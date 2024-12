Cât a ajuns să coste un apartament în centrul Bucureștiului. „Oamenii înțelepți își fac case pe pământ cu banii ăștia”

Prețurile imobiliarelor au explodat în marile orașe, iar Bucureștiul este al doilea cel mai scump oraș al țării, la acest capitol, după Cluj. Anunțul vânzării unui apartament tip studio în apropiere de Piața Unirii i-a luat prin surprindere pe internauți.

Anunțul postat de un bucureștean pe un grup de Facebook destinat celorvor să vândă o proprietate fără recurge la intermediari a provocat polemici printre internauți. Mai mult, unii dintre ei l-au ironizat și l-au acuzat pe autorul anunțului că vinde, în realitate, o garsonieră.

„Vând studio în complex SOHO Unirii, persoană fizică. Complexul SOHO (2019) are 6 scări, 236 unități, o curte interioară cu băncuțe și un spațiu verde. Este sub permanentă pază (umană) și intrarea în curte în baza cartelei de acces. Suprafață studioului este de 58.34 mp, din care balcon 10.91 mp. Etaj 3 din 5. Se vinde mobilat utilat (fără balansoar, canapea, mese, scaune și tv). Încălzirea e prin pardoseală. Nu colaborez cu agenții. Nu are parcare, se poate închiria în parcarea subterană sau se poate parcă lângă bloc. Preț 149.000 de euro”, se menționează în anunț.

„Bine sigur nu ne facem”

„Terasa e superbă”, a remarcat cineva, dar alții nu au mai fost la fel de încântați de anunț. „Și adică dormi în bucătărie? Și pentru acest «privilegiu» atâția bani? Doamne ferește... Bine sigur nu ne facem”, a scris altcineva. „Pe canapeaua extensibilă. Poate fi înlocuită desigur, cu un pat”, i-a răspuns autorul anunțului.

„Brilliant răspuns! Reiau întrebarea: pentru ce atâția bani? Oamenii înțelepți își fac case pe pământ cu banii ăștia, case cu etaj eventual, în preajma Bucureștiului, unde au liniște și privacy!”, a insistat autoarea primei întrebări. „Și îi oprește cineva?”, a venit răspunsul. „Păcat că nu au infrastructură acolo unde își fac casele pe pământ”, a intervenit cineva în sprijinul proprietarului. „Și fix din acest motiv vor cumpăra o bucătărie în care să doarmă! Smart, nu?”, nu s-a lăsat prima persoană.

„Depinde de persoane”, a scris autorul anunțului. „Înțeleg că mizezi pe majoritatea care acum votează Călin Georgescu. Practic aceeași categorie”, a continuat femeia.

„Poze din dormitor?”, a cerut cineva. „Bună ziua, nu este studio dublu”, a răspuns proprietarul.

„Confundați noțiunea de studio cu garsoniera”

„Confundați noțiunea de studio cu garsoniera. Ce vindeți dvs. nu este studio, ci garsonieră”, l-a acuzat altcineva. „Diferenta dintre o garsonieră și studioul pe care îl vând, este evidentă din parametri mentionați mai sus, nu-i reiau. Dezvoltatorul complexului a proiectat atât garsoniere, cât și studiouri, cum este acesta. Cum am spus în alt comment, nu vând un studio dublu”, a explicat vânzătorul.

„Nedumerirea asta o am și eu... Credeam că studio-ul are living comun cu bucătăria +1 dormitor. Acum constat că nu e așa... În acest caz mă întreb din ce este compusă garsoniera?”, a întrebat cineva, în timp ce altcineva s-a oferit să dea cel mult 125.000 de euro, dar s-a lovit de refuzul proprietarului.

„Nu vă supărați, unde sunt cei 58mp? Ați inclus și curtea interioară?”, l-a ironizat cineva. Autorul anunțului nu a gustat însă gluma. „Care este intenția comentariului? Trebuie să râdem?”

„Ar trebui să mulțumiți că se scrie, măcar așa mai vede lumea anunțul. Da, am făcut și o glumă, să spunem nu foarte bună, dar faptul că acolo nu sunt 58 mp, pot garanta. Ori mai lipsește o cameră ce nu se vede în poze, ori încercați o înflorire. Gând bun și spor!”, a revenit cel care a făcut gluma.

„Pare garsonieră, nu studio”, a intervenit cineva. „Am explicat într-un reply la alt comment”, a răspuns proprietarul, dar nu foarte convingător. „Am vazut comentariul, dar din poze pare garsonieră”, a insistat internautul.