Episcopul Vilmos Kolumban anunţă posibila retragerea a credincioşilor din Ardeal din comunitatea internaţională. „Susținem modelul tradițional de familie”

Reformații din Ardeal iau în calcul retragerea din Comunitatea Mondială a Bisericilor Reformate, pe fondul dezacordului cu valorile promovate de forul internațional.

Reformații din Ardeal analizează posibilitatea retragerii din Comunitatea Mondială a Bisericilor Reformate, organizație internațională ce reunește peste 100 de milioane de membri din 108 țări, fiind a treia cea mai mare comunitate creștină din lume, după Biserica Catolică și Biserica Ortodoxă.

Motivația principală invocată de episcopul maghiar Vilmos Kolumbán este faptul că pozițiile promovate de forul mondial nu mai corespund valorilor și identității eparhiei din Ardeal.

În octombrie 2025, Comunitatea Mondială a Bisericilor Reformate a adoptat un document oficial, intitulat „Raportul de Mărturie Publică”, prin care și-a reafirmat angajamentele în combaterea homofobiei, rasismului, discriminării femeilor și excluderii persoanelor LGBT din viața și conducerea bisericilor membre.

Documentul încurajează, de asemenea, respectarea dreptului sacru al femeilor la avort și promovează justiția climatică, combaterea colonialismului și a sistemelor de caste, precum și criticarea sionismului creștin.

Prezent sâmbătă, 31 ianuarie, la Pécs cu prilejul aniversării a 450 de ani de la Sinodul de la Hercegszőlős, episcopul Vilmos Kolumban a declarat că eparhia reformată din Ardeal nu se mai poate identifica cu aceste poziții.

„Trebuie să transmitem și să reprezentăm o poziție clară, biblică. O poziție care, în ultimii 450 de ani, a păstrat identitatea reformată și a conservat cultura pe care a reprezentat-o reformația maghiară în Bazinul Carpatic”, a spus episcopul, potrivit stirimures.ro.

Vilmos Kolumban a subliniat că eparhia urmărește să întărească identitatea și conștiința reformată și să promoveze o „poziție teologică ce susține modelul tradițional de familie, în sens biblic și confesional, precum și o viziune asupra vieții și o atitudine de apropiere și atenție față de realitatea cotidiană”.

Decizia reformiștilor ar putea marca o ruptură la nivel internațional, fiind un semnal clar al diferențelor ideologice dintre eparhiile locale și forul mondial.

Deşi episcopul maghiar din Ardeal nu a detaliat explicit care sunt „pozițiile ideologice” cu care nu se mai identifică, contextul public arată că acestea includ tocmai valorile recent promovate de Comunitatea Mondială a Bisericilor Reformate, inclusiv susținerea drepturilor femeilor și combaterea discriminării persoanelor LGBT.