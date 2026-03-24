Ce este terapia Joolizara, metoda alternativă care îi face pe unii oameni să tremure

Un român spune că a inventat „terapia Joolizara”, o metodă alternativă devenită populară pe rețelele de socializare, prezentată ca fiind cea prin care corpul ar elibera tensiunile acumulate în timp, și-ar recăpăta mobilitatea și s-ar debloca în mod natural.

Terapia Joolizara, promovată de creatorul ei ca o metodă românească de reechilibrare a organismului, a atras atenția pe rețelele de socializare prin reacțiile neobișnuite observate în timpul ședințelor.

În imaginile publicate online, pacienții apar tremurând, zvârcolindu-se sau scuturându-se pe masa de terapie, iar aceste manifestări sunt prezentate de promotorii metodei drept un proces natural prin care corpul ar elibera tensiunile acumulate și „blocajele”.

Creatorul terapiei susține că și-a descoperit harul

Iulian Juravle, creatorul terapiei Joolizara, este prezentat drept omul care și-a transformat sensibilitatea față de corpul uman într-o metodă terapeutică promovată ca fiind sută la sută românească. Numele terapiei sale ar fi provenit dintr-o combinație de termeni inspirată de „geometria sacră”, afirma acesta.

Juravle povestește că a crescut într-o familie numeroasă, fiind ultimul născut dintre cei zece copii ai părinților săi, și că și-a descoperit „darul” în copilărie.

„Darul său s-a arătat devreme, într-o zi obișnuită, când mama lui suferea de o durere puternică de cap. L-a rugat pe micul Iulian să-și pună mâinile pe creștetul ei. După câteva clipe, copilul a spus, cu sinceritatea și imaginația vârstei: «Mamă, ai un balaur în cap». Abia peste ani avea să înțeleagă că ceea ce simțise atunci erau mișcările oaselor craniene – primul semn al unei sensibilități rare, al unei percepții pe care nu o putea explica, dar care îl va ghida toată viața”, este prezentat acesta, pe pagina oficială.

După mai mulți ani petrecuți în Spania, Iulian Juravle a revenit în țară, unde și-a deschis un salon de masaj, iar ulterior a urmat mai multe cursuri și specializări în domenii precum masajul, osteopatia și balneofiziokinetoterapia. Din această experiență s-ar fi născut terapia Joolizara, pe care o descrie ca rezultat al intuiției, studiului și experienței acumulate în anii de practică.

Terapie alternativă

Metoda este promovată ca o terapie românească dezvoltată treptat, prin muncă îndelungată și aplicare practică.

„În 12 ani, terapia a fost șlefuită cu răbdare, cu nopți de lucru, cu mii de ore de practică și cu o dorință neclintită de a ajuta. Rezultatele au început să vorbească singure. Oamenii se vindecau, se transformau, își recăpătau speranța”, notează pagina dedicată acestuia.

Potrivit creatorului său, terapia Joolizara pornește de la ideea că experiențele grele din viață – traumă, stres, tensiuni emoționale – lasă urme în corp și pot produce „blocaje” sau limitări de mobilitate. Metoda susține că terapeutul poate depista aceste zone printr-o atingere fină și că ajută organismul să se echilibreze singur.

„Corpul este ghidat să își recunoască propriile blocaje și să le elibereze în ritmul său natural, restabilind echilibrul intern. Un element central al terapiei este analiza MRP-ului (mişcarea respiratorie primară), un ritm subtil al organismului care reflectă starea sistemului nervos și a structurilor profunde. Prin această evaluare, facilităm procesele de autoreglare și susținem activarea neuroplasticității, capacitatea creierului de a se adapta, reorganiza și crea noi conexiuni în funcție de stilul de viață și de experiențele prezente”, arată prezentarea oficială a acesteia.

Promotorii terapiei mai spun că aceasta urmărește susținerea proceselor naturale de autoreglare ale organismului și restabilirea echilibrului corporal, fără manevre agresive.