant, cu prevederi care încalcă grav drepturile omului, a trecut de Senat în luna Martie 2023. A primit votul și în Camera Deputaților. Legea urmează să fie promulgată de Președinte și publicată în Monitorul Oficial al României. Redăm mai jos câteva prevederi din acest proiect de Lege halucinant. Situații în care se poate lua copilul din familie și să fie aruncat într-un orfelinat, în acele instituții nocive, mizere, denumite Protecția Copilului”, spune președintele Asociației pentru Siguranță Urbană și Mediere (ASUM) Brașov, Ionel Spătaru.

Legea spune că un copil este în risc de separare și Protecția Copilului trebuie să intervină dacă minorul nu este vaccinat, dacă nu este înscris la un medic de familie, dacă are persoane cu boli cronice sau dizabilități în familie, dacă are părinți cu un grad scăzut de educație, dacă are performanțe școlare slabe, dacă familie nu dispune de suficient spațiu locativ și în multe alte situații.

Legea vorbește despre situații de risc. Mulți înțeleg că minorul trebuie separat

Este adevărat că în toate aceste situații copilul nu trebuie să fie separat de familie. Protecția Copilului trebuie să intervină și să sprijine familia să remedieze problemele constatate și micuțul să fie în deplină siguranță. Numai că, în realitate, de multe ori, prin „intervenție”, asistenții sociali înțeleg preluarea copilului.

Imediat după adoptarea votul din Camera Deputaților, o tânără din județul Bacău a dat o declarație la DGASPC că nu se simte în stare să își crească băiețelul în vârstă de trei luni și ar vrea ca acesta să fie preluat de instituție. Multe mame se confruntă cu această problemă, însă, de cele mai multe ori, este ceva trecător. Uneori este nevoie de consiliere și mama își va iubi din nou bebelușul.

Mama din Bacău a declarat că nu are bani să îl crească pe micuț, iar DGASPC Bacău nu a stat pe gânduri, ci a preluat copilul! A doua zi, mama și-a revenit și s-a interesat ce are de făcut să-și primească înapoi bebelușul, dar nu mai este atât de simplu.

Toate s-au întâmplat deși, potrivit noii legi (chiar dacă încă nu a intrat în vigoare, dar și vechea legea vorbea despre același lucru), mama ar fi trebuit consiliată și chiar sprijinită. Era exact una dintre situațiile despre care vorbește legea, în care copilul se află în situație de risc.

Asistenții sociali au trecut peste toate etapele și au ajuns direct la final, adică la preluarea micuțului în sistem. Totul în doar câteva ore! Chiar dacă mama recunoaște că ea a insistat să îi fie luat copilul, legea spune altceva, iar o instituție de stat trebuie să o respecte.

România este semnatară a Convenției de la Haga

Sau poate că pretențiile noastre sunt prea mari, din moment ce ministrul Familiei, Gabriela Firea, a postat pe pagina proprie de Facebook: „NIMENI nu va lua copiii românilor și nici nu-i va înscrie în baze de date pentru a-i scoate din țară!!! ADOPȚIILE INTERNAȚIONALE SUNT INTERZISE DE 22 DE ANI în România”.

Or, România este semnatară a Convenției de la Haga. Prin aceasta, toate statele semnatare se obligă să transpună în legislația națională faptul că permit adopția internațională între ele. Toate statele respectă documentul pe care l-au semnat, mai puțin România și asta o spune fără niciun fel de problemă chiar ministrul de resort.

Va fi sesizat Avocatul Poporului

Oficiul Creștin pentru Drepturi și Libertăți (OCDL), care a luptat alături de ministrul Gabriela Firea în câteva cazuri în care copii de români au fost recuperați de la autoritățile din alte state, care i-au luat printr-un exces de zel, atrage și el atenția asupra legii.

„Am solicitat Avocatului Poporului să formuleze obiecții de neconstituționalitate în fața Curții Constituționale în ceea ce privește PL-x nr.145/2023. Am conceput un chestionar de autoevaluare, care are rolul de conștientizare a opiniei publice asupra efectelor proiectului, dacă ar fi să se aplice așa cum a fost adoptat. Vom pregăti un amicus curiae (cerere de intervenție) la Curtea Constituțională a României în cazul în care aceasta va fi sesizată de Avocatul Poporului. Vom pregăti o adresă motivată către Președinția României pentru a nu promulga proiectul de lege în versiunea adoptată de Parlament. Vom continua o campanie de informare și conștientizare a publicului larg asupra carențelor și efectelor proiectului de lege”, au transmis reprezentanții OCDL.

Ministrul Gabriela Firea a arătat că unele dintre situațiile în care se consideră că un copil este în situație de risc au fost eliminate. Toate organizațiile sunt, însă, de acord că scăpările din lege trebuie corectate în urma discuțiilor și exclud acțiunile în forță.