Armata unei țări din NATO a simulat un atac similar celui lansat împotriva Ucrainei: „Imaginea nu a fost plăcută”

Marea Britanie a învățat lecții importante după ce a efectuat o simulare pentru evalua impactul unui atac rusesc cu rachete, în scenariul în care Rusia ar fi vizat Marea Britanie și nu Ucraina, a declarat un oficial înalt al forțelor aeriene.

Imaginile nu au fost unele prea plăcute, a declarat joi comandorul Blythe Crawford la o conferință a Royal United Services Institute din Londra.

Folosind Gladiator, un program de simulare în valoare de 32 de milioane de dolari, Centrul de antrenament al spațiului de luptă aeriană din Marea Britanie a jucat „Noaptea 1 a Ucrainei” – 24 februarie 2022 – și a urmărit desfășurarea atacului ca și cum ar fi fost efectuat asupra Regatului Unit, potrivit relatării lui Crawford, fostul comandant al centrului.

El nu a detaliat rezultatele exacte ale simulării, care a avut loc în 2022, dar el pare să dea de înțeles că apărarea aeriană a Regatului Unit a fost penetrată după ce a fost copleșită de rachetele rusești.

„De ani de zile am stat la marginea vestică a Europei, cu sentimentul că restul continentului se află între noi și inamic. În ultimele decenii, noi, cei din Marea Britanie, ne-am concentrat pe siguranța garnizoanelor și am presupus că putem opera în siguranță din baza noastră, întrucât majoritatea războaielor pe care le-am purtat au avut loc în străinătate. Trebuie să schimbăm această mentalitate și să presupunem că, de acum înainte, suntem amenințați și în baza noastre”, a spus el, potrivit The Times.

Dar „Ucraina ne-a făcut pe toți ne trezim și asta a determinat o parte din munca pe care o făceam în centrul de război să evalueze cum am rezolva o astfel de problemă dacă un scenariu similar s-ar aplica Regatului Unit”.

Rusia a lansat o ploaie de rachete asupra Ucrainei în ziua invaziei sale la scară largă.

Scenariul de luptă s-a complicat după trei ani de război în Ucraina

Marea Britanie și-a consolidat apărarea aeriană în ultimii trei ani, punând la punct o strategie care integrează avioane, nave și sisteme terestre - o rețea defensivă esențială pentru a zădărnici o tentativă de a debarca forțele de invazie în Marea Britanie.

Pe de altă parte, există diferențe notabile între modul în care Rusia a atacat Ucraina și modul în care ar putea pune la încercare apărarea antiaeriană a Regatului Unit. Având în vedere că rachetele lansate de la sol ar trebui să treacă prin spațiul aerian european, dacă Rusia ar ataca Marea Britanie, ar putea prefera să-și mobilizeze flota de nord și să lanseze un atac din Atlantic, notează Business Insider.

Crawford a subliniat că „în ultimii trei ani, scenariul a devenit mult mai complex, în ceea ce privește tipurile de sisteme pe care trebuie să le putem contracara, dar apoi și masa”.

„Când vedem roiuri de sute de drone care operează acum în Ucraina, unele momeli, altele cu muniție la bord, provocarea este cum le abordezi pe toate - de fapt, le abordezi pe toate?” a adăugat el. „Aceasta este o provocare pe care o avem peste tot în vest”.

Crawford a descris câmpul de luptă din Ucraina drept un semnal de alarmă, „unde două țări cu sisteme integrate de apărare aeriană foarte capabile, fără ca niciuna dintre părți să atingă cu adevărat nicio formă de superioritate aeriană, care a fost piatra de temelie a operațiunilor aeriene de zeci de ani”.

El a adăugat că tabloul a devenit mai complex în contextul ascensiunii dronelor și a autonomiei, dat fiind că se creează posibilitatea a „roiuri de câteva sute de muniții – nu doar drone, ci în combinații cu rachete și ICBM-uri, la toate nivelurile și în toate sferele”.

Conceptul de superioritate aeriană s-a schimbat semnificativ, a spus el. „Am avut tendința să o raportăm la tot teatrul și la ceva ce am obținut de-a lungul timpului. Acum vedem că superioritatea aerului este de la o tranșee la alta și de la între 0 și 15 metri mai degrabă decât să fie neapărat ceva care este valabil în tot teatrul”.

Armata britanică a luat măsuri concrete pentru a-și îmbunătăți capacitatea de apărare

Acestea includ întărirea adăposturilor pentru avioane și exersarea aterizării avioanelor Typhoon pe gheață în Finlanda, pentru a asigura o pregătire adecvată pentru operațiuni în medii neconvenționale.

Deși între timp situația s-a îmbunătățit, experții militari consideră că sunt necesare eforturi suplimentare pentru a asigura dispersarea rapidă a aeronavelor și a altor active critice în caz de atac. Ministerul Apărării a redus semnificativ numărul de aerodromuri în ultimii ani și a încetat să mai utilizeze buncăre fortificate.

Comisia externă care conduce revizuirea strategică a apărării, ce urmează să fie publicată în curând, ar fi exprimat îngrijorări serioase cu privire la lacunele din sistemul de apărare antirachetă al Marii Britanii. În prezent, țara se bazează în mare măsură pe flota sa de șase distrugătoare de tip 45 pentru apărarea împotriva rachetelor balistice.

„Marea Britanie este pe deplin pregătită să se apere împotriva oricărei amenințări alături de aliații noștri NATO”, a declarat un purtător de cuvânt al Ministerului Apărării din Marea Britanie.

„Armata noastră este echipată cu o serie de capabilități avansate pentru a oferi o abordare stratificată a apărării aeriene și antirachetă. Aceasta include sistemul de rachete Sea Viper de clasă mondială, care a doborât cu succes o rachetă balistică rebelă Houthi și a atacat drone în Marea Roșie”.