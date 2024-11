Excentricul Mudava, vraciul care a șocat România la alegerile din 1996. „Cine mă votează pe mine, votează pe Dumnezeu”

În anii ‘90, un candidat independent la alegerile prezidențiale a șocat România. Constantin Mudava le-a cerut românilor să-l voteze în 1996, cu sloganul: „Cine mă votează pe mine, votează pe Dumnezeu”, însă povestea sa de „tămăduitor” păstrează și alte detalii tulburătoare.

La mijlocul anilor ‘90, când a candidat ca independent la alegerile prezidențiale, Constantin Mudava (1935 - 2018) era deja faimos datorită excentricității sale. Însă popularitatea terapeutului a crescut și mai mult odată cu intrarea acestuia în cursa electorală din 1996 cu un slogan controversat „Cine mă votează pe mine, votează pe Dumnezeu”.

Excentricul Mudava a șocat în campania electorală

Mesajul său a stârnit controverse, dar nu i-a adus succesul sperat. Reprezentanții Bisericii Ortodoxe Române s-au arătat revoltați că Mudava își făcea campanie electorală invocându-l pe Dumnezeu de partea sa. Arhiepiscopul Bartolomeu Anania îi cataloga sloganul drept o blasfemie, iar modul în care acesta se raporta la divinitate, o impostură religioasă.

Constantin Mudava a continuat să își susțină cu vehemență „înzestrarea divină”. Se lăuda cu câmpul său energetic.



„Evaluând capacitatea vitală omenească, măsurătorile științifice au stabilit că omul normal are un biocâmp de 70-30 centimetri în diametru, iar un bioenergetician dintre cei obișnuiți are biocâmpul de zece ori mai mare, adică de 7-8 metri, ajungând în momente de concentrare până la 20 de metri. Biocâmpul terapeutului Constantin Mudava are diametrul de 150 până la 200 de metri, ajungând în momente de concentrare până la 2.000 de metri, ceea ce-l situează pe primul loc în lume, fiind de fapt un fenomen unic”, informa clipul său de campanie din 1996.

În aceeași prezentare, Mudava arăta că un bioenergetician obișnuit tratează maximum 20 până la 40 pacienți pe zi, în timp ce Constantin Mudava trata, cu același efect benefic garantat , până la 1 000 pacienți zilnic.

„În baza acestor date personale certe, cum s-ar putea defini mai exact performanțele bioterapeutului Constantin Mudava? Un record natural? Se poate spune și așa, dar mai potrivită este noțiunea de miracol, de înzestrare divină, de har dumnezeiesc înnăscut. Acestea sunt cuvintele ce exprimă dimensiunea fenomenului bioterapeutului Mudava și nu trebuie să supere pe nimeni atâta vreme cât constituie un adevăr miraculos constatat zi de zi de către pacienți și oameni de știință”, arăta clipul de promovare.

Constantin Mudava a strâns 130.000 de semnături pentru a participa ca independent la alegerile prezidențiale din 1996.

„Dacă eu candidez ca independent la funcția de președinte al României nu este întâmplător. Să știți că am poruncă divină și trebuie să mă încadrez. Trebuie să respect poruncile divine, pe care le-am primit și le primesc mereu. Pentru a salva acest popor și această țară, pentru că această țară va trebui să ajungă Țara Sfântă, Noul Ierusalim. Acest popor este poporul ales de Dumnezeu. Trebuie să fie poporul cel mai credincios, cel mai cinstit și cel mai drept”, anunța Constantin Mudava în campania electorală.

În ciuda popularității sale, nu a reușit să îi convingă pe români să îl aleagă președinte, iar la alegerile din 3 noiembrie 1996 a obținut mai puțin de 40.000 de voturi.

Copilul care „vindeca” animale

Constantin Mudava s-a născut în 1935 în satul Ghirdoveni, al comunei dâmbovițene I. L. Caragiale, numită în trecut și Haimanale, locul natal al dramaturgului I. L. Caragiale (1852 - 1912).

„Am iubit de mic animalele. Îmi plăcea să le însoţesc la păscut. Oamenii au observat că, în jurul meu, vitele erau liniştite şi le plăcea să pască în preajma mea. Aveam pe-atunci cinci ani. Una din vite avea un picior bolnav. Milos, i-am mângâiat în mai multe rânduri acest picior, iar ţăranii au constatat că după un timp vaca s-a însănătoşit. Bineînţeles, n-au ştiut că eu sunt pricina. Abia la zece ani, vizitându-mi un prieten bolnav la pat şi mângâiindu-l cu compasiune, l-am pus pe picioare! Atunci am înţeles că sunt dăruit cu ceva neobişnuit. Am aflat chiar de la bătrânii satului că un străbun al meu, pe nume Gheorghe Mudava, era vestit în acel ţinut prin proprietatea de a-şi vindeca semenii atingându-i cu mâinile. Mulţi au zis că lucrează cu dracul şi s-au ferit de el”, povestea Mudava, în 1990.

A absolvit Institutul de Fizică Atomică, iar în anii de comunism, potrivit propriilor relatări, organiza adunări în căminele culturale ale satelor și în casele de cultură din orașe în care românii erau invitați să se încarce cu energie. Mai târziu, la povestea oamenilor că și-a descoperit puterile paranormale datorită bunicii sale, care suferea de reumatism.

Femeia care îl crescuse de mic, în comuna din Dâmbovița, i-a fost primul pacient. Mai târziu, a devenit cunoscut pentru puterile pe care pretindea că le are, iar pacienții săi s-au înmulțit.

Mudava a făcut închisoare în comunism

În 1961, Costică Mudava a fost arestat însă de autoritățile comuniste pentru falsificare de bani și condamnat la cinci ani de muncă silnică. Eliberat în 1965, a fost anchetat din nou, la sfârșitul anilor ‘80 pentru înșelăciune în dauna avutului particular.

Era acuzat că a primit bani ilegal bani de la pacienții cărora le-a oferit serviciile. A fost eliberat din arest în zilele Revoluției din 1989. Potrivit relatărilor sale din 1990, începuse să practice medicina alternativă la începutul anilor ‘80, iar printre pacienții săi s-au aflat și soții Ceaușescu. Nu a apucat să îl vindece însă pe dictator, spunea acesta pentru că Nicolae Ceaușescu a fost condamnat la moarte și executat în decembrie 1989.

La scurt timp după Revoluția din 1989, Constantin Mudava a înființat Societatea Umanistă pentru Sănătate „Mudava“ Brașov, devenită din 1993 Centrul Divin din România.

În 1990, fusese dat afară dintr-o altă asociație care propunea servicii de medicină alternativă, „Totul pentru sănătate”, fiind acuzat de comportament abuziv și deturnare de fonduri.

Fenomenul Mudava

Devenise însă cunoscut ca terapeut și datorită presei din acei ani, care îl numea „fenomen” și „miracol”.

El susținea că practicat bioterapia și în afara țării, în Germania, în Grecia și Republica Moldova și se promova ca apostol și profet al neamului românesc. Povestea sa a captat atenția a numeroși români, care sperau că practicile sale de vindecare i-ar putea ajuta, mai degrabă decât sistemul medical plin de lipsuri.

De atunci a reluat ședințele cu românii care voiau să se încarce de energie. Unele aveau loc în săli de sport, cinematografe și chiar în piețele unor orașe ca Brașov.

„Mudava ridică mâinile în sus în chip de antene, acesta procedează la ”pase magnetice“ agitând mâinile în aer şi răspândind în încăpere un adevărat câmp bioenergetic. Apoi se prinde de mână cu pacienţii ca într-o adevărată horă, schimbându-şi de câteva ori locul în acest cerc, iar, în final, fiecare pacient, rând pe rând, aşezat pe un scaun în faţa binefăcătorului, este palpat şi masat uşor mai ales în zona afectată”, informa ziarul Cuvântul liber, în 1990.

Mudava nu era singurul „guru” căutat de români în anii ‘90. Profesorul de yoga Gregorian Bivolaru - fondatorul asociației Mișcarea Spirituală de Integrare în absolut (MISA) și Francisc Horvath sau „Maitreya” - fondatorul sectei „Fii luminii” ai căror apropiați se întâlneau pentru a medita într-o peșteră din satul Roșcani, Hunedoara, aveau și ei mii de simpatizanți.

Și alți „Mudava” au devenit cunoscuți, ca tămăduitori, în mai multe zone ale României pentru interesul care îl stârneau românilor.

Profețiile lui Mudava

Mudava li se prezenta românilor care fiind nu doar un bioenergetician, dar și un om cu înzestrare divină, capabil să prevadă viitorul.

Atât practicile sale ca tămăduitor, dar și profețiile sale au stârnit controverse. Una dintre ele, că regele Mihai I că se va întoarce pe tron, s-a dovedit neadevărată. Altele, despre rolul României în lume păreau cu totul aberante.

„America, Anglia, Franța și Vaticanul vor cere acordul Centrului Divin al României pentru dreptul la supraviețuire cu supunere prin jurământ. Tot prin acest acord, Constantin trece la conducerea României și declară leul românesc ca fiind egal cu 2,81 dolari USA din start, precizând că acesta nu se va opri din creștere până când nu va ajunge la valoarea de 460 dolari USA, după aceasta în România vor avea loc multe schimbări ca: trecerea pe combustibili reci în toate domeniile de activitate. Energiile produse vor fi captate, desființându-se transportul prin cabluri. Transportul pe întreg teritoriul țării va fi în întregime subteran”, scria Mudava, într-una din cărțile sale.

Terapeutul nu a prevăzut nici rezultatul alegerilor din 1996, deși susținea că Dumnezeu l-a determinat să candideze. A obținut atunci doar 0,31 la sută din voturile românilor.

În următorii ani, a ieșit treptat din viața publică. Constantin Mudava a murit în 1 noiembrie 2018, la vârsta de 83 de ani.



„Nu l-a înţeles lumea când a candidat atunci, dar politica este o altă poveste. Dacă era după mine nu s-ar fi băgat deloc în politică. Eu nu am fost de acord, dar l-am ajutat. Sunt destui şarlatani pe lumea asta şi nu le merge mult timp. Pe el l-au căutat foarte multe persoane şi au fost persoane care au revenit la el. Credeţi că îl mai căuta cineva dacă prima dată nu avea niciun efect? Au fost studii făcute pe el la Insititutul de Fizică Atomică din Bucureşti, pe timpul lui Ceauşescu. S-a confirmat că avea puteri energetice. Nici nu era nevoie să pună mâinile pe pacient”, relata unul dintre cei patru copii ai săi, George Mudava, la moartea acestuia.