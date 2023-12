Sociologii sunt surprinși de căutările românilor pe Google în ultimul an: „Este surprinzător și remarcabil”

Ca în fiecare an, Google a dat publicității cele mai populare căutări ale românilor din ultimul an. Topul arată care au fost curiozitățile oamenilor din țara noastră, dar și ce momente din an au generat cel mai mare interes în căutări. Experții spun că „ peisajul este unul sofisticat“.

Topul căutărilor publicat de Google arată și ce i-a interesat pe români în materie de seriale, filme sau rețete, dar și ce subiecte au stârnit curiozitatea.

Anul 2023 a fost marcat de cutremurul care a lovit Turcia, iar asta s-a văzut și în numărul de căutări ale cuvântului „cutremur“ pe îndrăgitul motor, Google. Astfel, pe primul loc în topul celor mai căutate momente/repere ale anului se află acest cuvânt, iar locul 6 este ocupat de sintagma „Cutremur Turcia“.

Tehnologia momentului, inteligența artificială, despre care majoritatea românilor spun că au auzit, se numără printre cele mai populare căutări. Mai mult decât atât, românii vor să fie la curent cu evenimentele globale, dar și cu ce se întâmplă pe plan local, astfel, conflictul dintre Israel și Hamas din Fâșia Gaza, dar și greva profesorilor români se regăsesc în topul interogărilor.

Printre cele mai populare căutări găsim numele Ronei Hartner, cel mai recent model de iPhone, dar și Oppenheimer, numele fizicianului Robert Oppenheimer a cărui poveste a fost ecranizată în acest an.

În topul celor mai căutate filme și seriale se regăsesc și titluri românești, cum sunt „Romina VTM“ și „Miami Bici 2“ sau „Lia - Soția soțului meu“, „Clanul“, „Camera 609“ și „Groapa“. Serialul „Wednesday“, filmat în țara noastră, a fost pe primul loc în topul căutărilor legate de acest domeniu. Iar cel mai căutat film a fost „Oppenheimer“, în timp ce „Barbie“ s-a plasat pe al doilea loc.

Dacă vorbim despre rețete, cei mai mulți români au vrut să știe cum se pregătesc magiunul de prune, parizerul de casă sau dulceața de căpșuni, rețeta bunicii. În schimb, cea mai mare curiozitate a fost reprezentată de moartea domnitorului Vlad Țepeș. Mulți oameni au vrut să știe cum a decedat celebrul conducător, mai ales după ce au vizionat al doilea sezon al serialului Netflix „Ascensiunea imperiilor: Otomanii“, care îi pune față în față pe sultanul Mohamed și pe Vlad Țepeș.

Totodată, românii au vrut să afle cum se produce un cutremur sau cum se face maiaua, dar și ce este Haarp sau Roxadustat. Pentru a-și îmbunătăți skill-urile, aceștia au căutat tehnici de negociere, de vânzare, dar și de nursing. De asemenea, au vrut să știe cum pot citi chipul unei persoane.

Pe de altă parte, românii au căutat pe Google cum și în ce să investească banii, iar domeniul cel mai căutat din acest an este legat de energia produsă prin sisteme fotovoltaice.

Untold a fost cel mai căutat festival/concert, iar Coldplay cea mai căutată trupă. Emisiunea cu cele mai multe căutări a fost „America Express“, iar cel mai căutat loc din România a fost Valea Zălanului.

Românii au avut căutări „sofisticate“

Sociologul Barbu Mateescu este surprins de subiectele cele mai populare căutate de români pe Google.

„A fost un an cu foarte multe subiecte de interes, dar niciunul care să se impună masiv“, este de părere Barbu Mateescu.

În ceea privește interesul oamenilor din România pentru cutremure, acesta spune că „nu este un lucru rău, înseamnă că oamenii se pregătesc, în caz de ceva vor să știe cum să reacționeze“.

De altfel, sociologul crede că „oamenii au fost curioși să vadă cum reacționează autoritățile, cum arată clădirile, câte pagube au fost. Arată că românilor încă le pasă de eventualitatea unei astfel de eveniment”.

Legat de următoarele două subiecte din topul căutărilor sociologul Barbu Mateescu spune: „Sunt absolut uluit! Chat GPT este ceva supersofisticat, suntem într-o țară în care cam un sfert din populație are studii superioare. Iar Rona Hartner este o persoană cu o vizibilitate destul de redusă. Sunt uluit, absolut șocat de aceste subiecte. Mă așteptam la manele, fotbal, pentru că România a reușit să se califice. Parcă sunt căutări din București, așa arată. În București, mă așteptam ca lumea să caute cutremur, Chat GPT și, eventual, Rona Hartner. Este surprinzător și remarcabil interesul pentru Chat GPT“.

Subiectele nu sunt chiar reprezentative pentru populația țării.

„În afara zonelor metropolitane ale României, sunt cam trei sferturi dintre românii care locuiesc în țară. Asta înseamnă municipiile de județ fără universități pe bune, orașe mici și rural, ruralul adevărat, pur autentic. Studii superioare au 20%, restul de 80% nu au, dar au internet, imensa majoritate a românilor sunt pe internet. Deci trendingul acesta este interesant, am dubii mari de tot, poate este un element care nu ține evident de modul în care au fost colectate datele sau cum sunt ele organizate. Este un peisaj foarte sofisticat“, subliniază sociologul.

Românii simt nevoia de filme românești, de aceea le regăsim în topul căutărilor filme sau seriale autohtone.

„Cred că era o foarte mare nevoie de filme românești, familiarizarea cu limbile străine este bună, dar una e să înțelegi unele lucruri și alta e să urmărești două ore un film, mai sunt și subtitrările, care pentru unii oameni sunt dificile. Era o poftă de filme autohtone, prin definiție ele fac referire la niște subiecte mai apropiate de locuitorii țării decât cele niște filme sau seriale din străinătate“, explică Barbu Mateescu prezența filmelor românești în topul celor mai căutate filme și seriale de pe Google.

Devenim mai anxioși

La rândul ei, psihologul Mariana Mihalache consideră că „românii caută să se informeze și în legătură cu ce apare în Mass-Media.”, iar acest lucru ar explica topul căutărilor.

Căutările despre cutremur sunt legate de „o teamă, teama de a nu deține controlul”, în perspectiva psihologului.

„În ultimii ani, românii au început să devină anxioși, nu din punct de vedere clinic, sunt funcționali, însă au foarte multe temeri.”, completează specialistul.

Mai mult decât atât aceasta explică că nevoia de a căuta pe Google, de a fi informat este legată de nevoia de a deține controlul. De asemenea, este mult mai comod să căutăm informații în acest fel.

„Ne dorim să accesăm ușor niște informații, fără să ne dăm seama că ne păcălim, ardem foarte multe etape.”, avertizează psihologul Mariana Mihalache.

Pe de altă parte, psihologul Mirela Zivari spune că „fricile oamenilor crează o stare emoțională de spaimă, de înfricoșare, iar oamenii caută tot mai multe informații tocmai pentru a-și reduce anxietatea pe care o resimt. Frica de cutremur, de dezastre naturale, este o chestie pe care oamenii o au chiar dacă nu au trecut ei înșiși printr-o experiență de acest gen. Din nefericire, avem o serie de scenarii legate de cutremur care par să ducă la pierderea vieții.”

Și Mirela Zivari este surprinsă de interesul oamenilor pentru Rona Hartner sau Chat GPT.

Interesul pentru Chat GPT ar putea fi explicat de folosirea inteligenței artificiale „în rezolvarea sarcinilor curente, la școală, la facultate, obțin informații sintentizate”, dar și de curiozitate, în perspectiva acesteia.

„Omul are oricum o nevoie de simplificare a tuturor eforturilor, pentru că el nu este dispus să facă chestii foarte susținute pentru rezolvarea problemelor curente. Suntem foarte superficiali, noi ca oameni.”, spune psihologul Mirela Zivari despre interesul pentru inteligența artificială.

Totuși, psihologii cred că aceste subiecte se află în trending și datorită popularizării acestora în presă sau în televiziune.

Top cele mai căutate subiecte

Cutremur Chat GPT Rona Hartner Israel Gaza conflict iPhone 15 Cutremur Turcia Oppenheimer România-Elveția Grevă profesori Character AI

Filme

Oppenheimer

Barbie movie

Romina VTM

Culpa mia

Avatar 2

Miami bici 2

The Nun 2

John Wick 4

Five Nights at Freddy's

Creed 3

Seriale

Wednesday

Ginny and Georgia

The last of us

Lia soția soțului meu

Golden boy

Clanul

Camera 609

Groapa

The idol

XO kitty

Inteligența artificială

Ion inteligență artificială

Inteligență artificială chat

Program inteligență artificială

Inteligență artificială aplicație

Inteligență artificială film

Site inteligență artificială

Inteligență artificială referat

Ce este inteligență artificială

Inteligență artificială fotbal

Master inteligență artificială Craiova

Diete

Dieta Nupo

Dieta cu lapte

Dieta Cambridge

Dieta scandinavă

Dieta Natman

Dieta Coman

Dieta balerina

Dieta cu ouă fierte

Dieta Rina tabel

Dieta Toman

Rețete

Magiun de prune rețetă

Rețetă parizer de casă

Dulceață de căpșuni rețeta bunicii

Sex on the beach rețetă

Gălbiori rețete

Scovergi rețetă

Sos olandez rețetă

Rețete cu tapioca

Compot de prune rețetă

Gogoșari în oțet rețetă

Cum…?

Cum a murit Vlad Țepeş

Cum se produce un cutremur

Cum se face maiaua

Cum se folosește cardul de energie

Cum să devii o femeie fatală

Cum se joacă remi

Cum se face siropul de păpădie

Cum se transmite holera

Cum cumpăr acțiuni Hidroelectrica

Cum se încheie mediile

Ce este…?

Haarp ce este

Ce este vaginismul

Roxadustat ce este

Ce este Hamas

Grafen ce este

Fentanil ce este

Ce este scarlatina

Ce este homocisteina

Ce este pe 24 august

Kibbutz ce este

Tehnici

Tehnici de negociere

Tehnici de nursing

Tehnici de vânzare

Tehnici de citire a chipului

Tehnici de evaluare și îngrijiri acordate de asistenții medicali

Tehnici de masaj

Tehnici de respirație

Tehnici de vopsit ouă

Tehnici de comunicare

Tehnici de manipulare

Investiție

În ce să investești în 2023

Cum să investești

Investiție parc fotovoltaic

Investiție dex

Cum investești în indicele BET

Cum investești la bursă

Investiție panouri fotovoltaice

Cum investesc americanii

Investiție în Hidroelectrica

În ce să investești 10000 euro

Idei

Idei de afaceri 2023

Idei de costume din materiale reciclabile

Idei mâncare gătită

Idei notițe Instagram

Idei de desene simple

Idei pachețel grădiniță

Idei mărțișoare 2023

De la idee la bani

Idei de provocări

Idei de cină sănătoasă