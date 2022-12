În memoriam Constantin Ticu Dumitrescu, iniţiatorul legii pentru deconspirarea Securităţii

La 5 decembrie 2022 se împlinesc 14 ani de când a murit Constantin Ticu Dumitrescu, iniţiatorul legii pentru deconspirarea Securităţii.

Constantin Ticu Dumitrescu (28 mai 1928-5 decembrie 2008) a fost arestat când era elev pentru activitate naţional-ţărănistă şi condamnat apoi succesiv la un total de 27 de ani închisoare, din care a executat 11.

Prima condamnare a fost de doi ani şi şase luni pentru activitate subversivă PNŢ şi pentru „deţinere de armament”. Deţinut pe baza acestei condamnări până la 4 iunie 1952 este apoi internat administrativ pentru 24 de luni.

În 1958 a fost rearestat şi anchetat. Refuzând orice colaborare cu anchetatorii, Constantin Ticu Dumitrescu a fost condamnat la 23 de ani muncă silnică. A trecut prin mai multe închisori şi lagăre de muncă: Ploieşti, Târgşor, Braşov, Jilava, lagărul de la Poarta Albă, Mărgineni, Galaţi, Botoşani, Văcăreşti.

După 1989 a activat în conducerea PNŢCD, fiind unul din apropiaţii lui Corneliu Coposu.

Constantin Ticu Dumitrescu, care a fost încă de la înfiinţare preşedintele Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici din România, a fost iniţiator al legii pentru accesul la propriul dosar şi pentru deconspirarea fostei Securităţi.

„Fără să ne cunoaştem trecutul nu putem construi nimic viabil. Apoi, fiindcă am luptat aproape doi ani pentru un proces al celor care s-au făcut vinovaţi de crimele şi fărădelegile comunismului, dar nu am reuşit, întrucât clasa noastră politică şi judecătorii noştri s-au opus. Am zis atunci că, dacă n-am reuşit cu acest proces, denumit impropriu de ziarişti «al comunismului», să încerc, ca senator o lege a lustraţiei şi acel proiect de lege privind deconspirarea Securităţii.

Primul proiect a primit aviz negativ de la Consiliul Legislativ ca neconstituţional, iar despre cel privind deconspirarea Securităţii se cunoaşte cât a fost de tergiversat şi modificat în părţile esenţiale. Astfel că, până la urmă, am ajuns la concluzia că singurul lucru care mi-a mai rămas este să scriu şi să probez prin documente tot ce mi-a fost dat să îndur şi să cunosc. Poate fi considerat, dacă vreţi, tot un fel de proces al comunismului“, spunea Constantin Ticu Dumitrescu într-un interviu acordat cotidianului Adevărul.

Constantin Ticu Dumitrescu a fost înmormântat cu onoruri militare, la cimitirul din comuna natală Olari, judeţul Prahova.