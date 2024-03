Coșmarul trăit de cei cinci copii bătuți și umiliți de bunici. „Te încing de nu te vezi… Mizerabililor care sunteţi!"

Anchete în cazul celor cinci copii lăsați de statul român în grija bunicilor, care le-au făcut viața un coșmar. Timp de zeci ani, copiii au fost bătuți, umiliți și înfometați de către bunici. Mărturiile și imaginile video publicate sunt cutremurătoare.

Chinul copiilor a început în urmă cu zeci ani. Ei se aflau în Spania cu mama lor, tatăl lor fiind închis în penitenciar. Deoarece nu avea loc de muncă și posibilitatea de a-i întreține, copiii au fost aduși în România. Autoritățile au decis să fie dați în grija bunicilor paterni.

În toți acești ani, copiii au supravegheaţi video de bunici, au fost bătuți, umiliți și înfometați. Unul dintre frați, Cosmin, nu a mai putut suporta coșmarul de acasă și a anunţat abuzul la psihologul Protecţiei Copilului şi la Numărul Copilului, însă nimeni nu i-a venit în ajutor. A reușit să ia legătura cu mama lui, i-a povestit chinurile prin care trece el și frații lui, luând decizia să meargă la Poliție.

Copil: Nu mai suportam bătăile

„Nu mai suportam bătăile, ţipetele exagerate. Pe toţi ne bătea. Cu cureaua, cu coada de la matură, cu ce se putea arunca. Am avut perioade în care arunca și cu cuțitul după mine și cu farfurii. Nu ne lăsa să mâncăm decât ce ne punea în farfurie. (…) Eu am fost la poliţie, eu am făcut sesizarea, am scos cardul cu imagini din casă, am plecat din casă pentru că urma a doua bătaie”, a povestit Cosmin, băiatul de 16 ani care a decis să reclame abuzurile Poliției.

Într-unul din clipurile video care a fost făcut public în presa locală se aude cum unul dintre copii este certat deoarece a îndrăznit să mănânce fără voia bunicii.

„Nu ți-am spus că fără voia mea nu ai voie să mănânci? De ce ai mâncat fără știrea mea? Mănânci cât îți dau eu băi… Băi, tu nu înțelegi că nu te mai suport de nicio culoare, nu mai suport să îți aud vocea”, se aude pe filmare bunica nervoasă.

Bunica: „Mizerabililor care sunteţi!”

„Să taci! Te încing de nu te vezi. Dacă îţi mai aud vocea, te încing! Dacă te mai văd că vorbeşti cu el, te desfigurez. Mizerabililor care sunteţi!", se aude pe un alt clip video.

„Copiii sunt născuţi în Spania. Tatăl lor a intrat la puşcărie pe caz de droguri şi violenţă domestică. Nu aveam serviciu și i-am dat în centru pe scurt timp, în Spania. Bunicii nu ştiu cum au făcut, dar au scos copiii din centru fără semnătura mea. I-au adus aici în România şi de atunci, de 10 ani de zile, nu am ştiut nimic de copilaşii mei. Nu mi s-a permis să iau legătura cu ei, bunicii nu au permis. Le-au luat toate telefoanele. Am aflat numărul lui Cosmin, vorbea cu mine pe ascuns. Mi-a povestit situaţia de acasă, ce fel o duce, cum îi bate”, a povestit Cornelia Hritu, mama copiilor, care a venit în țară după ce aflat ororile la care erau supuși aceștia.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru violenţă în familie, iar bunica are chiar ordin de protecţie. Copiii au fost preluați de Protecția Copilului, care a început o anchetă.

„Copiii au fost preluaţi în regim de urgenţă şi se află acum într-un mediu sigur pentru ei. La nivelul instituţiei au fost demarate verificări pentru toate imaginile care au fost puse la dispoziţia noastră şi pentru a verifca adevărul în primul rând”, a declarat Tania Calcan, purtător de cuvânt DGASPC Galaţi.

Cercetările sunt continuate de polițiști, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Galați, în vederea stabilirii cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-au produs evenimentele și luării măsurilor legale, a precizat Poliția Galați.