Actrița Julia Sandstrom confirmă pe instagram că va petrece Halloween la Bran. Care e istoria Castelului

Încep să apară confirmări că mai multe vedete și miliardari din Statele Unite ale Americii vor petrece Halloween la Castelul Bran, din județul Brașov. Actrița de origine suedeză Julia Sandstrom a postat pe Instagram, sâmbătă seară, o filmare din elicopter deasupra Branului.

Elon Musk, cel mai bogat om al planetei, ar putea petrece Halloween la Castelul Bran. Acesta ar fi însoțit de o serie de alți miliardari și oameni de afaceri extrem de cunoscuți pe întreaga planetă, precum și de mai multe nume importante de la Hollywood.

Potrivit primelor informații apărute în presa românească, după sosirea la Aeroportul „Henri Coandă” a avionului care i-a adus, americanii s-au cazat la un hotel de lux din București. Câțiva dintre cei care au sosit în România nu au mai avut răbdare și au dat o fugă cu elicopterul până la Bran, să vadă locul în care vor petrece, cel mai probabil, noaptea de duminică spre luni.

Actrița suedeză Julia Sandstrom a coborât dintr-o limuzină de lux cu număr de București și a urcat într-un elicopter cu destinație ce părea necunoscută. Vedeta din filmele „Chick Fight” și „Show Me What You Got” a dezvăluit chiar ea unde a fost, printr-o postare pe Instagram.

Postarea Juliei Sandstrom, prima dovadă că petrecerea va avea loc la Castelul Bran

Postarea a fost intitulată „Land of the Vampires... Stoked to play in Transylvania this Halloween” (Țara vampirilor... Încântată să mă joc în Transilvania de acest Hallooween), iar în aceasta se poate vedea foarte clar Castelul Bran, filmat din elicopter.

Administratorul Castelului Bran a oferit un răspuns diplomatic la întrebarea dacă personalitățile de peste Ocean vor petrece Halloween la Castel. „Este un eveniment public, la care poate participa oricine”, a spus Alexandru Prișcu pentru Prima TV.

Vizita Juliei Sandstrom și, mai ales, comentariul acesteia în postarea de pe Instagram indică destul de clar faptul că informațiile vehiculate în cursul zilei de sâmbătă în media din România se confirmă.

Unul dintre cele mai impunătoare monumente istorice ale României se află în Pasul Bran-Rucăr. Astfel, Castelul Bran se situează la aproximativ 30 de kilometri de municipiul Braşov, pe şoseaua ce iese prin vechiul cartier Bartolomeu şi care leagă Braşovul de Câmpulung Muscel, prima capitală a Ţării Româneşti, acolo unde se întâlnesc Munţii Piatra Craiului cu Masivul Bucegi, potrivit historia.ro.

Construit pe o stâncă, Castelul Bran adăposteşte în prezent muzeul Bran, ce se întinde pe cele patru etaje ale sale. Şi deşi turiştii străini vin anual în căutarea legendei Contelui Dracula, iar ghidul accentuează latura mitică a acestuia, istoria Castelul Bran îi fascinează deopotrivă.

Prima atestare documentară a Castelului Bran este reprezentată de un act emis la 19 noiembrie 1377 de către regele Ungariei, Ludovic I de Anjou. Prin acest document, braşovenii primeau privilegiul de a construi o cetate de piatră la Bran.

Între anii 1419-1424, cetatea devine proprietatea unui alt rege ungar, Sigismund, acesta fiind aliatul domnului Ţării Româneşti, Mircea cel Bătrân, împotriva turcilor.

La sfârşitul secolului al XV-lea, fortificaţia a fost subordonată autorităţii comitetului secuilor, trecând sub conducerea voievodatului Transilvaniei în timpul domniei lui Iancu de Hunedoara. Legătura lui Vlad Ţepeş cu Bran a fost consemnată tot în această perioadă. Mai precis, Iancu de Hunedoara l-a însărcinat pe domnul Ţării Româneşti, după pierderea tronului, cu apărarea trecătorii spre Transilvania, trecătoare străjuită de cetate.

Castelul Bran, dăruit Reginei Maria, în semn de recunoștință

Istoria Castelului Bran continuă, iar la data de 1 decembrie 1920, Consiliul orăşenesc al Braşovului donează acest castel Reginei Maria a României Mari, ca un simbol al recunoştinţei datorat contribuţiei sale la înfăptuirea Marii Uniri din 1918.

Castelul a fost restaurat în perioada 1920-1927 sub conducerea arhitectului Curţii Regale, Carol Liman. În timpul Reginei Maria, Castelul Bran a cunoscut perioada sa de glorie ca reşedinţă regală, fiind unul dintre locurile sale preferate. De asemenea, ghidul îi informează pe turiştii dornici de poveşti că inima Reginei Maria a fost îngropată, pentru o scurtă perioadă de timp, la Bran.

Deşi în anul 1938, fiica Reginei Maria, Principesa Ileana, primeşte Castelul prin testament, în 1948 familia regală a fost alungată din ţară de către regimul comunist, iar Castelul Bran a devenit proprietatea statului român.

Comuniștii au lăsat castelul în paragină

La zece ani după instalarea regimului comunist în România, Castelul Bran a fost deschis ca muzeu de istorie şi artă feudală. Starea sa de degradare a dus la închiderea acestuia în anul 1987 şi la redeschiderea sa abia în anul 1993, ca urmare a lucrărilor de restaurare.

În prezent, Castelul Bran este proprietatea urmaşului Principesei Ileana, Dominic de Habsburg.

Mitul Contelui Dracula a adus milioane de vizitatori

Motivul principal pentru care turiştii străini aleg să viziteze Castelul Bran este reprezentat de legenda care s-a creat în jurul acestuia. Astfel, cea mai reprezentativă legendă a Transilvaniei, cea a lui Dracula sau Vlad Ţepeş, este legată incontestabil de Castelul Bran.

Mitul Contelui Dracula are la bază romanul de ficţiune „Dracula”, apărut în Marea Britanie, în 1897, avându-l ca autor pe scriitorul irlandez Bram Stoker. Personajele din romanul „Dracula” sunt rezultatul fanteziei autorului, dar faptele Contelui Dracula şi sfârşitul acestuia au la bază credinţele populare legate de existenţa unor forţe ale răului, precum vampirii sau strigoii.

Domnitorul Ţării Româneşti, Vlad Ţepeş, a fost asociat cu Dracula, deşi datele istorice nu confirmă prezenţa îndelungată a acestuia la Castelul Bran. Cu toate acestea, zona este promovată prin intermediul imaginilor unui vampir, care se hrănea cu sângele duşmanilor.

Castelul Bran este cunoscut de către turiştii din întreaga lume drept Castelul lui Dracula. Acesta este şi unul dintre motivele pentru care a fost inclus de către jurnaliştii de la CNN într-un top 10 al castelelor medievale.

„Administratorii Castelului Bran, dar şi oficialii turismului din România insistă să scoată în evidenţă legătura dintre castel şi Vlad Ţepeş, sursă de inspiraţie pentru Bram Stoker atunci când a scris «Contele Dracula». Conexiunile sunt subtile, dar nu se poate nega farmecul înfricoşător al acestei structuri masive. Unele dintre piesele de mobilier expuse au aparţinut Reginei Maria a României, o nepoată a reginei Victoria, care, după ce a refuzat cererea în căsătorie a regelui George al V-lea al Angliei, s-a măritat cu regele României”, este prezentarea făcută fortificaţiei de către realizatorii topului.

Ministerul Culturii a lăsat Castelul Bran aproape gol

Din păcate, Castelul Bran şi-a păstrat doar strălucirea exteriorului, a istoriei şi a legendei. După retrocedarea către Dominic de Habsburg, interiorul Castelului Bran a devenit din ce în ce mai gol. Piesele de mobilier, altădată strălucitoare, au fost mutate de către Ministerul Culturii şi Patrimoniul Naţional.

Noua sală de proiecţii, unde pot fi vizionate imagini ale Arhivei Naţionale de Film despre istoria familiei regale şi a castelului, nu este suficient promovată, iar amenajarea sa nu invită vizitatorii să poposească mai mult de cinci minute.