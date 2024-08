ANALIZĂ Mai poate câștiga Ucraina războiul cu Rusia? Un cunoscut general român explică unde s-ar putea decide totul

Războiul din Ucraina a intrat în cea de-a treia vară, iar deocamdată pacea pare departe. Primul general român format de americani, la Universitatea Harvard, avertizează că lucrurile sunt extrem de complicate.

Ucraina a supraviețuit atacului brutal din Federația Rusă, dar a pierdut un sfert din teritoriu, iar situația nu arată deloc bine pe front. După contraofensiva reușită din vara anului 2022, ucrainenii nu au mai obținut succese notabile, în schimb au pierdut bătălii importante la Bahmut, Mariupol și Avdiivka, dar și noi teritorii.

În prezent, Ucraina e aparent copleșită pe front, iar Rusia are avantaj în toate privințele, de la resurse și până la numărul soldaților. Iar în timp ce Ucraina are probleme tot mai mari ce țin de resursele umane și găsește tot mai greu potențiali militari pentru a-i trimite pe front, rușii aduc tot mai mulți oameni în câmpul de luptă.

Potrivit Politico, în ciuda înțelegerilor de securitate și pachetelor de ajutor militar promise Ucrainei, soldații ucraineni nu pot face față avansării trupelor ruse.

Însuși președintele Volodimir Zelenski, într-un interviu acordat Bloomberg, a recunoscut că forțele ucrainene se retrag de pe mai multe poziții de pe front, sub presiunea armatei ruse. Liderul de la Kiev a spus că țara sa se află într-o situație dificilă din cauza lipsei echipamentelor militare. „Acesta nu este un impas, este o situație problematică”, a declarat Zelenski.

Ce șanse mai are Ucraina

În mod firesc, se pune tot mai mult întrebarea ce șanse mai are Ucraina să câștige războiul în actualul context. Un posibil răspuns îl are Alexandru Grumaz, primul general român format în SUA, la Universitatea Harvard, care explică și de ce Podul Kerci din Crimeea poate fi o cheie importantă și de ce depinde supraviețuirea Ucrainei.

Generalul (r) Alexandru Grumaz este rezervat în privința șanselor ca Ucraina să reușească o victorie totală, ceea ce ar coincide cu eliberarea întregului teritoriu.

„Șansele Ucrainei de a împinge Rusia afară par din ce în ce mai sumbre. Președintele Ucrainei spune că forțele sale nu pot opri Rusia să avanseze decât dacă SUA oferă mai mult ajutor militar. Linia frontului abia se mișcă datorită curajului și ingeniozității ucrainene și a slăbiciunii tactice a rușilor, și astea nu sunt vorbe gratuite sau propagandă”, începe generalul.

Războiul dronelor și inteligența artificială contează enorm, dar până acum niciuna dintre cele două combatante nu a reușit să facă diferența.

„Priviți cât de sofisticat a devenit războiul dronelor. În 2017, Russell, cercetătorul Berkeley AI, a lansat un film online, «Slaughterbots», avertizând despre pericolele armelor autonome. În film, pachete itinerante de drone cu inteligență artificială folosesc tehnologia de recunoaștere facială pentru a vâna și a ucide ținte. Ceea ce se întâmplă în Ucraina ne mută către acel viitor distopic. Inclusiv americani au demarat programul Replicator care-și propune să producă mii de drone autonome”, mai spune el.

Marea problemă a ucrainenilor

Problema cea mai gravă este că liniile defensive ucrainene și apărarea antieriană fac tot mai greu față inamicului.

„Apărarea antiaeriană subțire a ucrainenilor se luptă să oprească bombele ghidate rusești de 1,5 tone de la pulverizarea clădirilor. Liniile frontului sunt deținute de un mozaic de unități care nu au numărul complet de trupe. Oprirea coloanelor blindate depinde în mare măsură de drone mici explozive, având în vedere proviziile slabe de obuze de artilerie. Războiul din Ucraina se află într-un moment critic, deoarece se apropie de a treia vară”, adaugă generalul.

O altă veste proastă este că, după un început greoi, mașinăria de război a Federației Ruse a prins viteză. În pofida pierderilor uriașe, rușii găsesc resurse aproape nelimitate, ceea ce nu se poate spune despre ucraineni. Și asta nu e tot. Viitorul ajutorului SUA a devenit incert, ceea ce i-ar pune pe ucraineni în perspectiva în care ar rămâne descoperiți în privința muniției și a armelor.

„Capacitățile economice din industria de apărarea a Rusiei livrează anual 1.500 de tancuri și 3.000 de blindate. Avantajele Rusiei în materie de forță de muncă și echipamente devin din ce în ce mai greu de rezolvat la Kiev. În prezent, la fiecare 700 de militari eliminați într-o zi de ucraineni, rușii aduc pe front alți 1000. Există cu siguranță un dacă: dacă Ucraina poate să se ”agațe” în acest an și să își reînnoiască forțele, ar putea încerca să contraatace împotriva unui inamic epuizat. Dar, în condițiile în care viitorul ajutorului SUA este incert și țările europene incapabile să crească rapid asistența semnificativă, perspectivele Ucrainei de a întoarce situația față de Rusia se estompează”, dezvoltă generalul Grumaz.

Podul Kerci, o posibilă cheie

În opinia sa, podul Kerci ar putea fi una dintre cheile războiului.

„Pe măsură ce războiul Rusia-Ucraina este în mare parte blocat într-un impas sângeros, Crimeea devine un câmp de luptă din ce în ce mai important. Iată de ce podul Kerci de 3,6 miliarde de dolari este cheia atât pentru Kiev, cât și pentru Moscova”, explică generalul.

Există însă și câteva vești bune. Summitul NATO de la Washington pe lângă importanța sa festivă, a pus pe agendă rezolvarea problemei alimentarii cu muniție și tehnică militară a Ucrainei. Iar aliații par dispuși să facă eforturi suplimentare și au apărut tot mai multe inițative.

„Avem deja inițiativa cehă. În semn de speranță pentru Ucraina, Cehia a orchestrat recent achiziția a aproape un milion de obuze de artilerie, care merg direct pe front. Alte astfel de eforturi sunt în curs de organizare. Dacă aliații Ucrainei își pot reaproviziona arsenalele, forțele Kievului ar putea fi capabile să împiedice noi progrese rusești”, e opinia sa.

Mașinăria de război rusă ignoră pierderile

Situația, per ansamblu, rămâne totuși delicată. Iar dacă rușii au suferit pierderi importante, același lucru este valabil și în cazul ucrainenilor, chiar dacă aici datele sunt mai puține.

„Ucraina a respins atacul inițial al Rusiei asupra capitalei sale, Kiev, în 2022 și a reluat teritoriul pierdut în nord-est și sud. Dar o contraofensivă ucraineană de anul trecut, cu prețul a mii de trupe motivate, nu a câștigat aproape niciun teren. În timp ce Rusia a suferit pierderi considerabile pe câmpul de luptă în Ucraina – inclusiv peste 2.000 de tancuri și 315.000 de soldați răniți sau morți – forțele sale tradiționale terestre au fost degradate mult mai mult decât forțele sale aeriene și marina, a declarat generalul armatei americane Christopher Cavoli, actualul SACEUR al NATO în mărturie sa în fața Comitetului pentru serviciile armate a Camerei, pe 10 aprilie 2024.”

Nu întâmplător, a doua cea mai mare problemă, pe lângă incertitudinea continuării ajutorului american, ține de faptul că Ucraina nu are practic soluții pentru a-și acoperi pierderile, în condițiile în care are resurse umane limitate.

„O caracteristică a operațiunilor militare ucrainene este lipsa de personal. Ucraina își mută cele mai bune unități dintr-un loc din prima linie în altul. Batalioane din Brigada a 3-a de asalt, una dintre cele mai puternice unități ale armatei, au luptat în jurul lui Bakhmut anul trecut, au fost trimise în Avdiivka în timp ce apărarea s-a prăbușit, apoi au fost redistribuite în apropiere de Kupyansk, în nord. Răspunsul este, în principal, în funcție de două necunoscute: capacitatea de refacerea a trupelor ucrainene și capacitatea europenilor de a livra tehnică și muniție. Deocamdată situația este incertă și ceea ce ne poate îngrijora este faptul că forța aliată de pe flancul estic nu este suficientă, iar securitatea estului Europei depinde - vrem nu vrem - de supraviețuirea Ucrainei”, încheie generalul Alexandru Grumaz.

Cine e generalul Grumaz

Generalul (r) Alexandru Grumaz este absolvent al Universității de Apărare a SUA cu titlul de master în Strategia Resurselor de Apărare și a programului Senior Executives programme in National and International Security, John F Kennedy School of Government, Harvard University.

Fost Consul General al României la Shanghai, generalul a ocupat poziții importante în Ministerul Apărării Naționale ca șef al Direcției de Management al Resurselor pentru Apărare, director al Directoratului de Planificare Integrată a Apărării sau Inspector pentru armamente. Grumaz a ocupat poziția de prim-adjunct al Directorului STS, fiind specialist în telecomunicații. Are expertiză în planificarea strategică, în relațiile internaționale militare și civile și experiență în planificarea și managerierea complexă a bugetului unei organizații. Este un bun cunoscător al vieții politice și militare din China și Statele Unite ale Americii unde și-a petrecut o parte din cariera militară și diplomatică. Actualmente este președintele Centrului de Analiză și Studii de Securitate.