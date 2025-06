Românul „lăudăros”, arestat pe nedrept pentru agresarea sexuală a unei fete în Irlanda de Nord, povestește iadul prin care a trecut. „Am pierdut totul”

Un român din Ballymena a afirmat că a „pierdut totul”, iar familia sa a fost nevoită să fugă în străinătate după ce a fost arestat pe nedrept în urma presupusei tentative de viol a unei eleve din localitate.

Tatăl a doi copii, Alex, în vârstă de 28 de ani, a declarat că locuința și mașina sa au fost atacate de manifestanți anti-imigranți în timp ce se afla în arest și a doua oară când s-a întors acasă după ce a fost eliberat fără acuzații.

Alex susține că familia sa a suferit „amenințări de nedescris” și „umilințe” în ultima săptămână. El și soția sa se ascund, în timp ce mama sa le-a luat pe cele două fiice ale sale în România pentru că nu sunt în siguranță în Ballymena, scrie Daily Mail.

Dar el și-a cerut scuze după o serie de postări grosolane și sfidătoare pe rețelele de socializare, inclusiv una în care săruta și flutura bani în fața camerei.

Luni seară, în urma speculațiilor din social media, Alex a declarat că a fost arestat și interogat în legătură cu agresiunea sexuală gravă din Ballymena. El a fost eliberat necondiționat și fără acuzații. El a declarat într-o postare pe Facebook, tradusă din limba română: "Am pierdut totul din cauza unor acuzații false. Mi-am pierdut casa în care locuiam, mașina, toate bunurile mele. Dar cel mai mare regret este că am pierdut șansa de a le oferi copiilor mei un viitor mai bun. Și toate acestea fără să fi făcut nimic rău. Eu și familia mea nu suntem vinovați, am venit cu toții pentru o viață mai bună, nimeni nu vrea probleme, suntem oameni modești, oameni care se tem de Dumnezeu”, a adăugat el.

El și-a cerut scuze dacă a jignit pe cineva în Irlanda de Nord, dar a recunoscut că poate fi „lăudăros” și că îi place să fie „în centrul atenției”. El a mai spus că dorește „dreptate” pentru școlărița care ar fi fost atacată de cei doi adolescenți români, care neagă acuzațiile.

În timp ce se afla în arest, casa sa a fost atacată, iar mașina sa Audi a fost distrusă în timpul revoltelor.

După ce a fost eliberat, casa sa a fost atacată din nou, în timp ce el se afla înăuntru, iar el s-a ascuns în pod înainte de a evada prin spatele casei, după ce a făcut o gaură în acoperiș.

Într-o postare pe Facebook, pe care a distribuit-o și pe forumurile locale din Ballymena și Irlanda de Nord, Alex a recunoscut că el este bărbatul arestat în legătură cu presupusa tentativă de viol a unei eleve, care a provocat revolte în această săptămână.

Serviciul de Poliție al Irlandei de Nord a declarat: "Un bărbat în vârstă de 28 de ani a fost arestat luni, 9 iunie. Acesta a fost eliberat necondiționat din arestul poliției în urma interogatoriului".

Cum s-a întâmplat

Descriind ce s-a întâmplat luni, în ziua arestării sale, acesta a declarat: "Am aflat de pe rețelele de socializare că se specula că aș fi agresat sexual un minor. Luni seara, soția mea, fiica mea în vârstă de cinci ani și o persoană care ne-a ajutat să traducem s-au prezentat la spitalul din Antrim deoarece fiica mea nu se simțea bine. În timp ce așteptam, am fost filmat împotriva voinței mele și postat pe rețelele de socializare, iar apoi a apărut o echipă de poliție și m-a arestat în fața soției și a fiicei mele. Am fost acuzat pe nedrept că sunt a treia persoană care îi acuză de activitate sexuală cu un minor. Poliția m-a dus la secția de poliție din Antrim. Am stat în arest timp de aproape 24 de ore”.

Marți, el a declarat că soția sa a devenit „speriată” și „le-a trimis pe mama și pe cele două fetițe în țară (România) pentru că au amenințat că vor intra în casă și le vor ucide”.

După ce a fost eliberat din arestul poliției, el a declarat că locuința sa a fost atacată în timp ce se afla înăuntru.

”Am fost acuzat pe nedrept, iar poliția și-a făcut treaba. Dacă aș fi comis faptele de care am fost acuzat, nu aș fi fost eliberat".

El a adăugat că are dovezi video că a fost acasă cu familia sa toată seara când a avut loc presupusa tentativă de viol.

”Locuiesc în Marea Britanie din 2016, de atunci am un loc de muncă. Îmi imaginez prin ce trec părinții fetei care a fost abuzată. Sunt, de asemenea, părinte a două fete și nu-mi pot imagina ce aș fi făcut pentru a obține dreptate”

El a adăugat: "Îmi cer scuze față de toată lumea. Sper să se facă dreptate".

Cincisprezece scandalagii au fost arestați, iar 41 de polițiști au fost răniți pe fondul tulburărilor din Irlanda de Nord, în urma presupusei agresiuni sexuale a unei fete de către adolescenți români.

Revoltele au continuat pentru a patra noapte consecutiv.

Cetățenii străini îngroziți se gândesc acum să părăsească provincia în mijlocul revoltelor, în încercarea de a-și proteja familiile.

Maria, al cărei nume a fost schimbat pentru a-i proteja identitatea, a declarat: "De ce ne atacă? Ce am făcut noi?

Românca în lacrimi, în vârstă de 38 de ani, a adăugat: ”Nu vreau să fug, pentru că nu am făcut nimic rău...Dar când merg pe stradă oamenii se uită foarte urât la noi... dau vina pe mine... Când îmi spun să mă duc acasă, eu le spun: casa e aici pentru mine”.