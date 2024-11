Orașul din România în care casele de peste 1,5 milioane se vând ca pâinea caldă. „Numărul clienților a crescut”

Un oraș din România este raiul tranzacțiilor imobiliare, iar vânzarea unei vile de aproape două milioane de euro, în numai câteva săptămâni, arată cât interes este în jurul acestor proprietăți imobiliare.

Clujul este de departe cel mai scump oraș din România, în special la capitolul investiții imobiliare. Deși clujenii sunt abia pe locul doi în țară la salarii, după bucureșteni, proprietățile imobiliare din Cluj sunt mai scumpe decât cele din Capitală. De altfel, piața imobiliară clujeană a devenit cea mai scumpă din țară la scurt timp după Revoluție, iar criza care a început în România în 2009 nu a făcut decât să tempereze prețurile pentru câțiva ani.

Potrivit clujenii.ro, o casă de 1,6 milioane de euro s-a vândut în doar câteva săptămâni, ceea ce arată apetitul pentru proprietățile imobiliare din acest oraș (foto, jos).

Casa are 436 de metri pătrați și are un teren de 917 metri pătrați. Imobilul are patru dormitoare și un living room, spa și patru locuri de parcare.

„Piața imobiliară din Cluj s-a schimbat în ultimii ani. Acum 4-5 ani, o vilă de peste 1,5 milioane de euro se vindea după multe luni de zile de promovare și negocieri. Foarte greu se găseau clienții potriviți. Astăzi însă, numărul clienților care au la dispoziție bugete de 1-2 milioane a crescut, iar ofertele bune, poziționate la prețul corect, se vând destul de rapid”, a spus agentul imobiliar Cristina Ciobanu, conform sursei citate.

Vila s-a vândut după ce a fost văzută de cinci persoane, iar cei care cel care a cumpărat-o nu a negociat prețul, a mai precizat agentul imobiliar.

Astfel de tranzacții imobiliare nu sunt rare în Cluj, iar de multe ori prețurile depășesc 3 milioane de euro. Spre exemplu, anul trecut a fost vândută o casă aflată la margine de Cluj, în zona Făget, pentru 3,1 milioane de euro 3,1 milioane de euro, la reducere cu 400.000 de euro față de suma inițială pentru care a fost scoasă la vânzare. Și tot anul trecut, o altă vilă a fost scoasă la vânzare pentru 3,7 milioane de euro, la Cluj.

O altă casă a fost scoasă la vânzare zilele trecute, în cartierul clujean Gruia, pentru 3,2 milioane de euro, potrivit Știri de Cluj. În același timp, o casă în cartierul Grigoescu se vinde cu 1,6 milioane de euro, potrivit platformei de anunțuri imobiliare Storia.ro. De altfel, la o simplă căutare pe paginile de internet ale agențiilor imobiliare locale și naționale apar proprietăți imobiliare care „sar” bine de un milion de euro.