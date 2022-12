Erwan Joliff, „francezul din Cobor”: „Cred în România pentru că aici este locul meu”

Erwan Joliff a venit din Franța în urmă cu 18 ani și de atunci s-a îndrăgostit de România. Crede în ea pentru că nu l-a dezamăgit niciodată, aici și-a găsit un țel în viață și aici este locul lui.

Într-un sat uitat de lume din județul Brașov, de care cei mai mulți dintre locuitorii municipiului Brașov nici măcar nu au auzit, iar numărul celor care au și trecut prin el este infim, s-a aciuat, cu mai mulți ani în urmă, un francez. Cobor este un mic sat din zona Făgărașului, însă suficient de departe de Făgăraș, încât să fie greu de ajuns până aici.

Erwan Joliff este născut pe coasta Atlanticului. Cum, necum, a ajuns la Cobor și s-a îndrăgostit imediat de locul care părea desprins din secolul al XIX-lea, cu câteva elemente ale tehnologiilor prezentului, cum ar fi firele de curent electric care trec de la un stâlp la altul sau mașinile care mai mult zac în câte o curte.

Cei mai mulți locuitori sunt vârstnici, pentru că tinerii au ales să plece la oraș, dar asta l-a ambiționat și mai mult pe francezul din Cobor. A pus pe picioare un serviciu voluntar de pompieri, cu care intervine și în satele vecine, de câte ori este nevoie. De ceva vreme face eforturi să le ofere și servicii medicale locuitorilor din zonă, a pus la punct un cabinet și face demersuri să aducă medici și asistente.

În vacanțe, la el vin studenți voluntari francezi, împreună cu care face lucrări necesare pe ulițele satului. În vară, Erwan Joliff și studenții din Franța au făcut rigole pentru drumul care trece prin sat și care era acoperit de apă la fiecare ploaie, astfel că se și deteriora.

Deși ar fi putut rămâne în Franța, Erwan Joliff a ales să învețe cum funcționează administrația în România și cum se pot face aici pași înainte. A candidat la funcția de primar, dar nu a reușit să obțină suficiente voturi. Nu s-a lăsat învins și acum este consilier județean, poziție pe care nu o vede ca pe un avantaj, ci ca pe o mare responsabilitate.

„Cum să nu cred în România? Dacă nu credeam în România, nu lăsam viața mea din Franța în urmă și nu veneam aici acum 18 ani, să încep totul de la zero. România m-a dezamăgit? Niciodată. Pe lângă toate lucrurile bune pe care le-am primit aici, cel mai important lucru este că mi-am găsit aici un țel în viață, un sens. Asta e mare lucru, să simți că nu trăiești degeaba. Nu știu ce ne rezervă viitorul, dar cel mai important lucru l-am învățat tocmai prin tot ce am experimentat aici. Trebuie să îndrăznesc să am încredere în continuare, pentru că aici este locul meu. La mulți ani, România, eu alături de tine vreau să fiu în continuare!”, a transmis Erwan Joliff.