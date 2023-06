Surpriză de infarct pentru un român, la șase luni de când a trecut prin Ungaria. „De unde să știe un călător asta?“

Tot mai mulți români se plâng de comportamentul autorităților din Ungaria și Bulgaria și spun că sunt victimele unor abuzuri pe șoselele din cele două țări. Un român a povestit că a fost amendat deși își cumpărase vigneta. Mai mult, el a primit amenda abia după jumătate de an.

Un român a relatat pentru „Adevărul” surpriza neplăcută pe care a avut-o la distanță de șase luni după ce a tranzitat Ungaria. El a fost amendat, iar motivul ar fi că nu avea vinietă, deși el spune că și-a cumpărat-o. Mai mult, înștiințarea i-a venit din partea unei firme din România, care l-a anunțat că e bun de plată pentru ceva de care, susține el, nu se face vinovat.

Ce s-a întâmplat

„Am avut o surpriză neplăcută la 6 luni distanță după ce am făcut o călătorie și am tranzitat Ungaria. Mai precis, am primit acasă o înștiințare de la un SRL, UAI Inkasso, din Oradea prin care mi se comunica că în 3 Decembrie 2022, la ora 3:31 am am fost surprins de o camera pe un drum taxabil din Ungaria fără vinieta valabilă. Tot în comunicare mi se arată adresa camerei. Am făcut un scurt research și am văzut că respectivă camera se află la nici 300 metri de punctul de frontieră dintre Austria și Ungaria”, și-a început Alexandru Gabriel Hornea relatarea.

Bărbatul admite că la ora respectivă chiar se afla în acel punct de trecere a frontierei, dar spune că și-a cumpărat vinieta.

„La respectivă ora, întradevăr, am trecut pe acolo, iar la punctul de trecere a frontierei funcționa un singur ghișeu. iar în așteptare erau aproximativ 30 autoturisme. Am decis să îmi continui călătoria până la prima benzinărie, care era la 80 km distanță. Acolo, am oprit, m-am odihnit aproximativ o oră după care am făcut plinul autoturismului, am luat vinieta și o cafea. De la momentul la care am trecut frontiera și până cînd am cumpărat vinieta au trecut aproximativ 3 ore. De acolo am plecat și am ajuns acasă”, spune el.

Amendat după șase luni

Timp de o jumătate de ani nu s-a întâmplat nimic, dar apoi s-a trezit cu înștiințarea de plată.

„Cum va spuneam mai sus, după mai bine de 6 luni am primit respectivă notificare de la UAI Inkasso, (o firma de recuperare creanțe) prin care pe lângă amendă de 170 lei au adăugat 360 lei taxe recuperare și alte cheltuieli. De la societatea care administrează drumurile maghiare, nu am primit nimic”, precizează Alexandru.

Sigur pe el fiindcă știa că a plătit, românul a căutat și a găsit chitanța, apoi a trimis-o pe adresa firmei de unde a primit înștiințarea. I s-a răspuns însă că nu se poate face nimic și că a greșit pentru că și-a cumpărat vigneta prea târziu.

„În fine, am căutat respectiva chitanță, le-am trimis-o, iar dumnealor mi-au răspuns că am cumpărat vinieta prea târziu. Conform unei ordonanțe de guvern maghiare, aș avea la dispoziție 60 minute de la intrarea pe un drum taxabil să cumpăr vinieta.

De unde să știe un călător lucrul asta? Mai ales, că până atunci am tranzitat Ungaria de cel puțin 20 X fără să am niciun incident de acest fel. Am vorbit cu câțiva prieteni și colegi care lucrează ca și mine, marinari, și fac frecvent drumul asta că au avut toți astfel de surprize în ultima vreme. Consider că este un abuz din partea statului maghiar, la fel cum fac și bulgarii”, a mai scris el.

Bărbatul nu înțelege de ce reprezentanții companiei ungare care administrează drumurile din această țară nu au luat legătura direct cu el și de ce au cedat creanțele unei companii din România, ca să aibă măcar posibilitatea să plătească amenda imediat, fără penalizări, și nu după o jumătate de ani și cu majorări.

„I-am chemat în instanță și voi vedea ce va mai fi”, a încheiat el.

Alexandru Gabriel Hornea spune că își dorește mediatizarea cazului său pentru ca măcar alți șoferi să nu mai ajungă în aceiași situație neplăcută.

Probleme similare și în Bulgaria

Cazul său nu este însă unul singular, iar Ungaria nu este singura țară în care șoferii români riscă amenzi usturătoare.

Tot mai mulți români se plâng de comportamentul autorităților bulgare și spun că sunt victimele unor abuzuri din partea polițiștilor din țara vecină, dar și din partea controlorilor care îi verifică pe șoferi dacă și-au achitat funcționarii care îi verifică pe șoferi vigneta.

Este și cazul unui turiste din România care și-a povestit pățania pe pagina de Facebook Travel in Bulgaria – Călător în Bulgaria. Femeia susține că a fost amendată pe nedrept în Bulgaria. Cazul ei a fost relatat anterior de „Adevărul”.

„Bună seara! S-a mai confruntat cineva cu următoarul abuz al polițiștilor bulgari? Pe scurt mă întorceam pe 1 mai din Bulgaria. În apropiere de Ruse am fost trasă pe dreapta de un echipaj de poliție (nu sunt convinsă dacă erau de la control trafic, ori circulație, nu aveau însemne clare nici pe haine nici pe mașină. Au cerut actele mașinii și apoi mi-au cerut dovada că am plătit vigneta, m-am conformat, dar aici este ,,surpriză”. Au constatat că pe vignetă era trecut după numărul mașinii RO, mi-au spus că n-am plătit vigneta corect și m-au amendat cu 70 de euro”, și-a început ea postarea.

Până la urmă ea a plătit amenda, dar consideră că este vorba de un abuz, cu atât mai mult cu cât spune că avea toate actele și vigneta plătită.

„N-am vrut să plătesc, dar mi-au zis că în condițiile astea nu pot să plec mai departe și îmi rețin actele mașini. Am plătit, nu aveam chef de ceartă cu ei, mai ales că nu vorbeau decât bulgara, dar îmi dau seama că este un abuz maxim. Vreau să știu dacă am greșit undeva ori am fost pur și simplu țepuită de niște ,,organe” cu mult zel. Apropo, n-au încheiat nici un proces verbal, mi-au dat doar o amendă pe un bon scos de un aparat de taxat. Cred că m-au fraierit maxim. Pe și mai scurt, erau trase pe dreapta și alte vehicule cu număr de RO”, a mai scris turista.