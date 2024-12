Sfaturile unui nutriționist pentru a ne păstra greutatea de Revelion: Cozonaci light nu merită...Somnul are un efect nebănuit, dar și maioneza diluată

Adrian Copcea, medic primar specializat pe diabet, nutriţie, boli metabolice, a prezentat trei ponturi pentru minimizarea „pagubelor” provocate de mesele îmbelșugate de Revelion.

Medicul nutriționist Adrian Copcea propune trei idei de „damage control”, de minimizare a pagubelor provocate de mesele îmbelșugate de Crăciun și de Anul Nou. „E vorba de ce trucuri mai poţi aplica să nu pui multe kilograme de sărbători…Şi m-am gândit la 3 din ele pe care l-am aplicat eu şi poate vă inspiră”, a explicat el.

Legumele

„LEGUMELE. Sună plicticos şi banal, dar ca să mai atenuezi un pic din pagube e bine cumva să te concentrezi pe ideea: “hai să pun şi legume la masă”. Legumele sunt dintre ultimele preferate ale acestei perioade, care e cu multe alimente grase şi cu multe deserturi calorice. Ştiţi. Putem cu toţii număra cărnurile grase, cozonacii şi restul bunătăților”, susține nutriționistul pe pagina sa de Facebook.

La capitolul legume, Copcea vine cu o sugestie testată pe propria piele: „pur şi simplu am luat din supermarket o salată gata spălată şi la unele din mese îmi mai vine ideea să scot punga şi să mai iau din ea. O idee foarte bună”.

El recomandă și varza murată: „dacă ţii o farfurie cu relativ multă varză murată mai la vedere…sunt şanse să te mai agăţi de ea şi să mai dai volum mesei, să umpli stomacul şi cu altceva decât cu cozonac.”

Maioneza reinventată

A doua idee propusă de Copcea este maioneza diluată. Nutriționistul mărturisește că iubește gustul de maioneză şi este una din cele 3-4 feluri de mâncare pe care ştie să le gătească.

„Ziceam de maioneză şi de „diluată”: e o idee foarte bună şi chiar aplicabilă să faci o maioneză normală, cu ulei, cum se face ea, şi să o multiplici cu iaurt şi cu muştar şi va ieşi o maioneză light care nu te frustrează deloc în raport cu originalul. Practic cu cât pui mai mult iaurt în loc de ulei de la un moment încolo al înmulţirii, cu atât densitatea calorică scade”, explică medicul.

Cele mai multe calorii din alimente sunt la grăsimi, spune el, şi cu cât deturnezi influenţa lor, cu atât alimentul devine mai light, mai dietetic. „Da, şi maioneza cu cartof respectă regula asta, dar diluarea cu iaurt/sana e benefică suplimentar şi din faptul că iaurtul în sine e ceva sănătos pe linia lui (e probiotic). Iar aici mai merge un pic de muştar pentru gust, acolo în principiu diluarea industrială e cu amidon, dar chiar şi aşa raportul amidon : ulei e 4:9, adică ieşi pe la, rotunjit, 40-45% cu caloriile dacă înlocuieşti ulei cu amidon. Dar nu pui, oricum, atât de mult muştar. În aceeaşi direcţie, ouăle sunt o idee foarte bună oricând. Sunt alimente excelente şi mai ales când stăm mai mult acasă ne putem folosi cu generozitate”, detaliază nutriționistul.

Somnul bun pentru greutate?

Cea de-a treia și ultima idee propusă de Adrian Copcea pentru a păstra sub control greutatea după mesele de sărbători este...somnul. „Somnul e o victimă a stilului de viaţă modern. Am concepţia, de altfel solidă ştiinţific, că ne îmbolnăveşte şi îmbătrâneşte somnul inadecvat: trezitul cu alarme (ce privilegiu au cei care nu sunt nevoiţi să se trezească cu alarmă…e unul din scopurile mele în viaţă…dar nerealizabil dacă ai copii de dus la şcoală, job matinal etc.), somnul rău din punct de vedere calitativ (somnul sănătos are nişte reguli foarte clare, sunt câteva cicluri de unde cerebrale care trebuie să meargă cap-coadă complet pentru ca somnul să-şi îndeplinească rolul în corp, acela de refacere) etc”, arată medicul.

Mulţi dintre noi, adaugă el, ne mai stricăm somul cu diferite obiceiuri de dinainte de culcare – adormitul cu televizor, folosirea telefoanelor târziu, chiar şi draperiile care lasă lumină pot strica somnul.

„Dar un efect să zicem nebănuit, şi aici poate va fi şi un pic amuzant, e că dacă poţi dormi mai mult…prin asta poate îţi mai tai din mese. Că nu poţi mânca în somn. E în ton de glumă dar cumva vreau să subliniez ideea că poţi şi în vacanţă să mai reduci din mese făcând ceva (ori treabă, ori somn, funcţionează ambele) şi să suplimentezi somnul”, arată Copcea.

„Se poate un pic lucra la numărul de mese, la mișcare”

Nutriționistul susține că nu merită să experimentă cozonaci light, cârnaţi şi sarmale light. „Dar se poate un pic lucra la numărul de mese, la mişcare, la somn”, subliniază el.

„Vă doresc tuturor sărbători fericite şi vacanţă frumoasă, cu odihnă, cu mai puţin stres, de obicei e un moment bun de bilanţ finalul de an, ne mai recapitulăm, ne mai facem planuri, cred că pică bine astfel de pauze. Sunt cam ca pauza dintre reprizele meciului de fotbal, uneori cu un antrenor bun multe echipe îşi revin bine după pauză. N-am ştiut niciodată ce le zice antrenorul unora dintre ei de revin ca noi după pauză...dar cam aşa e bine să fie finalul de an, să ne mai aşezăm ideile în minte, să ne mai odihnim, să mai vedem unde suntem şi ce dorim de la viaţă. Eu îmi doresc o viaţă mai puţin stresantă, alţii îşi doresc kilograme mai puţine, alţii îşi fac planuri mari pe cine ştie ce subiecte – carieră, bani etc. Fiecare cu gândurile lui”, concluzionează Adrian Copcea.