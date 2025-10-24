search
Vineri, 24 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

„Tăurașul Emi” a făcut circ înainte de audieri. „Se plângea că moare, apoi își revenea și devenea agresiv”. Ce acuzaţii îi aduc procurorii

0
0
Publicat:

Emil Munteanu, cunoscut în lumea mondenă drept „Tăurașul Emi”, a fost dus vineri dimineață la audieri, după o noapte petrecută la spital. Întregul „spectacol” ar fi fost făcut în încercarea de a evita interogatoriul, prin simularea de probleme medicale.

Emil Munteanu a fost dus la audieri, în ciuda "spectacolului" de la spital. FOTO: arhivă
Emil Munteanu a fost dus la audieri, în ciuda "spectacolului" de la spital. FOTO: arhivă

Cunoscutul personaj monden Emil Munteanu, în vârstă de 39 de ani, poreclit „Tăurașul Emi”, a fost readus în cursul dimineţii de vineri, 24 octombrie, la audieri la Poliția Capitalei, după o noapte petrecută în Spitalul Universitar din București. El este audiat într-un dosar în care este acuzat de mai multe femei de lovire sau alte violențe, agresiune sexuală, lipsire de libertate în mod ilegal, amenințare, distrugere și furt.

Potrivit surselor citate de Mediafax, bărbatul ar fi încercat să evite interogatoriul invocând o stare de sănătate precară, însă medicii au stabilit că nu suferea de nicio afecțiune reală.

Incidentul a avut loc în seara de dinainte de a se prezenta la audieri, pe 23 octombrie, când „Tăurașul Emi” a fost dus la spital de polițiști, după ce a reclamat că „nu poate respira” și că se simte rău. În fața medicilor, bărbatul ar fi făcut adevărate „scene dramatice”, alternând momentele de slăbiciune şi leşin cu ieșiri agresive la adresa personalului medical și a agenților de poliție.

„S-a plâns că moare, apoi își revenea brusc și devenea agresiv. Îi înjura pe polițiști și pe medici, apoi se făcea că leșină din nou”, au relatat surse din anchetă.

Mai mult, pentru a fi şi mai convingător că îi este rău, Emil Munteanu a urinat pe el.

După investigații amănunțite, inclusiv un computer tomograf, medicii au stabilit că nu există nicio problemă medicală și l-au declarat apt pentru continuarea audierilor. Astfel, vineri dimineață, Munteanu a fost externat și escortat din nou la secția de poliție, unde a fost interogat în dosarul care îl vizează.

Acuzații grave de violenţă împotriva femeilor

Aşa cum Adevărul a relatat deja, Emil Munteanu este cercetat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 pentru o serie de infracțiuni grave, printre care lovire sau alte violențe, agresiune sexuală, lipsire de libertate în mod ilegal, amenințare, distrugere și furt.

Mai multe femei au depus plângeri pe numele său, acuzându-l de comportament violent și abuziv. O tânără de 26 de ani a declarat că a fost bătută și atinsă fără consimțământ după ce a mers la locuința acestuia, iar o altă victimă a susținut că ar fi fost lovită și jefuită.

În timpul perchezițiilor efectuate la domiciliul său joi, 23 octombrie, Emil Munteanu s-ar fi opus reținerii și ar fi mușcat un polițist de picior, incident în urma căruia agentul a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Cine este „Tăurașul Emi”

Cunoscut în lumea cluburilor de lux din București, Emil Munteanu, care în timp şi-a căpătat renumele de „Tăurașul Emi”, a apărut pentru prima dată în atenția publică în urmă cu aproape opt ani, după un episod violent petrecut în fața clubului Loft. Deși atunci a fost doar menționat în treacăt în presa mondenă, în ultimii ani au ieșit la iveală tot mai multe detalii despre trecutul său.

Conform unor surse judiciare, Munteanu este originar din Piatra Neamț și ar fi avut legături cu persoane din zona criminalității organizate. Stabilit în Capitală, agresoru deghizat în milionar frecventa evenimente mondene și petreceri exclusiviste, unde aborda femei prezentându-se ca om de afaceri prosper, deseori fiind văzut la volanul unui Porsche de lux.

Comportamentul lui se schimba, însă, radical în momentul în care femeile îi refuzau avansurile, devenind violent, lovindu-le şi ameninţându-le.

Bătut la Clubul Diplomatic din București, de partenerul unei victime

Potrivit unor surse apropiate anchetei, Munteanu ar fi fost bătut, la rândul său, de partenerul de viață al uneia dintre victime, în urma unui incident produs în luna mai, la Clubul Diplomatic din București.

Martorii au povestit atunci că bărbatul obișnuia să pândească femeile în zona toaletelor și să le abordeze într-un mod agresiv.

Sursele mai spun că Munteanu s-ar fi lăudat în repetate rânduri că este „finul” lui Roger Bogdan, un cunoscut bodyguard din București, nume care apare într-un dosar de proxenetism instrumentat de DIICOT în toamna anului 2023.

În prezent, Emil Munteanu este audiat de anchetatori, iar cercetările continuă pentru stabilirea tuturor faptelor și a eventualilor complici. Polițiștii urmează să propună măsuri preventive, care ar putea include reținerea sau arestarea preventivă.

Evenimente

Top articole

Partenerii noștri

image
Răspunsul lui Donald Trump după ce Vladimir Putin a minimalizat efectele noilor sancțiuni ale SUA
digi24.ro
image
Cine sunt tinerii găsiți morți într-o mașină, lângă lacul Frumoasa. Bianka era împuşcată în piept, iar Toni în cap
stirileprotv.ro
image
Meteorologii EaseWeather anunță IARNA în România: În aceste orașe vin ninsorile pe 28 octombrie 2025
gandul.ro
image
Cum va fi vremea în luna noiembrie. Prognoza ANM pentru următoarele patru săptămâni
mediafax.ro
image
Cât costă Stoinov, noua vedetă de la Dinamo! Suma de transfer, anunțată în direct de Andrei Nicolescu
fanatik.ro
image
Noul motiv de nulitate a rechizitoriului Mineriadei: Virgil Măgureanu se plânge că procurorii l-au făcut suspect abia după trei ani de la debutul cercetărilor
libertatea.ro
image
Scandal uriaș în armata: „Ne-am înrolat să apărăm țara, nu să fim agresate sexual de colegi”
digi24.ro
image
Adrian Mutu, INCENDIAR despre subiectul Chivu la Inter: „Taci! Ai vorbit cu rasism și cu superioritate!”
gsp.ro
image
După dezastru, Dan Șucu propune trei contracte
digisport.ro
image
Când populismul dă cu barosul în Constituție: prostia dublă a referendumului și a revizuirii pentru pensiile magistraților
stiripesurse.ro
image
Un bărbat care săpa după râme lângă casă a descoperit o comoară extraordinară: „Este unul dintre cele mai mari tezaure”
antena3.ro
image
Casă şi 3.000 mp de teren la 25.000 de euro. Zona unde tinerii se mută la sat din cauza vieţii scumpe la oraş
observatornews.ro
image
România, LOVITĂ de vortexul polar! Iarna 2025–2026, una dintre cele mai geroase din ultimii ani
cancan.ro
image
Ce a văzut toată lumea după ce prezentatoarea TV s-a întins prea tare. „Mi s-a rupt bluza”
prosport.ro
image
Ora de iarnă ar putea fi eliminată definitiv. Ce decizie se pregătește la Bruxelles
playtech.ro
image
Marele artist italian a venit la FCSB – Bologna și a „gafat-o” la interviu: „Steaua s-a schimbat de tot”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
FOTO UEFA a publicat două imagini cu iubita lui Lamine Yamal și a declanșat nebunia
digisport.ro
image
Ies la iveală informații din interior! Premierul Bolojan ar fi cedat, după discuția cu Florin Manole/Update: Reacția ministrului Muncii
stiripesurse.ro
image
Ultima oră! Elicopter prăbușit: Familia unui renumit politician a murit în accidentul aviatic
kanald.ro
image
Se schimbă valabilitatea permisului de conducere în România. Modificări importante și pentru...
playtech.ro
image
Ce l-a împins pe Daniel Popa, directorul general al Termocentralelor Constanța, să își pună capăt zilelor e TERIFIANT! Detalii de ultim moment
wowbiz.ro
image
Uluitor! Cine este românul cu pensie specială de 70.000 de lei pe lună!
romaniatv.net
image
Vacanța de toamnă 2025. Data la care elevii vor reveni la școală
mediaflux.ro
image
Gică Hagi pleacă din România » Orașul-surpriză unde a ales să se mute
gsp.ro
image
Mesajele Vasilicăi Enache, avocata decedată în explozia din Rahova, analizate de criminalist: „În acel bloc era o bombă cu ceas”
actualitate.net
image
Bolnavă de cancer ovarian, Bianca Balti, fost „înger” Victoria’s Secret, a fost refuzată să apară pe podium: „Nu sunt cea mai tânără, dar sunt vie și puternică”
actualitate.net
image
Cum a slăbit Ioana State 17 kilograme în cinci luni: „Nu m-am înfometat”. Revenirea din „Asia Express” a fost momentul decisiv
click.ro
image
Blestemul trioului de aur din comunism de la TVR. Dan Tufaru, Anda Călugăreanu și Florian Pittiș, răpuși de aceeași boală cumplită
click.ro
image
Alexandru Ciucu, noi acuzații la adresa părinților Alinei Sorescu: „Stând în casă opt ani de zile, nu au făcut bine”
click.ro
Harry, Charles, Peter Phillips, Anne, Andrew și Edward la înmormântarea Reginei în 2022, GettyImages jpg
Prințul renegat, un libidinos notoriu! Apela la angajații de la Palat să facă rost de femei și-și dorea ”blonde și balerine”
okmagazine.ro
Prințul Andrew foto Profimedia jpg
Relația scandaloasă de 72 de ore pe care fratele Regelui Charles a avut-o cu un model Playboy
clickpentrufemei.ro
Dorin Pavel, fondatorul hidroenergeticii românești (foto: Primăria Sebeș)
Cine a fost Dorin Pavel, inginerul care a plănuit marile hidrocentrale din România
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Iarna care vine ar putea fi istorică. Este comparată cu cea din 1981, una dintre cele mai dure ale secolului trecut
image
Cum a slăbit Ioana State 17 kilograme în cinci luni: „Nu m-am înfometat”. Revenirea din „Asia Express” a fost momentul decisiv

OK! Magazine

image
Femeile nu o suportă! După trei luni în serviciul lui Meghan, o altă angajată și-a luat tălpășița: „Probabil s-a purtat groaznic cu ea!”

Click! Pentru femei

image
Relația scandaloasă de 72 de ore pe care fratele Regelui Charles a avut-o cu un model Playboy

Click! Sănătate

image
Simptome de cancer pe care le poți observa când mănânci