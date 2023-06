Traficanți de droguri arestați la festivalul „Saga” din București

La festivalul de muzică electronică „Saga” - care s-a ținut weekendul trecut în București - au fost prinși mai mulți traficanți de droguri.

Astfel, în perioada 24 – 26 iunie 2023, procurorii DIICOT au dispus reținerea a șase persoane și luarea măsurii controlului judiciar față de o a șaptea, cercetate pentru trafic de droguri de risc și mare risc și efectuarea, fără drept, de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, a comunicat Poliția Română.

Din cercetări a reieșit că, în perioada 23 – 25 iunie a.c., bănuiții ar fi deținut cantități de droguri de risc și mare risc și substanțe cu efect psihoactiv (cocaină, MDMA, ketamină și α-PHiP), în scopul comercializării în cadrul festivalului.

Judecătorii de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București au dispus arestarea preventivă a patru dintre persoanele bănuite, iar cu privire la celelalte două, în cursul acestei zile, a fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București cu propunerea de arestare preventivă, pentru 30 de zile.

Pe parcursul activităților judiciare, distinct de acuzațiile penale formulate, s-a constatat faptul că, sub aparența comercializării unor droguri de risc sau mare risc, s-ar fi comercializat comprimate și substanțe sub formă de pulbere sau lichid, care nu sunt sub control național, dar care, prin ingerare, pot afecta grav sănătatea consumatorilor.

Acțiunile au beneficiat de sprijinul polițiștilor din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București și jandarmilor Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București.