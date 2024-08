Un an de la tragedia de la 2 Mai: Controverse, reorganizări și proteste în cazul Vlad Pascu

Un an de la tragedia de la 2 Mai: accidentul rutier soldat cu moartea a doi tineri a dus la scandaluri și schimbări majore în Poliția Constanța. Vlad Pascu, șoferul sub influența a cinci droguri, e judecat pentru ucidere din culpă, iar controversatele proceduri judiciare au atras proteste publice.

Luni, 19 august, se împlinește un an de la accidentul mortal de la 2 Mai, în care doi tineri au murit loviți de mașina condusă de Vlad Pascu, testat pozitiv pentru cocaină, amfetamină și metamfetamină. Evenimentul a dus la destituiri în Poliția Constanța și la un program-pilot de reorganizare a IPJ Constanța. Dosarul lui Pascu a fost marcat de controverse, inclusiv acuzații de comportamente nepotrivite la adresa fostei judecătoare, înlocuită ulterior. Procesul este aproape de final la Judecătoria Mangalia, iar Pascu este în arest preventiv din 20 august 2023, potrivit News.ro.

În dimineața de 19 august 2023, un accident rutier între localitățile 2 Mai și Vama Veche a dus la moartea a două persoane. Potrivit IPJ Constanța, un tânăr de 19 ani a lovit un grup de pietoni pe DN 39, provocând decesul a două persoane și rănirea altor trei. Șoferul, Vlad Pascu, a părăsit locul accidentului, dar a fost prins în Vama Veche. Testele efectuate au arătat prezența cocaină, amfetamină și metamfetamină în sângele său. Pascu a fost reținut pentru 24 de ore.

Vlad Pascu, implicat în accidentul fatal din 19 august 2023, a fost surprins pe Instagram purtând un tricou cu mesajul „Drugs are my life”, în contextul în care probele indicate după accident arătau consumul de droguri.

Tatăl uneia dintre victime a acuzat autoritățile de neglijență, afirmând că a aflat de moartea fiicei sale din alte surse. Pascu a fost arestat preventiv pe 20 august și măsura a fost reînnoită lunar.

Șeful IPJ Constanța, Adrian Glugă, a dezvăluit că Pascu fusese oprit anterior pentru droguri, dar testat doar pentru alcool. Polițiștii implicați au fost cercetați, iar patru oficiali din IPJ Constanța au fost eliberați din funcții. Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a promis măsuri suplimentare dacă se dovedește responsabilitatea lui Glugă.

Pe 25 august 2023 unchiul tânărului mort în accidentul de la 2 Mai a declarat că s-a prezentat la Poliţie pentru a da o declaraţie despre ce s-a întâmplat şi a predat autorităţilor o înregistrare găsită pe dispozitivul Go-Pro al lui Sebastian în care se aude momentul impactului, cum autoturismul care i-a lovit pe tineri demarează în forţă şi apoi sosirea martorilor, a echipelor de intervenţie. Înregistrarea are o durată de 37 de minute.

Pe 28 august 2023, Cătălin Predoiu a prezentat raportul Corpului de control referitor la accidentul de la 2 Mai. Ministrul a detaliat că, pe 18 august, ora 21.40, Vlad Pascu a fost oprit de șeful serviciului rutier Constanța pentru lipsa semnului distinctiv de începător, dar nu a fost amendat și nu i s-au ridicat plăcuțele de înmatriculare, contrar legislației. De asemenea, la ora 00.40, un apel 112 a semnalat comportamentul neobișnuit al șoferului, indicând posibil consum de alcool și droguri. Predoiu a menționat că apelul a fost gestionat de un operator 112, un agent de poliție și dispecerul Poliției Mangalia.

„La acest moment operativ, au fost încălcate proceduri de sistem, care stabilesc activităţi care se vor întreprinde de către personalul poliţiei. (..) După preluarea apelului de urgenţă, nu au transmis datele suplimentare echipajelor din dispozitiv obţinute de la apelant şi nu au completat toate câmpurile fişei de caz 112 şi nici datele necesare privind soluţionarea evenimentului. ”Nu au raportat evenimentul conducerii”, a mai spus Predoiu, la acel moment.

Ministrul a explicat că, pe 19 august, la ora 02.35, Vlad Pascu a fost depistat în trafic de către un echipaj de poliție în Vama Veche, dar agentul de poliție nu a respectat procedurile legale: nu a ridicat plăcuțele de înmatriculare, nu a folosit body camera imediat și nu a dus tânărul la unitatea medicală pentru teste suplimentare. În timpul controlului, s-a găsit o țigară de canabis în mașină, dar șoferul și pasagerii nu au fost conduși la secție. Predoiu a anunțat că șeful IPJ Constanța, Adrian Glugă, este cercetat pentru neglijență, iar Mădălina-Sorina Vlangăr a fost numită șef interimar al IPJ Constanța.

Pe 30 august, tatăl victimei accidentului rutier de la 2 Mai a declarat că ancheta avansează și că are încredere în autorități.

Pe 4 septembrie, avocatul victimelor a menționat că părinții autorului accidentului nu contactaseră victimele până atunci. Pe 14 septembrie, DIICOT a efectuat percheziții la casa părinților lui Vlad Pascu. Mama acestuia a fost acuzată de șantajare a martorilor, iar tatăl pentru deținerea ilegală de muniție. Vlad Pascu este acuzat de deținere și trafic de droguri. Cei trei urmează să fie trimiși în judecată.

Pe 11 octombrie 2023, procurorii l-au trimis în judecată pe Vlad Pascu pentru accidentul de la 2 Mai, fiind acuzat de ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, părăsirea locului accidentului și conducerea sub influența substanțelor psihoactive. Analizele au arătat că Pascu era sub influența a cinci droguri, inclusiv cocaină și metamfetamină. Dosarul a fost trimis la Judecătoria Mangalia.

Pe 8 noiembrie, ministrul Cătălin Predoiu a anunțat un plan de reorganizare a IPJ Constanța, numind o nouă conducere: Dumitru Bîltag ca inspector șef și Daniel Ovidiu Catană ca inspector adjunct.

Primul termen în proces, la 6 luni de la producerea accidentului

La 22 februarie 2024 a avut loc primul termen în procesul lui Vlad Pascu la Judecătoria Mangalia. Deşi fusese stabilită ora 9.00, dosarul a fost amânat pentru ora 12.30 deoarece Pascu avea termen şi la Tribunalul Constanţa pentru a scăpa de arestul preventiv, dar acea cerere a fost respinsă.

La reluarea procesului, judecătoarea Ioana Ancuţa Popoviciu a constatat că Vlad Pascu nu are apărare deoarece unul dintre avocaţi s-a retras din dosar, iar celălalt a menţionat că protestează, fiind solidar cu acţiunea declanşată de Baroul Bucureşti. Următorul termen a fost stabilit pentru 14 martie.

Părinţii victimelor din accidentul provocat de Vlad Pascu au fost nemulţumiţi de atitudinea pe care judecătoarea a avut-o în sala de judecată. Ei au declarat jurnaliştilor că atunci când ea a intrat în sală ar fi mestecat gumă. Ulterior, judecătoarea a cerut buletinul tânărului mort în accidentul rutier, despre care nu ştia că a decedat. Părinţii victimelor au fost revoltaţi de această situaţie şi au afirmat că iau în calcul strămutarea procesului. O zi mai târziu, Consiliul Superior al Magistraturii a anunţat că Inspecţia Judiciară s-a sesizat în cazul judecătoarei Ioana Ancuţa Popoviciu.

„Sesizarea se întemeiază pe aspectele apărute în mass media în cursul zilelor de 22 şi 23 februarie 2024, referitoare la modalitatea în care s-a desfăşurat şedinţa de judecată într-o cauză penală aflată pe rolul Judecătoriei Mangalia cu termen de judecată la data de 22 februarie 2024, cu referire la obligaţia judecătorului de a studia dosarele anterior şedinţei de judecată, modalitatea de gestionare a dosarelor şi şedinţelor de judecată, precum şi verificarea unor eventuale situaţii de incompatibilitate în care s-ar fi putut afla judecătorul învestit cu soluţionarea cauzei”, a precizat CSM.

La 14 martie 2024, la al doilea termen al procesului lui Vlad Pascu, judecătoarea Ioana Ancuța Popoviciu a admis cererea de judecare în procedură simplificată, dar a respins recuzarea sa. La 19 martie, Parchetul a solicitat strămutarea dosarului, dar cererea a fost respinsă. Pe 4 aprilie, judecătoarea a refuzat schimbarea încadrării juridice în omor calificat, iar avocatul lui Pascu a argumentat că victimele circulau neregulamentar.

Proteste au avut loc pe 13 și 16 aprilie, cerând dreptate pentru victime, și pe 17 aprilie CSM a amânat discutarea suspendării judecătoarei Popoviciu. La 24 aprilie, CSM a respins cererea de suspendare a judecătoarei, considerând că aceasta nu afectează imparțialitatea procedurii.

Pe 2 mai, a avut loc o nouă manifestaţie de protest, de data aceasta în Vama Veche, faţă de modul în care se desfăşoară acest proces. Zeci de persoane au pornit, pe ploaie, din Vama Veche spre locul în care a avut loc accidentul. Participanţii au afişat un banner cu fotografia tânărului ucis, pe care era scris: ”Cel mai iubit dintre pământeni este acum înger. Îţi vom face dreptate”.

Pe 8 mai 2024, Vlad Pascu a fost sancționat disciplinar de Penitenciarul Poarta Albă pentru un interviu acordat din închisoare, interdicția fiind de trei luni. Pascu a contestat decizia. Pe 9 mai, la Judecătoria Mangalia, au fost audiate familiile victimelor accidentului de la 2 Mai. Avocatul Adrian Cuculis a criticat “gafele multiple” ale judecătoarei.

„A întrebat doamna judecător dacă aceşti copii mergeau către punctul unde au fost accidentaţi, ca şi cum acel punct ar fi fost, nu ştiu, un loc de distracţie sau…Nu, pur şi simplu era pe drumul judeţean, în faţa unei baze militare şi atâta tot. Sigur că şi întrebarea dacă familia Robertei s-a prezentat la înmormântarea ei a fost de-a dreptul ridicolă, dar trecând peste toate elementele acestea au fost zeci de întrebări adresate”, a relatat avocatul.

Judecătoarea Ioana Ancuţa Popoviciu, înlocuită

Pe 21 mai 2024, Consiliul Superior al Magistraturii a aprobat transferul judecătoarei Ioana Ancuţa Popoviciu de la Judecătoria Mangalia la Judecătoria Constanţa, cu efect de la 1 iunie. În aceeași zi, Popoviciu a fost recuzată din dosarul accidentului de la 2 Mai, iar procesul a fost preluat de judecătoarea Carmen Claudia Berevoescu, președinta Judecătoriei Mangalia. Părinții victimelor au exprimat satisfacția față de noua judecătoare.

„Am văzut un complet de judecată foarte profesionist, am văzut o doamnă judecător cum nu am văzut niciodată, m-am simţit în siguranţă şi ştiu că se va face dreptate în acest caz. Chiar mi-a venit să plâng. Am avut o emoţie în corp, mi-au trecut tot felul de gânduri în cap”, a declarat tatăl lui Sebastian.

Pe 4 iunie, Inspecția Judiciară a anunțat că a acționat disciplinar împotriva judecătoarei Ioana Ancuța Popoviciu, considerând-o vinovată de „exercitarea funcției cu rea-credință sau gravă neglijență”.

„Inspecţia Judiciară a exercitat acţiunea disciplinară faţă de Popoviciu Ioana-Ancuţa, judecător din cadrul Judecătoriei Mangalia, pentru săvârşirea abaterii disciplinare prevăzute de art. 271 lit. s) teza a II-a, raportat la art.272 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor şi procurorilor”, a anunţat, Inspecţia Judiciară, într-un comunicat de presă. Articolul invocat prevede ”exercitarea funcţiei cu rea-credinţă sau gravă neglijenţă”.

Pe 7 iunie, în procesul lui Vlad Pascu, a fost depusă o cerere de schimbare a încadrării juridice din omor din culpă în omor calificat. Judecătoarea a amânat pronunțarea pentru 14 iunie, dar cererea a fost ulterior respinsă. La termenul din 21 iunie, instanța a dispus o expertiză medico-legală pentru a verifica dacă doi dintre supraviețuitorii accidentului au suferit infirmități permanente, ceea ce ar putea duce la modificarea încadrării juridice și la majorarea pedepsei. Termenul următor a fost stabilit pentru 14 august, dar procesul a fost amânat deoarece expertiza nu era finalizată. Totodată, a fost respinsă cererea lui Vlad Pascu de înlocuire a arestului preventiv cu arestul la domiciliu. Procesul va continua pe 20 septembrie.